‘പരിഗണനയില്ല, ഓടിച്ചുവിട്ടു ആലപ്പുഴയിലേക്ക്! എന്തൊരു ശിക്ഷ, പിണറായി ഡാ’: അബ്ദുറബ്

മലപ്പുറം∙ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ കെ.എം.ബഷീറിനെ വാഹനം ഇടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതിയായ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനെ ആലപ്പുഴ കലക്ടറായി നിയമിച്ച നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധവുമായി മുസ്‍ലിം ലീഗ് നേതാവും മുൻമന്ത്രിയുമായ പി.കെ.അബ്ദുറബ്. കെ.എം.ബഷീർ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ട് ഈ വരുന്ന ഓഗസ്‌റ്റ് മൂന്നിന് 3 വർഷം തികയുമ്പോൾ ആരോപണ വിധേയനായ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കലക്ടറാക്കി. തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നും 150 കിലോമീറ്റർ അകലെ ആലപ്പുഴയിലേക്ക് നാടു കടത്തിയിരിക്കുന്നു.. എന്തൊരു ശിക്ഷ!– അബ്ദുറബ്ബ് ഫെയ്സ‌്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.

ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെന്ന നിലയിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള പരിഗണനയും സർക്കാർ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമന് നൽകില്ലെന്ന മുൻമന്ത്രിയും സിപിഎം നേതാവുമായ എം.എം.മണിയുടെ പഴയ ഫെയ്‌സ്‌ബുക് പോസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്താണ് അബ്ദുറബിന്റെ വിമർശനം. എം.എം.മണി അന്ന് എഫ്‌ബി പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞതെത്ര ശരി..! ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെന്ന ഒരു പരിഗണനയും നൽകിയില്ല... ഓടിച്ചുവിട്ടു അങ്ങകലെ ആലപ്പുഴയിലേക്ക്! #പിണറായി_ഡാ– എന്നും അബ്ദുറബ് കുറിച്ചു.

2019 ഓഗസ്‌റ്റ് മൂന്നിന് പുലർച്ചെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തു വാഹനപകടത്തിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ കെ.എം.ബഷീർ മരിച്ചത്. ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമൻ, സുഹൃത്ത് വഫ എന്നിവർ സഞ്ചരിച്ച കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് ബഷീറിന്റെ വാഹനത്തെ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

