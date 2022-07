‘ആരോപണം പിൻവലിച്ച് മാപ്പ് പറയണം’; കോൺഗ്രസിന് സ്മൃതിയുടെ വക്കീൽ നോട്ടിസ്

ന്യൂഡല്‍ഹി∙ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കും മൂന്നു താക്കൾക്കുമെതിരെ വക്കീൽ നോട്ടിസയച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനി. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി നേതാക്കളായ പവൻ ഖേര, ജയ്റാം രമേഷ്, നെട്ട ഡിസൂസ എന്നിവർക്കാണ് നോട്ടിസ് അയച്ചത്.

മകൾക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ പിൻവലിച്ച് നിരുപരാധികം മാപ്പ് പറയണമെന്ന് നോട്ടിസിൽ സ്മൃതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. മന്ത്രിയെന്ന നിലയിലും പൊതുരംഗത്തുള്ള വ്യക്തിയെന്ന നിലയിലും തന്റെ സൽപ്പേരിനെ വ്രണപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇതെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു.

ഉത്തര ഗോവയിലെ അസ്സഗാവിലെ ‘സില്ലി സോൾസ്‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌’ എന്ന ബാ‍ർ റസ്റ്ററന്റിന് 2021 മേയിൽ മരിച്ച ഒരാളുടെ ഒപ്പിട്ട് ബാർ ലൈസൻസ് കഴിഞ്ഞ മാസം സംഘടിപ്പിച്ചുവെന്നും ഇറാനി കുടുംബം അഴിമതി നടത്തിയെന്നും കോൺഗ്രസ് വക്താവ് പവൻ ഖേരയും ജയ്റാം രമേഷുമാണ് ആരോപിച്ചത്.

എന്നാൽ സില്ലി സോൾസ് റസ്റ്ററന്റ് സ്മൃതിയുടെ മകളുടെ പേരിലല്ലെന്ന് അവരുടെ വക്കീൽ കിരത് നാഗര വ്യക്തമാക്കി. സോണിയ–രാഹുൽ കുടുംബത്തിനെതിരെ അഴിമതി ആരോപണമുന്നയിച്ചതിന്റെ പേരിൽ തന്റെ മകളെ വേട്ടയാടുകയാണെന്നായിരുന്നു സ്മൃതി പറഞ്ഞത്.

