ഓപ്പറേഷൻ ഡാർക്ക് ഹണ്ട്: കൊച്ചിയിൽ 3 പേർ ജയിലിൽ, ഇതുവരെ പിടിച്ചത് 57 പേരെ

കൊച്ചി ∙ ഓപ്പറേഷൻ ഡാർക്ക് ഹണ്ടിന്‍റെ ഭാഗമായി റൂറൽ ജില്ലയിലെ സ്ഥിരം കുറ്റവാളികളായ മൂന്ന് പേരെ കാപ്പ ചുമത്തി ജയിലിലടച്ചു. മാഞ്ഞാലി കുന്നുംപുറം ഭാഗത്ത് കരിയംപിള്ളി വീട്ടില്‍ സുനീര്‍ (35), വടക്കേക്കര പൂയ്യപ്പിള്ളി തച്ചപ്പിള്ളി വീട്ടില്‍ യദുകൃഷ്ണ (24), ഞാറയ്ക്കല്‍ വാടയ്ക്കല്‍ വീട്ടില്‍ ജൂഡ് ജോസഫ് (28) എന്നിവരെയാണ് കാപ്പ ചുമത്തി വിയ്യൂർ സെന്‍ട്രല്‍ ജയിലിലടച്ചത്. റൂറൽ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയുടെ റിപ്പോർട്ടിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി.

ആലുവ വെസ്റ്റ് സ്റ്റേഷന്‍ പരിധിയില്‍ ദേഹോപദ്രവം, കൊലപാതകശ്രമം, വിശ്വാസവഞ്ചന തുടങ്ങിയ കേസുകളില്‍ പ്രതിയാണ് സുനീര്‍. കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയില്‍ മാഞ്ഞാലി മാട്ടുപുറത്ത് ഗുണ്ടാ ആക്രമണ കേസില്‍ പ്രതിയായതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് കാപ്പ ചുമത്തിയത്. നോര്‍ത്ത് പറവൂര്‍, ആലുവ ഈസ്റ്റ്, മുനമ്പം, കൊച്ചി സിറ്റി എറണാകുളം സെന്‍ട്രല്‍, ചേരാനല്ലൂര്‍ സ്റ്റേഷനുകളിലായി നിരവധി കവര്‍ച്ചാ കേസുകളിലെ പ്രതിയാണ് യദുകൃഷ്ണ.

കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയില്‍ ബൈക്ക് മോഷണ കേസില്‍ പ്രതിയായതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് കാപ്പ പ്രകാരം നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. ഞാറയ്ക്കല്‍, മുനമ്പം സ്റ്റേഷന്‍ പരിധികളില്‍ കൊലപാതകശ്രമം, ആയുധ നിയമ പ്രകാരമുള്ള കേസ്, കാപ്പ ഉത്തരവിന്‍റെ ലംഘനം, മോഷണം മുതലായ കേസുകളിലെ പ്രതിയാണ് ജൂഡ് ജോസഫ്. കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയില്‍ ചെറായിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഓണ്‍ലൈന്‍ ഷോപ്പില്‍ പുലര്‍ച്ചെ കയറി ലാപ്ടോപ്പും മറ്റ് വസ്തുക്കളും മോഷ്ടിച്ച കേസില്‍ പ്രതിയായതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് നടപടി.

ഓപ്പറേഷൻ ഡാർക്ക് ഹണ്ടിന്‍റെ ഭാഗമായി ഇതുവരെ 57 പേരെ കാപ്പ നിയമ പ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലില്‍ അടച്ചു, 35 പേരെ നാടുകടത്തി. എറണാകുളം റൂറല്‍ ജില്ലയില്‍ ഗുണ്ടകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ശക്തമായ നടപടികൾ തുടരുമെന്ന് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി വിവേക് കുമാര്‍ അറിയിച്ചു.

English Summary: Three persistent offender was charged with Kappa in Ernakulam