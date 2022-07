‘പാക്ക് അധീന കശ്മീർ അവിഭാജ്യഘടകം; ഇന്ത്യ ലോകത്തെ ശക്തമായ രാജ്യങ്ങളിലൊന്ന്’

ശ്രീനഗർ∙ പാക്ക് അധീന കശ്മീർ (പിഒകെ) ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്ന് കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്. ബാബാ അമർനാഥ് ഇന്ത്യയിലും ‘മാ ശാരദ് ശക്തി’ നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്ക് അപ്പുറത്തും ആകുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ചോദിച്ചു. ജമ്മുവിൽ നടന്ന 23–ാമത് കാർഗിൽ വിജയ് ദിവസിനോടനുബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

പാക്ക് അധിനിവേശ കശ്മീരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാർലമെന്റിൽ പാസാക്കിയ പ്രമേയത്തോട് ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. കശ്മീർ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണ്. അതു തുടരുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

‘1962ൽ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കെ ലഡാക്കിൽ നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങൾ ചൈന പിടിച്ചെടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളെ ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്യില്ല. നല്ല ഉദ്ദേശ്യത്തിലായിരിക്കാം. അതു താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യ ഏറ്റവും ശക്തമായ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ്.’– രാജ്നാഥ് സിങ് പറഞ്ഞു.

രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്കായി ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ചവരെ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുന്നു. 1999ലെ കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൽ ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ച സൈനികർ മുന്നിൽ നമിക്കുന്നുവെന്നും പ്രതിരേധ മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

