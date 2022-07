തീ പടർത്തി അമിത്തിന്റെ ട്വീറ്റ്; ആ 7 പേർ പറയുന്നു: ‘വൈറലായപ്പോൾ വീട്ടുകാരും ഞെട്ടിയില്ല’

ഒരു സംഭവം വൈറലാകുന്നതിന് മൂന്നല്ല മൂവായിരം വഴിയുണ്ടെന്നൊരു പുതുചൊല്ലിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയാനുള്ളത്. സംഭവം കൈവിട്ട് പോയി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് കൈവിട്ട ആ സംഭവം ആദ്യമായി ട്വീറ്റ് ചെയ്ത തിരുവനന്തപുരം എൻജിനീയറിങ് കോളജിലെ രണ്ടാം വർഷ ഇൻഡസ്ട്രീയൽ എൻജിനീയറിങ് വിദ്യാർഥി അമിത് പറയും. ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനായി തിരുവനന്തപുരം എൻജിനീയറിങ് കോളജ് (സിഇടി) വനിതാ ഹോസ്റ്റലിനു സമീപം ശ്രീകൃഷ്ണ നഗറിലെ വെയിറ്റിങ് ഷെഡ്ഡാണ് ഇത്തരത്തിൽ വൈറലായത്. പക്ഷേ കേവലം ഒരു വെയിറ്റിങ് ഷെഡായിരുന്ന ഇൗ വെയിറ്റിങ് ഷെഡ് കേരളത്തിന്റെ സദാചാര പ്രമാണ രേഖകളിൽ എക്കാലവും തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കയ്യൊപ്പായി മാറി. അതിനു തുടക്കമിട്ടത് അമിത് എന്ന വിദ്യാർഥിയുടെ ട്വീറ്റ്. വെയിറ്റിങ് ഷെഡിൽ നടന്നത് എന്താണന്നു പറയാം. എല്ലായിടത്തെയും പോലെ അഞ്ചു പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന ഒരു ബെഞ്ചുള്ള വെയിറ്റിങ് ഷെഡായിരുന്നു ഇതും. ഇവിടെ വൈകിട്ട് അൽപനേരം ഇരിക്കുകയെന്നതായിരുന്നു എൻജിനീയറിങ് കോളജിലെ വിദാർഥികളുടെ ഒരു പതിവ്. സുഹ്യത്തുക്കളുടെ പതിവ് സങ്കേതമായപ്പോൾ നാട്ടുകാരിൽ ചിലർക്ക് മുറുമുറുപ്പുണ്ടായെന്നാണ് വിദ്യാർഥികളുടെ പക്ഷം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അഞ്ചു പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന ബെഞ്ചിനെ മുറിച്ചു മാറ്റി ഓരോരുത്തർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന മൂന്ന് സീറ്റാക്കി. ഒരു രാത്രികൊണ്ടാണ് ചിലരുടെ മനസിന്റെ വലുപ്പമില്ലായ്മ ഇരിപ്പിടം ചെറുതാക്കിയത്. രാവിലെ ഇതു ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഒരു വിദ്യാർഥിയാണ് അമിത്തിനോട് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. അമിത് എന്തുകാര്യത്തിലും തന്റെ അഭിപ്രായം ട്വീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവമുള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിലും വൈകിയില്ല. ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഒരുമിച്ച് ഇരിക്കാതിരിക്കുന്നതിനായി നാട്ടുകാർ പണവും സമയവും ചെലവിട്ട് ഒറ്റ ബെഞ്ചിനെ മൂന്നാക്കി ചെറുതാക്കിയെന്നായിരുന്നു ട്വീറ്റ്. അത് പിന്നെയങ്ങ് പറന്നു. ലൈക്കായി ഫോർവേഡ് ആയി കോളജിലെ ഭൂരിഭാഗം വിദ്യാർഥികളിലേക്കുമെത്തി.

സിഇടി വിദ്യാർഥികൾ വെയ്റ്റിങ് ഷെഡിൽ വീണ്ടും ഒത്തുകൂടിയപ്പോൾ (ഫയൽ‍ ചിത്രം).

∙ ‘അടുത്ത് ഇരിക്കരുത് എന്നല്ലേ ഉള്ളു മടീൽ ഇരിക്കാലോല്ലേ’

കേരളത്തിൽ സ്ത്രീ പുരുഷ സൗഹൃദവാദത്തിന്റെ ഒരു മുഖമായി മാറിയ വാചകമാണിത്. സൗഹൃദങ്ങളുടെയും ബന്ധങ്ങളുടെയും വേരുകളിലാണല്ലോ ലോകജീവിതത്തിലെ നിലനിൽപ്പെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇൗ വാചകത്തെ വിപുലപ്പെടുത്താനും ദാർശനിക പേശീബലം കൊടുക്കാനുമൊക്കെ പിന്നീട് ആളുണ്ടാകുമെങ്കിലും ആ ഏഴ് വിദ്യാർഥികളുടെ മനസിൽ ആദ്യം തോന്നിയ പ്രതിഷധത്തിന്റെ വരികളാണ് കേരളം കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസമായി ചർച്ച ചെയ്ത ഇൗ തലക്കെട്ട്.

ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഒരുമിച്ചിരിക്കരുത് എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ ഇരിപ്പിടം മുറിച്ചപ്പോൾ അടുത്ത് ഇരിക്കരുത് എന്നല്ലേയുള്ളു മടിയിൽ ഇരിക്കാമല്ലോ എന്ന് പ്രതിഷേധ പരിഹാസമാണ് തങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നും സുഹൃത്തിനെ സുഹൃത്തായി കാണാനും സ്നേഹിക്കാനും സഹായിക്കാനുമൊക്കെയുള്ളതാണ് പുതിയ തലമുറയെന്നും സഹപാഠിയെന്താണെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ മറ്റുള്ളവർക്കാണ് കഴിയാത്തത് എന്നുമാണ് ഇൗ പ്രതിഷേധത്തിനു മുന്നിൽ നിന്ന സിവിൽ എൻജിനീയറിങ് രണ്ടാം വർഷ വിദ്യാർഥി ആര്യ പറയുന്നത്. ഞാൻ വരുന്നത് മലപ്പുറത്തു നിന്നാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു പക്ഷവുമില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കമായ ചിന്തയാണ് എന്നെ ഇതിൽ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തുവരാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് – ആര്യ പറയുന്നു

സിഇടി വിദ്യാർഥികളുടെ ‘വൈറൽ’ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ചിത്രം.

∙ ഇവരാണ് ആ ഏഴുപേർ

സുഹൃത്തിന്റെ മടിയിൽ ഇരിക്കാൻ ധൈര്യം കാണിച്ച ആ ഏഴ് പേർ ആരൊക്കെയാണെന്നായിരുന്നു പിന്നീട് അന്വേഷണം. മടിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ചിത്രം വൈറലായെങ്കിലും പടത്തിലിരിക്കുന്നവർ ആരൊക്കെയെന്ന അന്വേഷണത്തിലായിരുന്നു ഏവരും.‌‌

പടത്തിന്റെ ഇടത്തു നിന്നും

നന്ദന– ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയറിങ് രണ്ടാം വർഷ വിദ്യർഥിനി, സ്ഥലം കോഴിക്കോട്

അഭിറാം– സിവിൽ എൻജിനീയറിങ് രണ്ടാം വർഷം, സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരം

സാന്ദ്ര– ഇലക്ട്രിക് എൻജിനീയറിങ് രണ്ടാം വർഷം, സ്ഥലം കണ്ണൂർ

ആര്യ– സിവിൽ എൻജിനീയറിങ് രണ്ടാം വർഷം, സ്ഥലം മലപ്പുറം

അഭിനവ്– സിവിൽ എൻജിനീയറിങ് രണ്ടാം വർഷം, സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരം

ചന്തു– സിവിൽ എൻജിനീയറിങ്, രണ്ടാം വർഷം, സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരം

കൃഷ്ണ– സിവിൽ എൻജിനീയറിങ്, രണ്ടാം വർഷം, സ്ഥലം ആലപ്പുഴ

വാർത്തയും ഫോട്ടോയുമൊക്കെ വന്നപ്പോൾ വീട്ടുകാരു ഞെട്ടിയോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇതിലെന്ത് ഞെട്ടാനെന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും മറുപടി. മലയാളിയുടെ ചിന്തകൾ പുതിയൊരു പുനർനിർമാണത്തിനുതകും തങ്ങളുടെ മടിയിലിരിപ്പ് എന്നാണ് ഇൗ ഏഴ് പേരുടെയും അഭിപ്രായം.

തിരുവനന്തപുരം മേയര്‍ ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ (ഫയൽചിത്രം).

∙ ഓടിയെത്തി എല്ലാവരും

സംഗതി വൈറലും വാർത്തയുമായപ്പോൾ ആദ്യം ഓടിയെത്തിയത് മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രനാണ്. നിലവിലെ വെയിറ്റിങ് ഷെഡ് അനധികൃതമായി നിർമിച്ചതാണെന്നും പുതിയ വെയിറ്റിങ് ഷെഡ് ഇവിടെ പണിത് ലിംഗസമത്വം ഉറപ്പാക്കുമെന്നും മേയർ ഉറപ്പും നൽകി. കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനും ഉമ തോമസുമെത്തി വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പകർന്നു നൽകി. അങ്ങനെ ഒരു ട്വീറ്റിൽ വൈറലായി പടർന്ന ബെഞ്ചിന് നാട് മുഴുവൻ ആരാധകരായി.

