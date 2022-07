ഷോക്കടിപ്പിച്ച് ബോധം കെടുത്തും, ഹൃദയധമനി മുറിച്ച് കൂട്ടക്കൊല; അന്നം മുട്ടിക്കരുതെന്ന് കർഷകർ

ആഫ്രിക്കന്‍ പന്നിപ്പനി ബാധിച്ചെന്നു വിലയിരുത്തി വളര്‍ത്തുപന്നികളെ കൂട്ടത്തോടെ കൊന്നൊടുക്കുന്ന നടപടിക്കെതിരെ വന്‍ വിമര്‍ശനങ്ങളാണ് കര്‍ഷകര്‍ ഉയര്‍ത്തുന്നത്. മൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പ് സാംപിള്‍ എടുത്തു പരിശോധിച്ച് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച പന്നികള്‍ പോലും 15 ദിവസത്തിലധികമായി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നതാണു സംശയത്തിനിടയാക്കുന്നതെന്നു കര്‍ഷകര്‍ പറയുന്നു. ആഫ്രിക്കന്‍ പന്നിപ്പനി ബാധിച്ചാല്‍ പരമാവധി ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ പന്നികള്‍ ചത്തുപോകുമെന്നാണു മൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പ് അധികൃതര്‍ തന്നെ പറയുന്നത്. എന്നാല്‍, അധികൃതര്‍ പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങള്‍ കാണിക്കുന്ന പന്നികള്‍ പോലും രണ്ടാഴ്ചയിലധികമായി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവയെയും കൊന്നു കുഴിച്ചുമൂടാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് റവന്യു, മൃഗസംരക്ഷണം, ആരോഗ്യം, പൊലീസ്, തദ്ദേശവകുപ്പ് എന്നീ വകുപ്പുകളുടെ സംയുക്ത നേതൃത്വത്തിലുള്ള റാപ്പിഡ് ആക്‌ഷന്‍ ടീം. രോഗം പടരുന്നതു തടയാന്‍ പന്നികളെ കൊല്ലുന്നതിനു കര്‍ഷകര്‍ക്ക് എതിര്‍പ്പില്ല. എന്നാല്‍, രോഗബാധ സംശയലേശമന്യേ സ്ഥിരീകരിക്കണമെന്നും പന്നികളെ നിരീക്ഷിക്കാന്‍ സാവകാശം നല്‍കണമെന്നുമാണ് ആവശ്യം. പന്നികളെ കൊല്ലേണ്ടിവന്നാല്‍ ആനുപാതിക നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കണമെന്നും കര്‍ഷകര്‍ പറയുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ നഷ്ടപരിഹാരം പര്യാപ്തമാണോ? എന്താണ് ഈ വിഷയത്തിൽ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിനു പറയാനുള്ളത്? കാട്ടുപന്നികളാണോ ആഫ്രിക്കൻ പന്നിപ്പനി പടരാൻ കാരണമായത്? അതോ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്ന് പ്രജനനത്തിന് എത്തിച്ച പന്നികളോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ആഫ്രിക്കൻ പന്നിപ്പനി ബാധിക്കുന്ന പന്നികളെയെല്ലാം കൂട്ടത്തോടെ കൊല്ലേണ്ടി വരുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ഇവയെ കൂട്ടത്തോടെ കൊന്നൊടുക്കുന്നത്? കർഷകരും മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് അധികൃതരും സംസാരിക്കുകയാണ്. വിഷയത്തിന്റെ വിശദമായ വിശകലനത്തിലേക്ക്...



∙ ചികിത്സയില്ല, കൊല്ലലാണു പ്രതിരോധം

സാംപിള്‍ ഒന്നുകൂടി പരിശോധിക്കണമെന്നുള്ള ആവശ്യം നിരാകരിക്കപ്പെട്ടുവെന്നതാണു തവിഞ്ഞാല്‍ കരിമാനിയില്‍ ഫാം നടത്തുന്ന അരുണ്‍ വിന്‍സെന്റിന്റെ പരാതി. നിലവില്‍ ഫാമിലെ പന്നികള്‍ക്കൊന്നും ലക്ഷണങ്ങളില്ല. ഒരു പന്നിമാത്രമാണ് ഇതുവരെ ചത്തതും. എന്നിട്ടും തിങ്കൾ രാവിലെ വരെ ഈ ഫാമിലെ 190 പന്നികളെയാണു കൊന്നൊടുക്കിയത്. ആഫ്രിക്കന്‍ പന്നിപ്പനി നിയന്ത്രിക്കാന്‍ ഫലപ്രദമായ വാക്സീന്‍ കണ്ടുപിടിക്കാനോ പന്നിപ്പനി നിയന്ത്രിച്ചു നിര്‍ത്തുന്ന വിദേശരാജ്യങ്ങളില്‍നിന്നു മരുന്നുകള്‍ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനോ സര്‍ക്കാര്‍ തയാറാകാത്തതിലും കര്‍ഷകര്‍ക്കു പ്രതിഷേധമുണ്ട്. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ആഫ്രിക്കന്‍ പന്നിപ്പനി പടര്‍ന്നുപിടിച്ചപ്പോള്‍ അതിര്‍ത്തികളില്‍ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് കാര്യക്ഷമമായി ഇടപെട്ടിരുന്നെങ്കില്‍ കേരളത്തില്‍ പന്നിപ്പനി എത്തില്ലായിരുന്നുവെന്നും കര്‍ഷകര്‍ പറയുന്നു. മരുന്നും വാക്സീനും കണ്ടെത്തി ചികിത്സ നല്‍കുകയോ പ്രതിരോധമാര്‍ഗങ്ങള്‍ ശക്തമാക്കുകയോ ചെയ്യാതെ, രോഗം ബാധിച്ചെന്നു പറഞ്ഞു മൃഗങ്ങളെ കൂട്ടത്തോടെ കൊന്നുകുഴിച്ചുമൂടുന്ന പ്രാകൃതരീതി അവലംബിക്കുകയാണു മൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പ് എന്നും ആരോപണമുയരുന്നു.

കോഴിക്കോട്ട് ആഫ്രിക്കൻ പന്നിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ച ഫാമിൽ അവശേഷിക്കുന്ന പന്നികൾ.

∙ പട്ടിണി കിടന്നു ചാകുമോ പന്നികള്‍?

വയനാട്ടിൽ ആഫ്രിക്കൻ പന്നിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചുവെന്ന വാർത്ത വന്നതോടെ മറ്റു ജില്ലകളിലേക്കു വാഹനവുമായി തീറ്റയെടുക്കാൻ പോകാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയുമുണ്ട്. കണ്ണൂരിലേക്ക് ഉൾപ്പെടെ വയനാട്ടിലെ പന്നിഫാമുകളില്‍നിന്നുള്ള വാഹനങ്ങൾ പ്രവേശിപ്പിക്കില്ലെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയിലെ 500 ഫാമുകളിലായി 20,000ത്തിലധികം പന്നികളാണുള്ളത്. ഇവയ്ക്കു കൃത്യമായ തീറ്റ നൽകാനായില്ലെങ്കിൽ കർഷകർ പ്രതിസന്ധിയിലാകും. പന്നികള്‍ പട്ടിണി കിടന്നുചത്തുപോകുന്ന അവസ്ഥയാകുമെന്നു കര്‍ഷകര്‍ പറയുന്നു. എന്നാല്‍, സാംപിളുകളുടെ പരിശോധന നടത്തിയത് ഭോപാലിലെ നാഷനല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി അനിമല്‍ ‍ഡിസീസ് ലബോറട്ടറിയിലായതിനാല്‍ ഫലത്തില്‍ സംശയം തോന്നേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലെന്നാണ് പൂക്കോട് വെറ്ററിനറി സര്‍വകലാശാല അധികൃതര്‍ പറയുന്നത്.

∙ കര്‍ഷകരുടെ ചോദ്യങ്ങളിതാ...

വന്യമൃഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും കര്‍ഷകരുടെ വളര്‍ത്തുമൃഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും സര്‍ക്കാരിനു രണ്ടു നിലപാടാണെന്നു കര്‍ഷകസംഘടനയായ ‘കിഫ’ പറയുന്നു. ആഫ്രിക്കന്‍ പന്നിപ്പനി പരത്തുന്നതില്‍ കാട്ടുപന്നികളും പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്. ആഫ്രിക്കന്‍ പന്നിപ്പനി വന്ന ഫാമിന് ഒരു കിലോമീറ്റര്‍ ചുറ്റളവിലുള്ള വളര്‍ത്തുപന്നികളെ കൊല്ലാന്‍ ദുരന്തനിവാരണനിയമം അനുസരിച്ച് ഉത്തരവിടുന്നവര്‍ കാട്ടുപന്നികളെയും അതുപോലെ കൊല്ലാന്‍ നടപടിയെടുക്കാത്തതില്‍ ഇരട്ടത്താപ്പുണ്ടെന്നാണ് കിഫ ആരോപിക്കുന്നത്.

രോഗബാധയുണ്ടായ തവിഞ്ഞാല്‍ പഞ്ചായത്തിലടക്കം കാട്ടുപന്നി ശല്യം രൂക്ഷമാണ്. വന്യമൃഗങ്ങള്‍ മനുഷ്യരെ കൊല്ലുമ്പോഴും കൃഷി നശിപ്പിക്കുമ്പോഴും ദുരന്തനിവാരണ നിയമം പ്രഖ്യാപിച്ച് അതനുസരിച്ചു നടപടിയെടുക്കാത്ത ജില്ലാ ഭരണകൂടം കര്‍ഷകര്‍ക്കു ദോഷകരമായ തരത്തില്‍ വേണ്ടത്ര കൂടിയാലോചനകളില്ലാതെ ദുരന്തനിവാരണ നിയമം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെന്നും വിമര്‍ശനമുയര്‍ന്നു. മൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പിനെതിരെയും വയനാട് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെയും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ കമന്റുകള്‍ നിറയുകയാണ്. പേ പിടിച്ച തെരുവുനായ്ക്കളെ കൂട്ടത്തോടെ കൊല്ലാന്‍ നടപടിയെടുക്കാത്തവര്‍ കര്‍ഷകന്റെ പന്നികളെ മതിയായ നഷ്ടപരിഹാരം പോലും നല്‍കാതെ കൊന്നുതീര്‍ക്കുകയാണ്.

വളര്‍ത്തുപന്നികളെയും പക്ഷികളെയും കൊന്നൊടുക്കുന്നതുപോലെ കുരങ്ങുപനി, ചെള്ളുപനി തുടങ്ങിയ ജന്തുജന്യരോഗങ്ങള്‍ ഉണ്ടായാലും അവ പരത്തുന്ന മൃഗങ്ങളെയും കൊല്ലുന്നില്ലെങ്കില്‍ അത് ഇരട്ടത്താപ്പാണ്.- വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. കൊല്ലുന്നതിനോട് എതിര്‍പ്പല്ല, നഷ്ടപരിഹാരം പോരെന്ന ആവശ്യമാണ് കര്‍ഷകര്‍ ഉയര്‍ത്തുന്നത്. ആഫ്രിക്കന്‍ പന്നിപ്പനി ബാധിച്ച പന്നികളെ കൊലപ്പെടുത്തുമെന്ന വയനാട് കലക്ടറുടെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിനു താഴെ കമന്റിട്ടും കര്‍ഷകര്‍ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു.

തൃശൂരില്‍ കാട്ടുപന്നികള്‍ക്ക് ആന്ത്രാക്സ് വന്നപ്പോള്‍ എത്ര കാട്ടുപന്നികളെ കൊന്നുവെന്നു കിഫ സംസ്ഥാന ചെയര്‍മാന്‍ അലക്സ് ചാണ്ടി ഒഴുകയില്‍ ചോദിക്കുന്നു. രോഗം തടയാന്‍ പന്നികളെ കൊല്ലുകയേ മാര്‍ഗമുള്ളൂവെങ്കില്‍ അതിനോട് എതിര്‍പ്പില്ല. പ്രോട്ടോക്കോള്‍ പാലിക്കണമെന്നു തന്നെയാണ് അഭിപ്രായം. പക്ഷേ, വിപണി വിലയ്ക്കനുസരിച്ചുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം കര്‍ഷകനു നല്‍കണം. നിലവിലെ നഷ്ടപരിഹാരത്തുക തീര്‍ത്തും അപര്യാപ്തമാണ്. കിലോയ്ക്ക് 180-200 നിരക്കിലാണു ഫാമില്‍നിന്ന് പന്നിയെ എടുക്കുന്നത്. കര്‍ഷകന് നഷ്ടമില്ലാത്ത തരത്തില്‍ പാക്കേജ് നിശ്ചയിക്കണം. കര്‍ഷകന്റെ കാര്യത്തില്‍ ഒരു നിലപാട്, രോഗം പരത്തുന്ന വന്യമൃഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തില്‍ മറ്റൊന്ന് എന്ന സര്‍ക്കാര്‍ നയം ഇരട്ടത്താപ്പാണ്, അതു തിരുത്തണം- അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

∙ കാട്ടാനയ്ക്ക് വേറെ നിയമമോ?

വയനാട്ടില്‍ തരിയോട്, പനമരം, നീര്‍വാരം, പരിയാരം, കോട്ടവയല്‍, അമ്മാനി, പൊഴുതന, കാവുംമന്ദം, വൈത്തിരി, വടക്കനാട്, മേപ്പാടി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിലധികമായി കാട്ടാനകള്‍ കൃഷിയിടങ്ങളില്‍നിന്നു മാറുന്നതേയില്ല. കൃഷിയെല്ലാം നശിപ്പിച്ച ശേഷമാണു പലപ്പോഴും വനപാലകര്‍ സ്ഥലത്തെത്തുന്നതെന്നു കര്‍ഷകര്‍ പറയുന്നു. മനുഷ്യജീവനുപോലും ഭീഷണിയായി കാട്ടാനകളടക്കമുള്ള വന്യജീവികള്‍ വയനാട്ടില്‍ വിലസിയപ്പോഴൊന്നും ദുരന്തനിവാരണ നിയമം പ്രഖ്യാപിച്ച് വന്യജീവി ശല്യത്തിന് അറുതിവരുത്താത്ത ജില്ലാ ഭരണകൂടം കര്‍ഷകന്റെ ഫാമിലും പരിസരത്തും ദുരന്തനിവാരണനിയമം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനെ ചെറുക്കുമെന്നു കര്‍ഷകസംഘടനകള്‍ പറയുന്നു.

∙ കാത്തിരിക്കാൻ വയ്യെന്നു മൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പ്

രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച എല്ലാ പന്നികളും 15 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ചാകണമെന്നില്ല. മാരകമായി വൈറസ് ബാധിച്ച പന്നികളേ വേഗം ചാകൂ. പക്ഷേ, അതുവരെ കാത്തിരിക്കാന്‍ നിര്‍വാഹമില്ല. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രോട്ടോക്കോളും നാഷനല്‍ ആക്‌ഷന്‍ പ്ലാനും പാലിച്ചേ പറ്റൂ. ആരോഗ്യമുള്ള പന്നികളില്‍ക്കൂടി രോഗബാധയുണ്ടായാല്‍ കേരളത്തിലെ പിഗ് ഫാം വ്യവസായം തന്നെ ഇല്ലാതായേക്കാം. അതു തടയാനുള്ള മുന്‍കരുതലുകളാണ് എടുക്കുന്നത്. വിദേശരാജ്യങ്ങളിലെ വാക്സീന് ഇതുവരെ അംഗീകാരം കിട്ടിയിട്ടില്ല. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകാരം നല്‍കിയാല്‍ അത് എത്രയും വേഗം ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് രോഗബാധ തടയണമെന്നു തന്നെയാണ് നിലപാടെന്നും മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

അതിമാരകമായ പകര്‍ച്ചവ്യാധിയായ ആഫ്രിക്കന്‍ പന്നിപ്പനിയായതിനാലും വാക്സീനോ ചികിത്സയോ ഇല്ലാത്തതിനാലുമാണു പന്നികളെ കൊല്ലുന്നത്. ആഫ്രിക്കന്‍ പന്നിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ച എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഇതാണു പ്രധാന പ്രതിവിധിയായി കണക്കാക്കുന്നതും. മറ്റൊരു പകര്‍ച്ചവ്യാധിയായ ക്ലാസിക്കല്‍ സ്വൈന്‍ ഫ്ലൂ ബാധിച്ച പന്നികളെയൊന്നും കൊല്ലാറില്ല. ആ രോഗത്തിനു വാക്സീനും ചികിത്സയുമുള്ളതാണു കാരണം. രോഗബാധയുണ്ടോയെന്നു രണ്ടാമതും പരിശോധന നടത്തി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതുവരെ സാവകാശം നല്‍കിയാല്‍ രോഗം നിയന്ത്രണാതീതമായി പടര്‍ന്നുപിടിക്കാം. മാത്രമല്ല, ഏറെ പ്രമുഖമായ ദേശീയ ലബോറട്ടറിയിലാണു സാംപിള്‍ പരിശോധന നടന്നതും.

മൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പ് അതിര്‍ത്തികളിലെ പരിശോധന കര്‍ശനമായാണു നടത്തിയത്. ആഫ്രിക്കന്‍ പന്നിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ച സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്ന് പന്നികളെ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാറുമില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍, ഫാമുകളില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇതരസംസ്ഥാനക്കാര്‍ രോഗത്തിന്റെ വാഹകരായിട്ടുണ്ടോയെന്നു പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പ്രജനനത്തിനായി ഇതരസംസ്ഥാന പന്നികളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും രോഗബാധയുണ്ടാകാനിടയുണ്ട്.

നഷ്ടപരിഹാരത്തുക അപര്യാപ്തമാണെന്ന പരാതിയില്‍ കഴമ്പില്ലെന്നും വകുപ്പ് അധികൃതർ പറയുന്നു. കിലോയ്ക്ക് 120 രൂപയാണു നിലവിലെ മാര്‍ക്കറ്റ് വിലയായി കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, 100 കിലോയുള്ള പന്നിക്ക് നഷ്ടപരിഹാരമായി 15,000 രൂപ വരെ നല്‍കുന്നുമുണ്ട്. കാട്ടുപന്നികളില്‍ ആഫ്രിക്കന്‍ പന്നിപ്പനിയുള്ളതായി ഇതുവരെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല. വന്യമൃഗമായതിനാല്‍, കാട്ടുപന്നികളെ കൊല്ലാനോ മറ്റു നടപടികളിലേക്കു കടക്കാനോ മൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പിനു മാത്രമായി കഴിയില്ല. തെരുവുനായ്ക്കളിലെ റേബീസും ആഫ്രിക്കന്‍ പന്നിപ്പനിയും രണ്ടുതരം രോഗങ്ങളാണ്.

∙ പന്നികളെ കൊല്ലുന്നത് എങ്ങനെ?

ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റണ്ണര്‍ ഉപയോഗിച്ച് പ്രത്യേക പോയിന്റില്‍ വൈദ്യുതാഘാതമേല്‍പിച്ച് ബോധംകെടുത്തുകയാണ് മാസ് കള്ളിങ്ങിലെ ആദ്യഘട്ടം. ബോധം പോയ പന്നികളെ ഹൃദയധമനി മുറിച്ച് കൊല്ലും. വേദനയറിയാതെയുള്ള മരണമായിരിക്കുമെന്ന് വെറ്ററിനറി ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പറയുന്നു. ദൗത്യത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന 16 അംഗ സംഘത്തിന് ഫാമിന്റെ ഒരു കിലോമീറ്റര്‍ പരിധിയില്‍ താമസസൗകര്യം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവര്‍ ദൗത്യം തീരുന്നതുവരെ ക്വാറന്റീനിലായിരിക്കും. പന്നിഫാമില്‍നിന്ന് 80 മീറ്റര്‍ മാറിയാണ് പന്നികളെ കുഴിച്ചിടുക. ഒരു വലിയ കുഴിയില്‍ എല്ലാ പന്നികളെയും ഒരുമിച്ചു കുഴിച്ചുമൂടും. മണ്ണുത്തി വെറ്ററിനറി കോളജില്‍നിന്നാണു പന്നികളെ കൊല്ലുന്നതിന് ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റണ്ണറും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും എത്തിച്ചത്.

