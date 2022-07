കൊച്ചി∙ സില്‍വര്‍ലൈന്‍ പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നല്‍കിയിട്ടില്ലെന്നു റെയില്‍വേ മന്ത്രാലയം. സര്‍വേയ്ക്കായി പണം ചെലവാക്കിയാല്‍ ഉത്തരവാദിത്തം കെ–റെയിലിനു മാത്രമായിരിക്കും. കേന്ദ്ര അനുമതി ഇല്ലാതെ സര്‍വേയും സാമൂഹികാഘാതപഠനവും നടത്തുന്നത് അപക്വ നടപടിയാണെന്നും റെയില്‍വേ ഹൈക്കോടതിയില്‍ നല്‍കിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

സിൽവർലൈൻ പദ്ധതിയുടെ ഡിപിആറിൽ സാങ്കേതിക സാധ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള മതിയായ വിശദാംശങ്ങൾ ഇല്ലെന്ന് കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് കഴിഞ്ഞദിവസം ലോക്സഭയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. അലൈൻമെന്റ് പ്ലാൻ, ബന്ധപ്പെട്ട റെയിൽവേ ഭൂമിയുടെയും സ്വകാര്യഭൂമിയുടെയും വിശദാംശങ്ങൾ, നിലവിലുള്ള റെയിൽവേ ശൃംഖലയിലൂടെയുള്ള ക്രോസിങ്ങുകൾ തുടങ്ങിയ വിശദമായ സാങ്കേതിക രേഖകൾ കെ-റെയിൽ അധികൃതരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഹൈബി ഈഡൻ എംപിയുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

English Summary: Didn't give sanction for Silverline Project, says Indian Railway in High Court Affidavit