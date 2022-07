ന്യൂഡൽഹി∙ മുന്‍ രാഷ്ട്രപതി റാംനാഥ് കോവിന്ദ് ഇനി താമസിക്കുക 12 ജന്‍പഥില്‍. രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുര്‍മു റാംനാഥ് കോവിന്ദിനെ പുതിയ വസതിയിലേക്ക് അനുഗമിച്ചു. 10 ജൻപഥിൽ താമസിക്കുന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിയാണ് അയൽവാസി.

സർക്കാർ വസതികളിൽ ഏറ്റവും വലുപ്പമേറിയതാണു 12 ജന്‍പഥ്. മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും എൽജെപി നേതാവുമായിരുന്ന റാംവിലാസ് പാസ്വാനായിരുന്നു മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടോളം താമസക്കാരന്‍. 2021 ഓഗസ്റ്റില്‍ റയില്‍വേ – ഐടി മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവിനു വീട് അനുവദിച്ചെങ്കിലും പാസ്വാന്റെ കുടുംബം വീടൊഴിയാത്തതിനാല്‍ താമസിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. കഴിഞ്ഞ മാര്‍ച്ചില്‍ പാസ്വാന്റെ കുടുംബത്തോടു വീടൊഴിയാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍ അവര്‍ കൂടുതല്‍ സമയം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി നല്‍കിയെങ്കിലും തള്ളി.

റാംനാഥ് കോവിന്ദിനെ പുതിയ വസതിയിലേക്ക് ആനയിക്കാൻ ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡുവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി.നഡ്ഡയും പിന്നാലെയെത്തി.

English Summary: Former President Ram Nath Kovind moves to new home at 12 Janpath