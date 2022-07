പ്രതിപക്ഷത്തിന് രാജ്യത്തേക്കാൾ മുൻഗണന രാഷ്ട്രീയ താൽപര്യങ്ങൾക്ക്: മോദി

കാൻപുർ∙ രാജ്യത്തെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷം തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും സമൂഹത്തെക്കാളും രാജ്യത്തെക്കാളും അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ താൽപര്യങ്ങൾക്കാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി (എസ്പി) രാജ്യസഭാ എംപിയായിരുന്ന ഹർമോഹൻ സിങ്ങിന്റെ പത്താം ചരമവാർഷിക ചടങ്ങിൽ വെർച്വലായി പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

‘ഇപ്പോൾ ഒരു തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരതിനെ എതിർക്കും. രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് അതിഷ്ടപ്പെടില്ല. സമൂഹത്തെക്കാളും രാജ്യത്തെക്കാളും അവരുടെ ആശയങ്ങൾക്കും രാഷ്ട്രീയ താൽപര്യങ്ങള്‍ക്കും ആണ് മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്നു കാണുന്നു’ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യമായതിനുശേഷം ആദ്യമായി ഒരു ഗോത്ര വനിത രാജ്യത്തെ നയിക്കാൻ പോകുകയാണെന്നും ദ്രൗപദി മുർമുവിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞയോട് അനുബന്ധിച്ച് മോദി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

