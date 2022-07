‘കത്രീന, എന്നെ വിവാഹം ചെയ്യൂ...’; വിക്കി പരാതിപ്പെട്ടു, നടിയെ ശല്യം ചെയ്തയാൾ പിടിയിൽ

മുംബൈ∙ ബോളിവുഡ് നടി കത്രീനയെ സോഷ്യൽമിഡിയയിലൂടെ ശല്യം ചെയ്യുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ. മൻവീന്ദർ സിങ് ആണ് മുംബൈ പൊലീസിന്റെ പിടിയിലായത്. കത്രീനയുടെ കടുത്ത ആരാധകനായ മൻവീന്ദർ നടനാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നയാളാണ്. കത്രീനയെ വിവാഹം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ചുമാസങ്ങളായി നടിയെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ ‘കിങ് ബോളിവുഡ് സിഇഒ’ എന്ന അക്കൗണ്ടിലൂടെ ഇയാൾ ശല്യം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. കത്രീനയുടെ ഭർത്താവ് വിക്കി കൗശലിനെതിരെയും വധഭീഷണി മുഴക്കി. ഇയാളുടെ ശല്യം അതിരുകടന്നപ്പോൾ വിക്കി സാന്താക്രൂസ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു.

അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ തിങ്കളാഴ്ച പ്രതി മൻവീന്ദറിനെ പിടികൂടി. ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടിൽ കത്രീനയ്ക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന നിരവധി വ്യാജ ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോകളും ഇയാൾ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. കത്രീനയ്ക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന വിക്കി കൗശലിന്റെ തല വെട്ടിമാറ്റി മൻവീന്ദർ തന്റെ തലവച്ച് ‘എന്റെ ഭാര്യ, ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം‘ എന്നിങ്ങനെ കുറിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഡിസംബർ 8നായിരുന്നു കത്രീനയുടെയും വിക്കി കൗശലിന്റെയും വിവാഹം.

English Summary: Struggling actor who wanted to marry Katrina Kaif arrested for death threat to her, Vicky Kaushal