കാറ്റിൽനിന്ന് കൊയ്യുന്നത് കനകം, നിരക്കും കുറവ്; കണക്കു നിരത്തി, കേരളത്തെ കളിയാക്കി തമിഴ്നാട്!

‘ഇവിടത്തെ കാറ്റാണ് കാറ്റെ’ന്ന് തമിഴ്നാട്ടുകാർ അഭിമാനത്തോടെ പറയും! കാറ്റിൽ നിന്ന് ഇതുവരെയില്ലാത്ത തരത്തിൽ കനകം കൊയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്. ഇൗ മികവു കണ്ടിട്ടാകണം അഭിമാന പദ്ധതികളിലൊന്നു സ്ഥാപിക്കാൻ തമിഴ്നാട് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രവും. പരസ്പരം പോരുണ്ടെങ്കിലും വികസനത്തിലും വിഭവങ്ങളുടെ മികവുറ്റ ഉപയോഗത്തിലും തമിഴ്നാടിന്റെ മേൻമ പലതവണ സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണു കേന്ദ്രസർക്കാർ. കാറ്റാടിപ്പാടങ്ങളിൽ നിന്ന് രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണു തമിഴ്നാട്. സീസൺ സമയങ്ങളിൽ ഏതാണ്ട് 16 ജിഗാ വാട്ട് തമിഴ്നാട് കാറ്റിൽ നിന്നു കൊയ്തെടുക്കും. കാറ്റിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തിൽ ലോകത്ത് 9–ാം സ്ഥാനം കൂടി തമിഴ്നാടിനു തന്നെയാണെന്ന് അറിയുമ്പോഴാണു കാറ്റ് തനി കനകമാണെന്നു നാം സമ്മതിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ 4,000 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ധനുഷ്‌കോടിയിൽ കടലിൽ കാറ്റാടിപ്പാടങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേ സമയം നിരക്ക് വർധിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തിനുള്ള സബ്സിഡി അടക്കം നിർത്തലാക്കുമെന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ സമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്നാണു നിരക്കു കൂട്ടാൻ നിർബന്ധിതനായതെന്നു വൈദ്യുതി മന്ത്രി സെന്തിൽ ബാലാജി പറഞ്ഞു. പുതുക്കിയ നിരക്കു പോലും വളരെ കുറവാണെന്നു സ്ഥാപിക്കാൻ അദ്ദേഹം കളത്തിലിറക്കിയത് അയൽ സംസ്ഥാനമായ കേരളത്തെയാണ്. തന്റെ വാദം സാധൂകരിക്കുന്നതിനുള്ള താരതമ്യ കണക്കുകളും അദ്ദേഹം പുറത്തുവിട്ടു.



∙ കളിയല്ല കാറ്റ്

ഇന്ത്യ ആകെ കാറ്റിൽ നിന്ന് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന 40.35 ജിഗാ വാട്ട് ഊർജത്തിന്റെ 25 ശതമാനവും തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്നാണ്. കൂടാതെ, 2030നുള്ളിൽ 140 ജിഗാവാട്ട് കാറ്റിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിടുമ്പോൾ ആ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ തമിഴ്നാട് തന്നെയാണു മുന്നിൽ. തമിഴ്‌നാട് വൈദ്യുതി വിതരണ കമ്പനിയായ ടാൻജെഡ്കോ (TANGEDCO) 2050നുള്ളിൽ 24 ജിഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി കാറ്റിൽ നിന്ന് ഉൽപാദിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓൺഷോർ കാറ്റാടിപ്പാടമാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ മുപ്പന്തൽ വിൻഡ് ഫാം. കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലാണ് ഈ പദ്ധതി. തമിഴ്‌നാട് എനർജി ഡെവലപ്‌മെന്റ് ഏജൻസിയാണ് പദ്ധതി വികസിപ്പിച്ചത്. ഇതിന്റെ സ്ഥാപിത ശേഷി 1,500 മെഗാവാട്ട് ആണ്, ഇത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നാമത്തെ ഓൺഷോർ കാറ്റാടി ഫാമാണ്.

തമിഴ്നാട്ടിലെ മുപ്പന്തൽ വിൻഡ് ഫാം (ചിത്രം– ട്വിറ്റർ).

∙ കാറ്റാണു കരുത്ത്

കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 9ന് തമിഴ്‌നാട് 120.25 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതിയാണു കാറ്റിൽ നിന്ന് ഉൽപാദിപ്പിച്ചത്. ഇതു റെക്കോർഡ് ഉൽപാദനമായി രേഖപ്പെടുത്തി. ഈ മാസം 6 ദിവസങ്ങളിലായി 100 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റുകൾ സംസ്ഥാനം തുടർച്ചയായി ഉൽപാദിപ്പിച്ചതു കൂടാതെയാണു റെക്കോർഡ് നേട്ടം. സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗത്തിന്റെ 35% കാറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഊർജ്ജം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊരു സംസ്ഥാനം തന്നെ രാജ്യത്തുണ്ടാകില്ല. നിലവിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ വൈദ്യുതി ക്ഷാമമില്ല, സംസ്ഥാനം ഇപ്പോൾ വൈദ്യുതി മിച്ചം കണ്ടെത്തുന്നു. ചില ഉൾമേഖലകളിൽ വൈദ്യുതി തടസ്സപ്പെടുന്നതു പ്രാദേശികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നും വകുപ്പ് അധികൃതർ വിശദീകരിക്കുന്നു.

∙ ഇനി വരുന്നത് കടലിലെ കാറ്റ്

തമിഴ്‌നാട്ടിൽ 4,000 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ധനുഷ്‌കോടിയിൽ കടലിൽ കാറ്റാടിപ്പാടങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. കേന്ദ്ര ഊർജ മന്ത്രി ആർ.കെ.സിങ്ങിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലാണു കാറ്റാടിപ്പാടങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. നാലു മാസത്തിനകം കരാർ നൽകും. ഏഷ്യാ-പസഫിക് മേഖലയിൽ ഇതാദ്യമായാണ് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കാറ്റാടിപ്പാടങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത്.

കാറ്റാടിപ്പാടം. Image: Shutterstock

ധനുഷ്കോടിയിലെ ബീച്ചിൽ നിന്ന് 100 മീറ്റർ അകലെ കടലിനടിയിൽ 50 മീറ്റർ താഴ്ചയിലാണ് കാറ്റാടിപ്പാടങ്ങൾക്കുള്ള അടിത്തറ സ്ഥാപിക്കേണ്ടത്. പദ്ധതി തുകയുടെ 70 ശതമാനം ശക്തമായ അടിത്തറ നിർമാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കണം. സാധാരണയായി മേയ് 15 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 15 വരെയാണ് കാറ്റിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സീസൺ. കടലിൽ നിന്നുള്ള കാറ്റിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി വർഷം മുഴുവൻ വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിക്കാനാകുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ.

∙ കേരളത്തിനെ കളത്തിലിറക്കി മന്ത്രി

തമിഴ്നാട്ടിൽ 5 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം വൈദ്യുതി നിരക്ക് വർധിപ്പിച്ചിക്കാനൊരുങ്ങുമ്പോഴും പുതുക്കിയ നിരക്ക് കേരളത്തിലെ വൈദ്യുതി നിരക്കിനേക്കാൾ ഏറെ താഴെയെന്ന തെളിവുമായി തമിഴ്നാട് മന്ത്രി തന്നെ രംഗത്തെത്തി. വൈദ്യുതി നിരക്കു വർധിപ്പിക്കാതെ നിവർത്തിയെന്നു വ്യക്തമാക്കി തമിഴ്നാട് വൈദ്യുതി മന്ത്രി സെന്തിൽ ബാലാജി നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ വൈദ്യുതി നിരക്കു താരതമ്യം ചെയ്തു കാണിക്കാനായി തിരഞ്ഞെടുത്ത സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കൊപ്പം കേരളവുമുണ്ടായിരുന്നു. വൈദ്യുതി നിരക്കു കൂട്ടിയെങ്കിലും തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും ആദ്യ 100 യൂണിറ്റ് സൗജന്യമായി തുടരും. ആ സൗജന്യം വേണ്ടെന്നു തോന്നിയാൽ പണം അടയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യവുമുണ്ട്.

∙ കേരളവുമായുള്ള വൈദ്യുതി നിരക്ക് താരതമ്യം ഇങ്ങിനെ (മന്ത്രി പുറത്തു വിട്ട കണക്ക്)

100 യൂണിറ്റ് വരെ

തമിഴ്നാട് – സൗജന്യം

കേരളം – 355 രൂപ

ഗുജറാത്ത് – 515 രൂപ

കർണാടക – 592 രൂപ

101– 200 യൂണിറ്റ്

തമിഴ്നാട് – 225 രൂപ

കേരളം – 775 രൂപ

ഗുജറാത്ത് – 1045 രൂപ

കർണാടക – 1479 രൂപ

201–300 യൂണിറ്റ്

തമിഴ്നാട് – 675 രൂപ

കേരളം – 1365 രൂപ

ഗുജറാത്ത് – 1595 രൂപ

കർണാടക – 2241 രൂപ

301 –400 യൂണിറ്റ്

തമിഴ്നാട് – 1125 രൂപ

കേരളം – 2005 രൂപ

ഗുജറാത്ത് – 2190 രൂപ

കർണാടക – 2943 രൂപ

401 – 500 യൂണിറ്റ്

തമിഴ്നാട് – 1725 രൂപ

കേരളം – 2765 രൂപ

ഗുജറാത്ത് – 2785 രൂപ

കർണാടക – 3930 രൂപ

501 –600 യൂണിറ്റ്

തമിഴ്നാട് – 2750 രൂപ

കേരളം – 3700 രൂപ

ഗുജറാത്ത് – 3535 രൂപ

കർണാടക – 4917 രൂപ

സെങ്കോട്ട– അച്ചൻകോയിൽ റോഡിലെ കാറ്റാടിപ്പാടം (ഫയൽചിത്രം)

∙ സമ്മർദത്തിലാക്കിയത് കേന്ദ്രമെന്ന് മന്ത്രി

നിരക്ക് വർധിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തിനുള്ള സബ്സിഡി അടക്കം നിർത്തലാക്കുമെന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ സമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്നാണു നിരക്കു കൂട്ടുന്നതെന്നു വൈദ്യുതി മന്ത്രി പറഞ്ഞു. 2011-12ൽ വകുപ്പിന്റെ നഷ്ടം 18,954 കോടി രൂപയായിരുന്നെങ്കിൽ 2021 മാർച്ചിൽ 1,13,266 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു.



കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനിടയിൽ വൈദ്യുതി പദ്ധതികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിനാൽ നിർമാണ വേളയിലെ പലിശയിൽ 12,647 കോടി രൂപയുടെ വർധനയുണ്ടായെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എങ്കിലും ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന സാധാരണക്കാരായ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അമിതഭാരം വരാത്ത തരത്തിലാണ് നിരക്കു വർധനയെന്നാണു മന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണം. പ്രതിമാസം 101 മുതൽ 200 വരെ യൂണിറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഇനി 27.50 രൂപ അധികം നൽകേണ്ടി വരും. 201 മുതൽ 300 യൂണിറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് 72.50 രൂപയുടെ വർധനയുണ്ടാകും.

100 യൂണിറ്റുകൾക്കു നൽകി വരുന്ന സൗജന്യം ആവശ്യമില്ലാത്തവർക്ക് അത് വേണ്ടെന്നു വയ്ക്കാം. ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു വൈദ്യുതി മീറ്റർ നയം നടപ്പിലാക്കും. കൂടുതൽ മീറ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മീറ്ററിന് 225 രൂപ വീതം പ്രതിമാസ വാടക ഈടാക്കും. 2000 രൂപയിൽ കൂടുതലുള്ള വൈദ്യുതി ബില്ലുകൾ ഓൺലൈനായി മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്ന പദ്ധതി ഉടൻ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.

