പലപ്പോഴും ‘രാഷ്ട്രീയം വിടുന്നതിനെ’പ്പറ്റി ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്: കേന്ദ്രമന്ത്രി ഗഡ്കരി

നാഗ്‌പുർ∙ പലപ്പോഴും ‘രാഷ്ട്രീയം വിടുന്നതിനെ’ കുറിച്ച് താൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ടെന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി. സ്വദേശമായ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാഗ്പുരിൽ ശനിയാഴ്ച നടന്ന ചടങ്ങിലായിരുന്നു ഗഡ്കരി മനസ്സു തുറന്നത്.

‘ഒരുപാട് സമയങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയം വിടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയത്തേക്കാൾ കൂടുതലായി പലതും ജീവിതത്തിലുണ്ട്. സാമൂഹിക മാറ്റത്തിനേക്കാൾ അധികാരം നേടുക എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമായി നമ്മൾ കാണുന്നത്. സാമൂഹിക – സാമ്പത്തിക മാറ്റത്തിനുള്ള ശരിയായ ഉപകരണമാണു രാഷ്ട്രീയം’– ഗഡ്കരി പറഞ്ഞു.

സാമൂഹികപ്രവർത്തകൻ ഗിരീഷ് ഗാന്ധിയെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങിലായിരുന്നു ഗഡ്കരിയുടെ പരാമർശം. മുൻ ജനപ്രതിനിധിയായ ഗിരീഷ്, 2014ൽ ആണ് എൻസിപിയിൽനിന്നു രാജിവച്ചത്. രാഷ്ട്രീയം വിടാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽനിന്നു ഗിരീഷിനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ താനെപ്പോഴും ശ്രമിക്കാറുണ്ടെന്നും ഗഡ്കരി സദസ്സിനോടു വെളിപ്പെടുത്തി.

വിദ്യാഭ്യാസം, കല തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ മാറ്റത്തിനായി ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ പ്രവർത്തിക്കണം. രാഷ്ട്രീയം എന്ന വാക്കിന്റെ അർഥമറിയണം. സമൂഹത്തിന്റെയും രാജ്യത്തിന്റെയും ക്ഷേമത്തിനായും സർക്കാരിന്റെ മികവിനായുമാണു രാഷ്ട്രീയക്കാർ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്– ഗഡ്കരി വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Minister Nitin Gadkari Says He Often Feels Like "Quitting Politics"