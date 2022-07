മമത എതിർത്തിട്ടും മന്ത്രിക്കൊപ്പം അർപിത; സർക്കാർ ജോലി വിട്ട ‘അതിമോഹി സുന്ദരി’!

2,000 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണമുള്ള ആഡംബര ഫ്ലാറ്റിൽ അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെ ആരെയും മോഹിപ്പിക്കുന്ന ജീവിതം. സാധാരണക്കാരിയായി തുടങ്ങി, ആഡംബരത്തിന്റെയും സമ്പന്നതയുടെയും പടികൾ നടന്നുകയറിയ കഥയാകും സ്കൂൾ നിയമന കുംഭകോണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായ ബംഗാൾ വ്യവസായ മന്ത്രി മന്ത്രി പാർഥ ചാറ്റർജിയുടെ അടുത്ത സഹായി അർപിത മുഖർജിക്കു പറയാനുണ്ടാകുക. മുഖർജിയുടെ കൊൽക്കത്തയിലെ വസതിയിൽ നിന്ന് 20 കോടി രൂപ കണ്ടെത്തി ഒരു ദിവസത്തിനു ശേഷം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) അവരെ അറസ്റ്റ്ചെയ്തതോടെ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രം അറിയാവുന്ന മോഡൽ ബംഗാൾ രാഷ്ട്രീയം വിട്ട് ദേശീയ തലത്തിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. മന്ത്രി പാർഥ ചാറ്റർജിയുടെ അടുത്ത സഹകാരിയെന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് വിശേഷിപ്പിച്ച അർപിത മുഖർജി ഏതാനും ബംഗാളി, ഒഡിയ, തമിഴ് സിനിമകളിലും ടെലിവിഷൻ സീരിയലുകളിലും മുഖം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ: ഒരു ബഹുമുഖ പ്രതിഭയും ബഹുമുഖ അഭിനേതാവും. ടോളിവുഡിൽ നിരവധി സിനിമകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായ ചിത്രങ്ങളിലൊന്നിൽ അർപിത മുഖർജി വ്യവസായ മന്ത്രി പാർഥ ചാറ്റർജിക്കൊപ്പം നിറങ്ങൾ ഏകോകിപ്പിച്ച വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് ദമ്പതികളെപ്പോലെ കാണപ്പെടുന്നു. ചുവന്ന മത്ക സിൽക് കൂർത്തയും ‍ഡിസൈനർ ധോത്തിയും ധരിച്ച പാർഥ ഒരു കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്നു. അർപിത കനത്ത ചുവന്ന പട്ടും സ്വർണാഭരണങ്ങളും ധരിച്ച് അരികിൽ നിൽക്കുന്നത് പഴയ കാലത്തെ കുടുംബ ആൽബം പോലെ തോന്നിക്കുന്നു. ബംഗാൾ അധികാര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അവർക്കുള്ള സ്വാധീനമാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നതെന്നാണ് ബിജെപിയുടെ ആരോപണം. പാർഥ ചാറ്റർജി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്ന 2014– 21 കാലത്ത് നടന്ന അഴിമതി കൽക്കട്ട ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം സിബിഐ അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്. ഏപ്രിലിലും മേയിലും സിബിഐ മന്ത്രിയെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. അധ്യാപകരുടെയും ഗ്രൂപ്പ് സി, ഡി ജീവനക്കാരുടെയും നിയമനത്തിലാണ് ക്രമക്കേട് നടന്നത്. ഇതിലെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളാണ് ഇഡി പരിശോധിക്കുന്നത്. മന്ത്രി അറസ്റ്റിലായതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ സുഹൃത്തായ അർപിതയും അകത്തായി.

∙ മമത എതിർത്തിട്ടും മന്ത്രിക്കൊപ്പം പറന്നു

2012 മേയിൽ വ്യവസായ മന്ത്രിയായിരിക്കവെ ചാറ്റർജി സിംഗപ്പുരിലേക്ക് ബിസിനസ് യാത്ര നടത്തിയപ്പോഴാണ് അർപിത മുഖർജിയുടെ പേര് മന്ത്രിമന്ദിരങ്ങളുടെ ഇടനാഴികളിൽ ആദ്യമായി കേൾക്കുന്നത്. താരവുമായുള്ള അടുപ്പത്തിന്റെ പേരിൽ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിക്ക് പാർഥയോട് അതൃപ്തിയുണ്ടെന്ന് അന്നത്തെ സംസ്ഥാന ആസ്ഥാനമായിരുന്ന റൈറ്റേഴ്സ് ബിൽഡിങിൽ വ്യാപക സംസാരമുണ്ടായി. അർപിതയെ അടുപ്പിക്കരുതെന്നു മമത പലവട്ടം ചാറ്റർജിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും പാർട്ടിയിലെ സ്വാധീനത്തിന്റെയും ജനപ്രീതിയുടെയും ബലത്തിൽ എതിർപ്പുകളെ അവ​ഗണിച്ച മന്ത്രിക്കൊപ്പം അർപിത സിംഗപ്പുരിലേക്ക് പറന്നതോടെ അധികാര രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഇടത്താരകളിൽ താരം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു തുടങ്ങി.

ബംഗാൾ മത്രി പാർഥ ചാറ്റർജി (ചിത്രം– ട്വിറ്റർ).

∙ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലി വേണ്ടെന്നുവച്ചു

ബെൽഗോറിയയിലെ ദേവൻപാറയിലെ ഒരു സാധരണ ഇടത്തരം കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് അർപിത മുഖർജി വരുന്നത്. കേന്ദ്രസർക്കാർ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു പിതാവിന്റെ മരണത്തെത്തുടർന്ന് അർപിതയ്ക്ക് ആ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും സർക്കാർ ഓഫിസിന്റെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങിക്കഴിയാൻ അവർ തയാറായില്ല. അർപിതയുടെ പ്ലാനുകൾ ശരവേഗത്തിൽ പറന്നു. കോളജ് വിദ്യാർഥിയായിരിക്കവെ മോഡലിങിൽ തിളങ്ങിയതോടെ വെള്ളിത്തിരയിൽ മുഖംകാണിക്കണമെന്ന മോഹത്തിന് ചിറകുവച്ചു. സിനിമാ മേഖലയിൽ തിരക്കുള്ള താരമാകാൻ കോളജ് കാലത്ത് തന്നെ തുടങ്ങി മുന്നൊരുക്കം. 2002 മുതൽ കോളജിൽ അവളുടെ സുഹൃത്തായ അർപിതയെ അറിയുന്ന സൗമ്യൻ റേ വിശേഷിപ്പിച്ചത് അതിമോഹമുള്ള ബംഗാളി സുന്ദരിയെന്നാണ്.

ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി.

∙ സിനിമ മോഹവുമായി കൊൽക്കത്തയിലേക്ക്

ത്ധാർഗ്രാം ആസ്ഥാനമായുള്ള ഒരു ബിസിനസ്കാരനെയാണ് മുഖർജി വിവാഹം കഴിച്ചത്. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഏറെക്കഴിയും മുൻപേ സിനിമാ മോഹങ്ങളുമായി കൊൽക്കത്തയിലേക്ക് ചേക്കേറി. കൊൽക്കത്തയിലെ വാസത്തിനിടെയാണ് പാർഥയെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. അർപിത 2008 ൽ ബന്ദേ ഉത്കല ജനനി ചിത്രത്തിലൂടെ ഒഡിയ ചലച്ചിത്ര മേഖലയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു. 2009ൽ പ്രേംരാഗിയിൽ പ്രധാന വേഷം ചെയ്തു, അശോക് പതിയുടേതായിരുന്നു സിനിമ. 2010ൽ തോറമോറ ജോഡി സുന്ദർ, 2011ൽ കെമിറ്റി എബന്ധൻ, 2012ൽ മുകനാ ഇൗടെ ഖരാപ്, രാജു അവാര എന്നീ ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചു.

ബംഗാൾ സൂപ്പർ താരങ്ങളായ പ്രെസെൻജിത് ചാറ്റർജി (മാമ ഭാഗ്നെ 2009) ജീത് (പങ്കാളി 2008) എന്നിവർക്കൊപ്പം ബംഗാളി സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടിലും ചെറിയ വേഷങ്ങളായിരുന്നു. 2019ലും 20ലും നക്തല ഉദയൻ സംഘ് എന്ന പാർഥ ചാറ്റർജിയുടെ ദുർഗാപൂജ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രമോഷനൽ ക്യാംപെയ്നുകളുടെ മുഖമായിരുന്നു താരം. കൊൽക്കത്തയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദുർഗാ പൂജാ കമ്മിറ്റികളിലൊന്നാണ് നക്തല സംഘടന.

അർപിത മുഖർജിയുടെ ഫ്ലാറ്റിൽനിന്ന് ഇഡി പിടിച്ചെടുത്ത കള്ളപ്പണം, പാർഥ ചാറ്റർജിക്കൊപ്പം അർപിത.

∙ മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം വേദി പങ്കിട്ട്

ഒരിക്കൽ മമത ബാനർജി ക്ലബിന്റെ ദുർഗാ പൂജ ആഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോൾ അവർക്കൊപ്പം വേദി പങ്കിട്ടതോടെ അധികാര രാഷ്ട്രീയത്തിയത്തിന്റെ അകത്തളങ്ങളിലേക്കുള്ള അവരുടെ യാത്ര കൂടുതൽ എളുപ്പവും അനായാസവുമായി. പാർഥ തന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തിനെ ഒന്നിലധികം ഫ്ലാറ്റുകളും ആഭരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ലാളിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഇഡി പറയുന്നു. ഇഡി പറയുന്നതനുസരിച്ച് 4 ഫ്ലാറ്റുകൾ പത്തിലേറെ വസ്തു ഇടപാടുകളുടെ രേഖകളും ഇവരുടെ വസതിയിൽ നിന്നു പിടിച്ചെടുത്തു.

സൗത്ത് കൊൽക്കത്തയിലെ ടോളി ഗുഞ്ച് ഏരിയയുടെ തെക്ക് യമണ്ട് സിറ്റിയിൽ 2,000 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണമുള്ള ഫ്ലാറ്റിലാണ് മുഖർജി താമസിച്ചിരുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് 21.20 കോടി രൂപയുടെ പണവും 79 ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്വർണവും 54 ലക്ഷം രൂപയുടെ വിദേശ കറൻസിയും ഇഡി കണ്ടെടുത്തു.

ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിക്കും മന്ത്രി പാർഥ ചാറ്റർജിക്കുമൊപ്പം അർപ്പിത മുഖർജി.

മുഖർജിയുടെ ഡയമണ്ട് സിറ്റി ഫ്ലാറ്റിലെ സ്ഥിരം സന്ദർശകനായിരുന്നു പാർഥ. ആഡംബര ജീവിതത്തോട് അതിയായ ഭ്രമമുള്ള ഇവർ പതിവായി ഡിസ്കോതെക്കുകളും ഹുക്ക ബാറുകളിലും ഏറെ സമയം ചെലവഴിച്ചതൊടൊപ്പം അധികാര രാഷ്ട്രീയത്തിലെ വമ്പൻമാരുമായി അടുത്ത ബന്ധവുമായിരുന്നു. വർഷത്തിൽ രണ്ടു തവണ ബാങ്കോക്കിലേക്കുള്ള അർപിതയുടെ സുഖവാസ യാത്രകൾക്ക് ധനസഹായം വ്യവസായ മന്ത്രിയുടെ അറിവോടെയായിരുന്നുവെന്നും ആരോപണമുയർന്നിരുന്നു.

∙ മോഡലിങല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അമ്മയ്ക്കറിയില്ല

മകളുടെ സമ്പത്തിനെക്കുറിച്ച് ചോ​ദിച്ചപ്പോൾ മോഡലിങ് അല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് തനിക്ക് അറിയില്ലെന്നാണ് മുഖർജിയുടെ അമ്മയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. പാർഥയുടെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് മാത്രമല്ല അർപിത മുഖർജി. പാർഥയുടെ ജീവിതത്തിൽ പല സുഹൃത്തുക്കൾ വന്നുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അർപിത അധികാര രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഇടനാഴികളിൽ പാർഥയുടെ ബെനാമിയാണെന്നാണ് ബിജെപിയുടെ ആരോപണം.

അതേ സമയം ബിജെപിയിൽ ചേരാൻ വിസമ്മതിച്ചതുകൊണ്ടാണ് പാർഥ ചാറ്റർജിയെ കേസിൽ കുടുക്കിയതെന്ന് ത‍ൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആരോപണം. ബിജെപിയിൽ ചേരുന്നവരെ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ വെറുതെവിടുന്നു. തൃണമൂലിൽ നിന്ന് ബിജെപിയിലെത്തിയ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സുവേന്ദു അധികാരിക്കെതിരെ നാരദ കേസിൽ തുടർനടപടിയുണ്ടായില്ലെന്ന് പാർട്ടി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കോൺഗ്രസിലൂടെ രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച പാർഥ, പിന്നീട് തൃണമൂലിലെത്തി. 2006 ൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി മമത അദ്ദേഹത്തെ നിയോഗിച്ചു. നന്ദിഗ്രാം– സിംഗൂർ വിഷയങ്ങൾ ഉയർത്തി മമത ഇടതുസർക്കാരിനെതിരെ നടത്തിയ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടങ്ങളിൽ ഒപ്പം നിന്നയാളാണ് പാർഥ. പ്രവർത്തകർക്ക് എപ്പോഴും സമീപിക്കാവുന്ന നേതാവെന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനപ്രീതി വർധിപ്പിച്ചു.

