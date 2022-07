ഹോണ്‍ മുഴക്കിയിട്ടും കേട്ടില്ല; ബധിരനായ 40 വയസുകാരനെ കുത്തിക്കൊന്ന് 15കാരി

റായ്പുര്‍∙ ഛത്തിസ്ഗഡിലെ റായ്പുരില്‍ ഹോണ്‍ മുഴക്കിയിട്ടും വഴിമാറാതിരുന്ന കേള്‍വി വൈകല്യമുള്ള സൈക്കിള്‍ യാത്രികനെ പതിനഞ്ചുകാരി കുത്തിക്കൊന്നു. സ്‌കൂട്ടറില്‍ അമ്മയ്‌ക്കൊപ്പം സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന പെണ്‍കുട്ടിയാണ് സുധാമ എന്ന നാല്‍പതുകാരനെ ക്രൂരമായി വെട്ടിക്കൊന്നത്. റായ്പുരിലെ കങ്കലിപരയില്‍ ഞായറാഴ്ചയാണ് സംഭവം.

പെണ്‍കുട്ടി നിരവധി തവണ ഹോണ്‍ മുഴക്കിയിട്ടും കേള്‍ക്കാതിരുന്ന സുധാമ സൈക്കിള്‍ മാറ്റിയില്ല. ഓവര്‍ടേക്ക് ചെയ്യാന്‍ കഴിയാതെ വന്നതോടെ കോപാകുലയായ പതിനഞ്ചുകാരി സ്‌കൂട്ടര്‍ നിര്‍ത്തിയ ശേഷം സുധാമയെ തടഞ്ഞ് ചീത്ത വിളിച്ചു. വാക്കേറ്റത്തിനിടെ പെണ്‍കുട്ടി കൈയിലുണ്ടായിരുന് കത്തിയെടുത്ത് സുധാമയുടെ കഴുത്തില്‍ കുത്തുകയായിരുന്നു. ആശുപത്രിയിലേക്കു കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ സുധാമ രക്തം വാര്‍ന്ന് മരിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് അമ്മയ്‌ക്കൊപ്പം കടന്നുകളഞ്ഞ പെണ്‍കുട്ടിയെ മന്ദിര്‍ ഹസൗദ് മേഖലയില്‍നിന്ന് പൊലീസ് പിടികൂടി. കുത്താനുപയോഗിച്ച കത്തിയും പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

