‘കൊച്ചി കലക്ടർ’ ഇനി ഒരുക്കും സർക്കാർ വാർത്ത; പുതിയ ചുമതലയിലേക്ക് ജാഫർ മാലിക്

കൊച്ചി∙ സ്വന്തം മുഖം മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത, വികസനത്തിനു എന്നും ഊന്നൽ നൽകിയ എറണാകുളം ജില്ലാ കലക്ടർ ജാഫർ മാലിക് പടിയിറങ്ങുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വാർത്തകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ പദവിയിലേയ്ക്കാണ് മാറ്റം. സർക്കാരിന്റെ രാഷ്ട്രീയ, വികസന നിലപാടുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കൃത്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള വൈദഗ്ധ്യമാണ് ജാഫർ മാലിക്കിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എന്നും മുതൽക്കൂട്ടായത്. ജില്ലയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കലക്ടർമാരിൽ ഒരാൾ കൂടിയായി മാറിയ ജാഫർ മാലിക് ബുധനാഴ്ചയാണ് കലക്ടറേറ്റിൽ നിന്ന് പുതിയ ചുമതലകളിലേക്ക് മാറുന്നത്.

2021 ജൂലൈ 12 നാണ് എറണാകുളം ജില്ലാ കലക്ടറായി ജാഫർ മാലിക് ചുമതലയലേൽക്കുന്നത്. ബഹളങ്ങളില്ലാതെ, സൗമ്യതയോടെ കഠിന പ്രയത്നം കൊണ്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ, ഇതാണ് ജാഫർ മാലിക്കിന്റെ മുഖമുദ്രയായത്. ഏതു വിഷയത്തെയും വിശദമായി പഠിച്ചശേഷം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കൃത്യതയും പിഴവില്ലാത്ത ആസൂത്രണവും കൈമുതലാക്കാനും സാധിച്ചു. വികസന പദ്ധതികളില്‍ കാര്യക്ഷമമായ ഇടപെടൽ നടത്താനായതും പാര്‍ശ്വവത്കൃത വിഭാഗങ്ങളുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കിയതും നേട്ടങ്ങളായി. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിലായ കുട്ടികൾക്കു പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകി പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തു നടപ്പാക്കിയതും ഇതിൽ വേറിട്ട മികവായി.

∙ ഭൂമിയേറ്റെടുക്കലില്‍ എറണാകുളം മാതൃക

വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് എപ്പോഴും തടസമാകുന്ന ഭൂമിയേറ്റെടുക്കല്‍ പ്രക്രിയയും നഷ്ടപരിഹാര വിതരണവും അതിവേഗം പൂര്‍ത്തിയാക്കി എന്ന അപൂർവനേട്ടം ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിനു നേടിയെടുക്കാൻ കലക്ടറുടെ നേതൃഗുണത്തിനു പാടവത്തിനായി. ദേശീയപാത 66നു വേണ്ടിയുള്ള ഭൂമിയേറ്റെടുക്കലും നഷ്ടപരിഹാര വിതരണവും വെറും ഒന്നര വര്‍ഷത്തിനുള്ളിലാണ് ജാഫര്‍ മാലിക്കിന്റെ മേല്‍നോട്ടത്തില്‍ പൂര്‍ത്തിയായത്. വില്ലേജ്, താലൂക്ക് ഓഫീസുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതില്‍ നിര്‍ണ്ണായക ഇടപടലുകള്‍ നടത്താനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. പട്ടയവിതരണം, ഫയല്‍ അദാലത്ത്, ചെല്ലാനം കടല്‍ഭിത്തി നിര്‍മ്മാണം, തൃക്കാക്കര ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ്, ഓപ്പറേഷന്‍ ബ്രേക്ക് ത്രൂ മൂന്നാം ഘട്ടം, ഓപ്പറേഷന്‍ വാഹിനി തുടങ്ങിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധേയവും കാര്യക്ഷമവുമായ ഇടപെടല്‍ നടത്തിയാണ് ജാഫര്‍ മാലിക് സ്ഥാനമൊഴിയുന്നത്.

ദേശീയപാത 66 വികസനം യഥാർഥ്യമാക്കുന്നതിനു യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലും നഷ്ടപരിഹാര വിതരണവും ജില്ലാ ഭരണകൂടം പൂർത്തിയാക്കി. ഈ ദൗത്യം പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നതിന് മുന്‍പില്‍ നിന്ന പറവൂര്‍ ദേശീയപാത ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല്‍ ഓഫിസിലെ 63 റവന്യൂ- സർവേ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അദ്ദേഹം സദ് സേവന പുരസ്‌ക്കാരവും പ്രശംസാപത്രവും നല്‍കി ആദരിച്ചിരുന്നു. 1,401 കോടി രൂപയാണ് നഷ്ടപരിഹാര വിതരണത്തിനായി അനുവദിക്കപ്പെട്ടത്. നഷ്ടപരിഹാര വിതരണം സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും വേഗതയില്‍ പൂര്‍ത്തികരിക്കപ്പെട്ട ജില്ല കൂടിയാണ് എറണാകുളം. അനുവദിച്ച പണം പൂര്‍ണ്ണമായും വിതരണം ചെയ്ത ഏക ജില്ലയും എറണാകുളമാണ്. ജില്ലയില്‍ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിനുള്ള പ്രാഥമിക വിജ്ഞാപനം 2020ലും അന്തിമ വിജ്ഞാപനം 2021ലും മാത്രമാണ് ഇറങ്ങിയത്. കേവലം ഒന്നര വര്‍ഷം കൊണ്ടാണ് യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ച് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലും നഷ്ടപരിഹാര വിതരണവും പൂര്‍ത്തീകരിച്ചത് എന്നു കണക്കുകൾ പറയുന്നു.

∙ ഫയൽ തീർപ്പാക്കലിലും മികവ്

അവധി ദിവസം പോലും വീട്ടിലിരിക്കാതെ ഓഫിസിലെത്തുന്ന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ആത്മാർഥത കണ്ടു ഞെട്ടിയതു ശരിക്കു കേരളം മുഴുവനുമാണ്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ഫയൽ തീർക്കൽ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കാളികളായാണ് ഞായറാഴ്ചയും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഓഫിസിലെത്തിയത്. ലക്ഷ്യം കടന്ന പ്രവര്‍ത്ത മികവായിരുന്നു ജാഫര്‍ മാലിക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ജില്ല കാഴ്ചവച്ചത്. വിവിധ വകുപ്പുകളിലായി 16,000 ഫയൽ ലക്ഷ്യമിട്ട സ്ഥാനത്ത് തീര്‍പ്പാക്കിയത് 24,225 ഫയൽ. റവന്യൂ വകുപ്പില്‍ മാത്രം 8911 ഫയലാണ് ഒരു ദിവസത്തില്‍ തീർപ്പു കൽപിച്ചത്. 3890 ഫയൽ കലക്ടറേറ്റിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരുന്നു. 2500 ഫയൽ തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ട തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പിലെ 7525 ഫയൽ തീര്‍പ്പാക്കാനായി.

കോവിഡ് മഹാമാരി തീര്‍ത്ത പ്രതിസന്ധികള്‍ക്കിടയിൽ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിച്ചു രേഖകളുടെ വിചാരണയും ഫീല്‍ഡ്തല ജോലികളും സമയബന്ധിതമായി അദ്ദേഹം പൂര്‍ത്തീകരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ മൂന്നു മാസമാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ പ്രവര്‍ത്തനം കാഴ്ചവച്ചത്. 1,882 പേര്‍ക്ക് ഇക്കാലയളവില്‍ 889 കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരമായും പുനരധിവാസ ധനസഹായവുമായി വിതരണം ചെയ്തു. പ്രത്യേക കര്‍മ്മ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി, ജീവനക്കാര്‍ക്ക് കൃത്യമായ പരിശീലനം നല്‍കി, വ്യക്തമായ ഇടവേളകളില്‍ വിലയിരുത്തലുകള്‍ നടത്തി, മുഴുവന്‍ പ്രവൃത്തികളും കമ്പ്യൂട്ടര്‍വല്‍ക്കരിച്ച് സമാനതകളില്ലാത്ത പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാണ് മുഴുവന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരും കാഴ്ചവച്ചത്. ഇവരിൽ ഇപ്പോൾ ജോലിയിലുള്ളവരും വിരമിച്ചവരും ഉൾപ്പെടും.

∙ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന കടമ്പ

അവിടവിടെ കേട്ട കള്ളവോട്ടു ശ്രമങ്ങളുടെ പരാതികളൊഴിച്ചാൽ എല്ലാം കൃത്യമായി നടന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു തൃക്കാക്കരയിലേത്. വിവിധ വിഭാഗങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിൽ കാട്ടിയ വൈദഗ്ധ്യവും കഠിനാധ്വാനവും ഈ നേട്ടത്തിലേയ്ക്ക് എത്തിച്ചെന്നു പറയുന്നതാണ് ശരി. പരാതികൾ ഉയരാത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടത്താൻ തൃക്കാക്കരയിലെ മുഴുവന്‍ പോളിങ് ബൂത്തുകളിലും വെബ്കാസ്റ്റിംഗ് സൗകര്യവുമൊരുക്കി. ശുചിത്വ മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഹരിത പ്രോട്ടോകോള്‍ ഉറപ്പാക്കിയായിരുന്നു ബൂത്തുകള്‍. ഹരിത മാതൃക അവലംബിച്ചു തയാറാക്കിയ മാതൃകാ ബൂത്തുകളില്‍ ഇരിപ്പിടം, അടിസ്ഥാനസൗകര്യം, കൈവരി, മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്കുള്ള വിശ്രമസ്ഥലം, മുലയൂട്ടല്‍ മുറി എല്ലാം ഒരുക്കി. സമാധാനപരമായ വോട്ടെടുപ്പിന് ആയിരത്തോളം പൊലീസുകാരെ വിന്യസിച്ചു. പ്രായമായവരേയും ഭിന്നശേഷിക്കാരേയും സഹായിക്കുന്നതിനായി സ്റ്റുഡന്റ് പൊലീസ് കേഡറ്റുകളേയും നിയോഗിച്ചു.

∙ ഇ-ഓഫിസിലേക്ക് ചുവടുവയ്പ്

ഇ-ഓഫിസ് സംവിധാനം ജില്ലയില്‍ വിജയകരമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കും കലക്ടർ തുടക്കം കുറിച്ചു. ഇതിനു തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ മുന്‍കൈയെടുക്കണമെന്നും നിര്‍ദേശിച്ചു. ഇ-ഓഫിസ് സംവിധാനം നടപ്പാക്കുന്നതോടെ ഓഫിസുകളുടെ സ്ഥലസൗകര്യങ്ങളും ഫയലുകളുടെ സുരക്ഷയും സ്വകാര്യതയും മെച്ചപ്പെടും. ഈ സംവിധാനം മികച്ച രീതിയില്‍ ഉപയോഗിച്ചാല്‍ രണ്ടുമൂന്നു വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കകം ഫയലുകളെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ കൃത്യമായി വിലയിരുത്താനും ഫയല്‍ അദാലത്ത് ഉള്‍പ്പടെ എളുപ്പത്തില്‍ നടത്താനും സാധിക്കും എന്നതു മുന്നിൽ കണ്ടായിരുന്നു പ്രവർത്തനങ്ങൾ.

∙ പിഴവില്ലാതെ ദുരന്ത നിവാരണം

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം കനത്ത മഴയെതുടര്‍ന്നു പ്രളയസാധ്യത മുന്നില്‍ക്കണ്ട് പിഴവില്ലാത്ത ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാണ് ജാഫര്‍ മാലിക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നത്. ദുരിതാശ്വാസ ക്യാംപുകള്‍ തുറക്കുന്നതിലും ജലനിരപ്പു നിരീക്ഷിക്കുന്നതിലും കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെയായിരുന്നു പ്രവര്‍ത്തനം. ഈ വര്‍ഷം കോതമംഗലത്ത് കനത്ത കാറ്റിലും മഴയിലും ദുരിതത്തിലായവര്‍ക്കുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ സഹായം വേഗത്തില്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും അദ്ദേഹം നടപടി സ്വീകരിച്ചു. നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായ പ്രദേശങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ച് ദുരിത ബാധിതര്‍ക്ക് ആശ്വാസമേകി.

ജനിച്ചു ജീവിക്കുന്ന മണ്ണിന്റെ അവകാശത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പു തിരിച്ചറിഞ്ഞുള്ള കലക്ടറുടെ ഇടപെടല്‍ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധേയമായി. നിയമത്തിന്റെയും നിലവിലുള്ള ചട്ടങ്ങളുടെയും നൂലാമാലകൾക്കു നടുവിൽ പട്ടയ അപേക്ഷകര്‍ക്കു നീതി ലഭ്യമാക്കാനുള്ള പരിശ്രമം കലക്ടറിൽ നിന്നുണ്ടായി. സര്‍ക്കാരിന്റെ നൂറു ദിന കര്‍മ്മ പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി സംഘടിപ്പിച്ച പട്ടയമേളയില്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം 530 കുടുംബങ്ങള്‍ കൂടി ഭൂമിയുടെ അവകാശികളായി. ഈ വര്‍ഷം 2,447 പട്ടയം മേയില്‍ വിതരണത്തിന് തയ്യാറാക്കിയെങ്കിലും തൃക്കാക്കര ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പായതിനാല്‍ നല്‍കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. അവ ഉടന്‍ വിതരണം ചെയ്യും. കുട്ടമ്പുഴയില്‍ മാത്രം വിതരണത്തിന് 500 പട്ടയം തയാറാക്കിയാണ് കലക്ടര്‍ ചുമതലയൊഴിയുന്നത്.

സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ ഒരു വര്‍ഷം ഒരു ലക്ഷം സംരംഭങ്ങള്‍ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പുതിയ സംരംഭങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള വായ്പാ നടപടികള്‍ വേഗത്തില്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാനും നടപടികളുണ്ടായി. ജില്ലാതല ബാങ്കിങ് സമിതി അവലോകന യോഗത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം തീരുമാനിച്ചത്. കോവിഡിനെ തുടര്‍ന്നു നിര്‍ത്തിവച്ചിരുന്ന റവന്യൂ റിക്കവറി നടപടികള്‍ ശക്തമാക്കാനും തീവ്ര റവന്യു റിക്കവറി യജ്ഞം ജില്ലയില്‍ നടത്താനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ആരംഭിച്ചിരുന്നു. വായ്പാ കുടിശികകള്‍ തീര്‍പ്പാക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക അദാലത്തുകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കാനും തീരുമാനമായി.

∙ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രത്യേക ഊന്നല്‍

അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിക്കായി ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടപ്പാക്കുന്ന റോഷ്നി പദ്ധതി മികച്ച രീതിയില്‍ മുന്നേറുകയാണ്. അഞ്ച് വര്‍ഷം പിന്നിട്ട പദ്ധതി പരിഷ്‌കാരങ്ങളോടെ, ആറാം വര്‍ഷവും നടപ്പാക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. ഭാരത് പെട്രോളിയം കോര്‍പ്പറേഷന്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. ദേശീയ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് പരീക്ഷകള്‍ക്കു സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാർഥികളെ സജ്ജമാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രത്യുഷ പദ്ധതിയും വന്‍ വിജയമായി. സ്‌കൂളുകളിലെ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായും കലക്ടര്‍ ഇടപെട്ടു. തൃക്കാക്കര ഗവ എല്‍പി സ്‌കൂള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ച് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കൊരുക്കിയ ഭക്ഷണം അവര്‍ക്കൊപ്പം കഴിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഗുണമേന്മ പരിശോധിച്ചത്. യു.പി.എസ്.സി പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിലും കാര്യക്ഷമമായി ഇടപെട്ടു.

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ പരിധിയില്‍ സ്ട്രീറ്റ് വെന്‍ഡേഴ്സ് ആക്ട് നടപ്പാക്കാന്‍ ശക്തമായ ഇടപെടലുകളാണ് കലക്ടര്‍ നടത്തിയത്. വഴിയോര കച്ചവടക്കാരെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും പരിശോധനകള്‍ക്കുമായി സ്‌ക്വാഡുകള്‍ രൂപീകരിച്ചു. സ്‌ക്വാഡുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനായി നോഡല്‍ ഓഫിസര്‍മാരെയും ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കേരള ഭൂവിനിയോഗ ഉത്തരവ് 1967 ല്‍ നിലവില്‍ വന്നതിന് മുമ്പ് പരിവര്‍ത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടതും ഡാറ്റബാങ്കില്‍ ഉള്‍പ്പെടാത്തതുമായ ഭൂമി അടിസ്ഥാന നികുതി റജിസ്റ്ററില്‍ - ബിടിആറില്‍, നിലവിലുള്ള സ്ഥിതിയില്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഫോറം ഒൻപതില്‍ സമര്‍പ്പിക്കപ്പെട്ട അപേക്ഷകളാണ് അദാലത്തില്‍ പരിഗണിച്ചത്. 2019, 2020 കാലയളവില്‍ ഫോര്‍ട്ട്‌കൊച്ചി റവന്യൂ ഡിവിഷനല്‍ ഓഫിസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കപ്പെട്ട അപേക്ഷകള്‍ക്കു പുറമെ പുതിയ അപേക്ഷകളും പരിഗണിച്ചു.

∙ വാക്സിനേഷനിൽ നൂറില്‍ നൂറ്

കോവിഡ് പ്രതിരോധം വെല്ലുവിളിയായി നിൽക്കുമ്പോൾ രണ്ടു ഘട്ട വാക്സിനേഷനും സമ്പൂർണമായി നടപ്പാക്കുന്നതിൽ എറണാകുളം ജില്ല മുൻനിര നേട്ടമാണു കൈവരിച്ചത്. മുഴുവന്‍ അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ക്കും വാക്സിന്‍ നല്‍കി ഗസ്റ്റ് വാക്സില്‍ ആദ്യ ഡോസ് 100 ശതമാനം കൈവരിക്കുന്ന ആദ്യ ജില്ലയായി എറണാകുളം. അസിസ്റ്റന്റ് ലേബര്‍ ഓഫിസര്‍മാരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഓരോ പ്രദേശത്തും പ്രത്യേക ഔട്ട് റീച്ച് സെന്ററുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിച്ചാണ് വാക്സിനേഷന്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്. സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തകരും ഇതിനായി കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 18 വയസിനു മുകളില്‍ പ്രായമുള്ളവരില്‍ ആദ്യ ഡോസ് വാക്സിനേഷന്‍ 100 ശതമാനമായി, 18 വയസിനു മുകളിലുള്ള 90 ശതമാനം പേര്‍ക്ക് രണ്ടാം ഘട്ട വാക്സിനേഷനും പൂര്‍ത്തിയാക്കി. 15 മുതല്‍ 17 വയസു വരെയുള്ള 66 ശതമാനം പേര്‍ക്ക് ജില്ലയില്‍ രണ്ട് ഡോസ് വാക്സിന്‍ നല്‍കി. 12 മുതല്‍ 14 വയസു വരെയുള്ള 54 ശതമാനം കുട്ടികള്‍ക്കും വാക്സിനേഷന്‍ നല്‍കി. കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരണപ്പെട്ടവര്‍ക്കുള്ള 7541 അപേക്ഷകളില്‍ 7147 അപേക്ഷയിലും അനുമതി ലഭ്യമാക്കി. 6883 പേര്‍ക്ക് തുക കൈമാറി. 31.54 കോടി രൂപയാണ് നഷ്ടപരിഹാരമായി നല്‍കിയത്.

∙ മാതൃകയായി ഓപ്പറേഷന്‍ വാഹിനി

പെരിയാറിന്റെയും മൂവാറ്റുപുഴയാറിന്റെയും കൈവഴികളിലെ എക്കല്‍ നീക്കി ഒഴുക്ക് സുഗമമാക്കുന്ന ഓപ്പറേഷന്‍ വാഹിനി പദ്ധതിക്കു തുടക്കം കുറിച്ചത് ജാഫര്‍ മാലിക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ്. 2018 ലെയും 2019 ലെയും പ്രളയങ്ങള്‍ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പല പ്രദേശങ്ങളെയും സാരമായി ബാധിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു പുതിയ ഉദ്യമം. ദുരന്ത നിവാരണ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയില്‍ നിന്ന് ഇത്രയും വിപുലമായി ജലാശങ്ങളിലെ എക്കല്‍ നീക്കാന്‍ കേരളത്തില്‍ ആദ്യമായി ഉത്തരവിറക്കിയത് അദ്ദേഹമാണ്. എറണാകുളം ജില്ലാ കലക്ടറുടെ ഉത്തരവിന്റെ ചുവടുപിടിച്ചാണ് സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റ് ജില്ലകളും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ ഓപ്പറേഷന്‍ വാഹിനി ദൗത്യത്തെ പ്രശംസിക്കുകയും, എറണാകുളം മോഡലിനെ മറ്റെല്ലാ ജില്ലകളും മാതൃകയാക്കണമെന്ന് നിര്‍ദേശം നല്‍കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ഓപ്പറേഷന്‍ വാഹിനിയുടെ ഭാഗമായി ഇറിഗേഷന്‍ വകുപ്പിന്റെ സഹകരണത്തോടെ ജില്ലയിലെ പെരിയാറിന്റെ 137 കൈവഴികളുടെ നവീകരണം ഇതുവരെ പൂര്‍ത്തിയായി. മൂവാറ്റുപുഴയാറിന്റെ കൈവഴികളുടെയും നവീകരണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഇതുവരെ ഏകദേശം 20 ലക്ഷം മീറ്റര്‍ ക്യൂബ് എക്കലാണ് നീക്കം ചെയ്തത്. ഇങ്ങനെ നീക്കം ചെയ്യുന്ന എക്കല്‍ ലേലം ചെയ്യാനും അതുവഴി അതാത് തദ്ദേശ സ്വംയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് അധിക വരുമനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുമുള്ള ഇടപെടലും അദ്ദേഹം നടത്തിയിരുന്നു. വാഹിനി ദൗത്യം പൂര്‍ത്തിയായ പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നും ഇത്തവണത്തെ മഴയില്‍ കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

ജാഫര്‍ മാലിക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഓപ്പറേഷന്‍ ബ്രേക്ക് ത്രൂവിന്റെ മൂന്നാംഘട്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചത്. കൊച്ചി നഗരത്തിലെ വെള്ളക്കെട്ടിന് പരിഹാരം കാണുന്നതിനായി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഓപ്പറേഷന്‍ ബ്രേക്ക് ത്രൂവിന്റെ ഭാഗമായുള്ള മുല്ലശേരി കനാല്‍ നവീകരണം പുരോഗമിക്കുന്നു. റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷന്‍, ബസ് സ്റ്റാന്‍ഡ്, എം.ജി.റോഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ വെള്ളക്കെട്ടിന് കാരണം മുല്ലശേരി കനാലിലെ തടസങ്ങളാണെന്ന് നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. കൊച്ചി സ്മാര്‍ട്ട് മിഷന്റെയും കൊച്ചി നഗരസഭയുടെയും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏകോപിപ്പിക്കാന്‍ കലക്ടര്‍ മുന്‍കൈയെടുത്തു.

കൊച്ചി നഗരത്തിനുള്ളിലെ വെള്ളക്കെട്ട് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി സിറ്റി ഫ്ളഡ് എന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ തേവര - പേരണ്ടൂര്‍ കനാലിന്റെ നവീകരണം ഏറ്റെടുത്തതും ജാഫര്‍ മാലിക് കലക്ടറായിരുന്ന കാലയളവിലാണ്. കലക്ടറുടെ ഫണ്ടും ഇതിന് ലഭ്യമാക്കി. ഈ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും വിജയകരമായി പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്.

