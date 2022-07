പാത്രം കഴുകുന്നതിനിടെ തലയിൽ തേങ്ങ വീണു; യുവതിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

ഒറ്റപ്പാലം ∙ മീറ്റ്നയിൽ തലയിൽ തേങ്ങ വീണ് യുവതി മരിച്ചു. കളത്തിൽ മണികണ്ഠൻ - വിജയലക്ഷ്മി ദമ്പതികളുടെ മകൾ രശ്മി (33) ആണു മരിച്ചത്. രാവിലെ പത്തേകാലോടെ വീട്ടുമുറ്റത്തെ തെങ്ങിനു സമീപം പാത്രം കഴുകുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അപകടം. ഗുരുതരമായ പരുക്കുകളോടെ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.

English Summary: Lady died after coconut falls on her head at Palakkad