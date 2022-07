മോഷ്ടിച്ച ബൈക്കുകളില്‍ എത്തി മാല പൊട്ടിക്കും; കോഴിക്കോട് നൂറോളം കേസിലെ പ്രതി പിടിയിൽ

കോഴിക്കോട്∙ നൂറോളം വാഹന– സ്വര്‍ണ മോഷണക്കേസിലെ പ്രതി കോഴിക്കോട് അറസ്റ്റില്‍. ഫറോക്ക് മണ്ണാര്‍പാടം കക്കാട് പറമ്പ് പുറ്റേക്കാട് സലാമിനെയാണ് ഫറോക്ക് പൊലീസും കോഴിക്കോട് സ്പെഷല്‍ ആക്ഷന്‍ ഗ്രൂപ്പും ചേര്‍ന്ന് പിടികൂടിയത് . പ്രതിയെ കൂടുതല്‍ ചോദ്യം ചെയ്താല്‍ ജില്ലയിലെ മറ്റ് വാഹന മോഷണക്കേസുകളില്‍ തുമ്പുണ്ടാകുമെന്നാണു പൊലിസിന്റെ പ്രതീക്ഷ. മോഷ്ടിച്ച ബൈക്കുകളില്‍ എത്തി സ്ത്രീകളുടെ മാല പൊട്ടിക്കലാണ് സലാമിന്റെ രീതി.

അടുത്തിടെ നടക്കാവ്, ഫറോക്ക് , ചേവായൂര്‍ , തേഞ്ഞിപ്പലം , തൃത്താല പൊലിസ് സ്റ്റേഷന്‍ പരിധികളില്‍ വാഹന മോഷണം നടത്തുകയും മാലപൊട്ടിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളില്‍ നിന്നാണ് ഇതിനെല്ലാം പിന്നില്‍ സലാമാണെന്ന് വ്യക്തമായത്. 150 ഓളം സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളാണ് പരിശോധിച്ചത്.

ചോദ്യം ചെയ്യലില്‍ ജില്ലയ്ക്ക് അകത്തും പുറത്തും നിരവധി വാഹനമോഷണങ്ങളും സ്വര്‍ണമാല പൊട്ടിക്കലും നടത്തിയതായി പ്രതി സമ്മതിച്ചു.സ്വര്‍ണമാലകള്‍ കമ്മത്ത് ലൈനിലെ ആഭരണ നിര്‍മാണ ശാലയില്‍ വില്‍പ്പന നടത്തിയതായും പ്രതി സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊലീസില്‍ നിന്നു രക്ഷപ്പെടാന്‍ പ്രതി മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല. മോഷ്ടിച്ച വാഹനങ്ങള്‍ തമിഴ്‍നാട്ടിലാണ് വില്‍പ്പന നടത്തുന്നത്. ആര്‍ക്കാണ് വില്‍പ്പന നടത്തുന്നതെന്ന് അന്വേഷിക്കുമെന്നു പൊലിസ് പറഞ്ഞു. ജില്ലയില്‍ നിന്നു കാണാതായ മറ്റു വാഹനങ്ങളെ കുറിച്ചും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. മോഷണ കേസില്‍ രണ്ടുമാസം മുമ്പാണ് പ്രതി ജയില്‍ മോചിതനായത്.

English Summary: Man involved in about 100 theft cases nabbed in Kozhikode