കോഴിക്കോട്∙ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പരമോന്നത സാഹിത്യ ബഹുമതിയായ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്‌കാരം പി.വത്സലയ്ക്ക് 28ന് വൈകിട്ട് 3.30ന് ടൗൺഹാളിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സമ്മാനിക്കും. മന്ത്രി വി.എൻ. വാസവൻ അധ്യക്ഷനായിരിക്കും. മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ പങ്കെടുക്കും.

English Summary: P. Valsala will be handed over Ezhuthachan Award on september 28th, 2022