‘സിൽവർലൈൻ ഡിപിആർ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ചത്; വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് സാധ്യതയില്ല’

തിരുവനന്തപുരം∙ സിൽവർലൈനിന്റെ വിശദമായ പദ്ധതിരേഖ (ഡിപിആർ) ഇന്ത്യയിലെതന്നെ ഏറ്റവും മികച്ചതാണെന്നു കെ റെയിൽ. ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു റെയിൽവേ പദ്ധതിയുടെ ഡിപിആറിനേക്കാളും വിശദാംശങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണു സിൽവർലൈൻ ഡിപിആർ. ഒരു ഡിപിആർ തയാറാക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും കെ റെയിൽ പാലിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഡിപിആർ, സർവേ റിപ്പോർട്ടുകൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം പൊതുയിടത്തിൽ ലഭ്യമാണ്. അതെല്ലാം ആർക്കുവേണമെങ്കിലും പരിശോധിക്കാവുന്നതാണെന്നു കെ റെയിൽ ഉപദേഷ്ടാവും ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ റിട്ട. അഡിഷണൽ ജനറൽ മാനേജറുമായിരുന്ന എസ്.വിജയകുമാരൻ പറഞ്ഞു. കെ റെയിൽ നടത്തിയ ജനസമക്ഷം സിൽവർലൈൻ ഓൺലൈൻ പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

സാമൂഹികാഘാത പഠനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടിയാണു കല്ലിട്ടു സ്ഥലം അടയാളപ്പെടുത്തി സർവേ നടത്തിയത്. പിന്നീട് ജിയോ ടാഗിങ് സംവിധാനത്തിലേക്കു മാറി. സിൽവർലൈൻ പദ്ധതിക്കു വേണ്ടി ടോപ്പോഗ്രഫിക്കൽ സർവേ നടത്തിയത് ലിഡാർ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നൂതനമായ സംവിധാനമാണിത്. വളരെ കൃത്യമായ ഫലമാണ് ഇതുവഴി ലഭിക്കുന്നത്. ആളുകൾക്ക് ഒരുവിധത്തിലുമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും ഏരിയൽ സർവ വഴി ഉണ്ടാകില്ലെന്നും കെ റെയിൽ എക്‌സിക്യൂട്ടിവ് ഡയറക്ടർ പി. ജയകുമാർ പറഞ്ഞു.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

സിൽവർലൈൻ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി 55% എംബാങ്ക്‌മെന്റും 45% വയഡക്റ്റും എന്നത് ചെലവ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കൂടിയുള്ള തീരുമാനമാണെന്ന് എസ്.വിജയകുമാരൻ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ഭൂരിഭാഗം പാതകളും എംബാങ്ക്‌മെന്റിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. 80 വർഷത്തിലധികമായി കേരളത്തിലൂടെ റെയിൽപ്പാത കടന്നു പോകുന്നു. എവിടെയും വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായിട്ടില്ല. ഇന്ത്യയിലൊരിടത്തും റെയിൽവേ ലൈൻ കാരണം വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും വിജയകുമാരൻ പറഞ്ഞു.

