ഇഡി ഓഫിസിൽ ഹാജരായി സോണിയ; രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധവുമായി കോൺഗ്രസ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ നാഷനൽ ഹെറൾഡ് കേസിൽ രണ്ടാംവട്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ഓഫിസിൽ ഹാജരായി. രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്കുമൊപ്പമാണ് ഡൽഹിയിലെ ഇഡി ഓഫിസിൽ സോണിയ എത്തിയത്.

സോണിയ ഗാന്ധി 25ന് ഹാജരാകാനായിരുന്നു നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. സോണിയ തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരമാണ് തീയതി നിശ്ചയിച്ചതെന്ന് ഇഡി അറിയിച്ചിരുന്നതാണ്. എന്നാൽ, ഇന്നലെ പുതിയ രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനമേൽക്കുന്ന ദിവസം കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിഷേധവും മറ്റും ഒഴിവാക്കാനാണ് തീയതി മാറ്റിയത്. 21ന് ഇഡി സോണിയയെ 2 മണിക്കൂർ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു.

സോണിയ ഗാന്ധിക്കെതിരായ ഇഡി നടപടിക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ് രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം നടത്തുന്നുണ്ട്. സോണിയയെ ഇഡി ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ കാഞ്ഞങ്ങാട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ട്രെയിൻ തടഞ്ഞു. പാലക്കാടും കോട്ടയത്തും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലേക്ക് പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയിട്ടുണ്ട്.

എംപിമാർ, ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാർ, പ്രവർത്തകസമിതി അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ രാജ്ഘട്ടിൽ നടത്താനിരുന്ന സത്യഗ്രഹം അനുമതി നിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് എഐസിസി ആസ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റി. പിസിസികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനങ്ങളിലും സത്യഗ്രഹം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇഡി വേട്ടയാടലിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷപാർട്ടികളെ കൂടി ചേർത്ത് പാർലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളിലും പ്രതിഷേധിക്കാനും കോൺഗ്രസ് തീരുമാനിച്ചു.

സോണിയ ഗാന്ധിക്കെതിരായ ഇഡി നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കോഴിക്കോട് ട്രെയിൻ തടയുന്ന കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ. ചിത്രം: മനോരമ

English Summary: Sonia Gandhi At Enforcement Directorate, Rahul, Priyanka With Her