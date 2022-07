മലേഷ്യയില്‍ ജോലിയെന്നു പരിചയപ്പെടുത്തി; ജ്വല്ലറിയിൽനിന്ന് സ്വർണം കവർന്നു: പിടിയിൽ

മൂന്നാർ∙ മൂന്നാറിലെ സ്വര്‍ണ കടയില്‍ മോഷണം നടത്തിയ സ്ത്രീ പൊലീസ് പിടിയില്‍. കോയമ്പത്തൂര്‍ സ്വദേശിനി റഹാന ഹുസൈൻ ഫറൂക്കാ(47)ണ് പിടിയിലായത്. പ്രതിയെ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കി റിമാൻ‍ഡ് ചെയ്തു. മലേഷ്യയില്‍ ജോലി ചെയ്യുകയാണെന്നു സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തി ശനിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് റഹാന ജനറല്‍ ആശുപത്രിക്ക് സമീപമുള്ള കടയിലെത്തിയത്.

77,500 രൂപയുടെ സ്വര്‍ണാഭരണങ്ങള്‍ എടുത്തതിനു ശേഷം പണം നല്‍കി ബില്‍ കൈപ്പറ്റി. തുടര്‍ന്ന് 36 ഗ്രാം തൂക്കം വരുന്ന രണ്ട് മാലകള്‍ എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാന്‍ ഉടമയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. വൈകിട്ട് ഹോട്ടലില്‍ താമസമുള്ള ഭര്‍ത്താവിനെയും കൂട്ടി വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു കടയില്‍ നിന്നുമിറങ്ങി. എന്നാല്‍ തിരിച്ചെത്തിയില്ല.

രാത്രി സ്റ്റോക്ക് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് രണ്ട് മാലകള്‍ കുറവുള്ളതായി ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടത്. സിസിടിവിയില്‍ റഹാന മാലകള്‍ മോഷ്ടിച്ചത് വ്യക്തമായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ജ്വല്ലറി ഉടമ മൂന്നാര്‍ ഡിവൈഎസ്പിക്ക് പരാതി നല്‍കി. മൂന്നാറിലെ വിവിധ കടകളില്‍ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന സിസിടിവി ദ്യശ്യങ്ങളില്‍ തമിഴ്‌നാട് റജിസ്റ്റേഷനുള്ള വാഹനത്തില്‍ റഹാന കയറുന്നതായി കണ്ടെത്തി. പിന്‍തുടര്‍ന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതിയെ കോയമ്പത്തൂരില്‍ നിന്ന് പിടികൂടിയത്.

English Summary: Woman held for theft in jewellery shop in Munnar