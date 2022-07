കെ–റെയിലിന് ബദലുമായി ബിജെപി?; കേരള എംപിമാരുടെ യോഗം വിളിക്കാൻ ആവശ്യം

ന്യൂഡൽഹി∙ സിൽവർലൈൻ പദ്ധതിക്ക് ബദൽ മാർഗം കണ്ടെത്തണമെന്നും വിഷയത്തിൽ കേരള എംപിമാരുടെ യോഗം വിളിക്കണമെന്നും കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബിജെപി പ്രതിനിധിസംഘം. സിൽവർലൈൻ പദ്ധതി വലിയ തോതിലുള്ള കുടിയൊഴിപ്പിക്കലിനും പാരിസ്ഥിതിക നാശത്തിനും സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയ്ക്കും വഴിവയ്ക്കുമെന്നതു കണക്കിലെടുത്ത് അതിവേഗ റെയിലിനായി കേന്ദ്ര ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് അശ്വിനി വൈഷ്ണവുമായുള്ള ചർച്ചയിൽ കേന്ദ്ര മന്ത്രി വി.മുരളീധരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേരളത്തിൽനിന്നുള്ള ബിജെപി പ്രതിനിധി സംഘത്തിന് ഒപ്പമായിരുന്നു ഡൽഹിയിലെ കൂടികാഴ്ച.

നേമം ടെർമിനൽ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിൽ സംസ്ഥാനത്തിനുള്ള ആശങ്കയും മന്ത്രിയെ അറിയിച്ചെന്നും അനുകൂലമായ ഉത്തരവ് ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് മന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകിയതായും വി.മുരളീധരൻ പ്രതികരിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ റെയിൽവേ വികസന വിഷയങ്ങളും കൂടികാഴ്ചയിൽ ചർച്ചയായി.

തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിലെ തിരക്ക് കുറയ്ക്കാനുള്ള പദ്ധതി വൈകുന്നത് സംഘം മന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി. പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങൾ മാത്രമുള്ള കൊച്ചുവേളി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ യാത്രക്കാർക്കായി ലിഫ്റ്റ് നിർമാണം അടക്കം ഉൾപ്പെടുത്തി സമഗ്രവികസനത്തിനുള്ള നടപടികളുണ്ടാകണമെന്നും പ്രതിനിധി സംഘം റെയിൽവെ മന്ത്രിയോടാവശ്യപ്പെട്ടു.

