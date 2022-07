സുരേഷ് ഗോപി സംസ്ഥാന ബിജെപി അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക്?; ചർച്ചകൾ സജീവം

തിരുവനന്തപുരം∙ ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ.സുരേന്ദ്രന്റെ കാലാവധി അടുത്ത വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ അവസാനിക്കാനിരിക്കേ പുതിയ അധ്യക്ഷനെക്കുറിച്ചു പാർട്ടിയിൽ ചർച്ചകൾ സജീവം. സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ കണ്ടെത്തണമെന്നാണു പാർട്ടി ഭരണഘടനയിൽ പറയുന്നതെങ്കിലും ഏറെക്കാലമായി നാമനിർദേശം ചെയ്യുന്നതാണു പതിവ്.



ഒരു തവണകൂടി കെ.സുരേന്ദ്രന് അവസരം ലഭിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവർ പറയുന്നു. ആരോപണങ്ങൾ നേരിടുന്ന സുരേന്ദ്രനെ മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് എതിർ വിഭാഗം സമ്മർദം ശക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. അധ്യക്ഷനായി സുരേഷ് ഗോപിയെ കൊണ്ടുവരണമെന്നു താൽപര്യമുള്ളരും പാർട്ടിയിലുണ്ട്. എം.ടി. രമേശ്, ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ വിഭാഗങ്ങളും അവകാശവാദങ്ങളുമായി രംഗത്തുണ്ട്. സംസ്ഥാന നേതൃത്വം എന്ത് ആഗ്രഹിച്ചാലും അന്തിമ തീരുമാനം കേന്ദ്രത്തിന്റേതാകും.

കെ.സുരേന്ദ്രൻ (ഫയൽ ചിത്രം: ജെ.സുരേഷ്)

വി.മുരളീധരൻ മുതൽ പാർട്ടി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തെത്തിയവരെയെല്ലാം കേന്ദ്ര നേതൃത്വം നാമനിര്‍ദേശം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. വി.മുരളീധരൻ തുടർച്ചയായി രണ്ടു തവണ പ്രസിഡന്റായി. പിന്നീടുവന്ന പി.എസ്.ശ്രീധരൻപിള്ളയും കുമ്മനം രാജശേഖരനും നാമനിർദേശത്തിലൂടെ പ്രസിഡന്റായവരാണ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ പ്രസിഡന്റിനെ കണ്ടെത്തുന്ന രീതി ഇത്തവണയും ഉണ്ടാകാൻ ഇടയില്ല. വി.മുരളീധരനുശേഷം ആരും തുടർച്ചയായി അധ്യക്ഷ പദവിയിൽ ഇരുന്നിട്ടില്ല.

വി.മുരളീധരൻ (ഫയൽ ചിത്രം: ജെ.സുരേഷ്)

ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുവരെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തു മാറ്റമുണ്ടാകില്ലെന്നാണ് കെ.സുരേന്ദ്രനെ അനുകൂലിക്കുന്ന വിഭാഗം പറയുന്നത്. കൊടകര കുഴൽപ്പണക്കേസും സി.കെ.ജാനുവിനു പണം നൽകിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദവുമെല്ലാം സുരേന്ദ്രനെതിരെ എതിർപക്ഷം ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ പൂർണ പിന്തുണ സുരേന്ദ്രനുണ്ടെന്ന് അനുകൂലികൾ പറയുന്നു. കൊടകര കുഴൽപ്പണക്കേസ് പൊതുജനമധ്യത്തിൽ ചർച്ചയാക്കിയതിനു പിന്നില്‍ പാർട്ടിയിലെ ഒരു വിഭാഗമാണെന്നാണ് അവരുടെ ആരോപണം.

സുരേഷ് ഗോപി (ഫയൽ ചിത്രം: അശോകൻ)

സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ജനസ്വാധീനം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹത്തെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്കു കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ പാർട്ടിയിലുണ്ട്. എന്നാൽ, സുരേഷ് ഗോപി മനസ്സു തുറന്നിട്ടില്ല. പാർട്ടി പൊതുപരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സിനിമയിലാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയെന്ന് അടുത്ത കേന്ദ്രങ്ങൾ പറയുന്നു. കേന്ദ്രം തീരുമാനമെടുത്താൽ അദ്ദേഹം ഒഴിഞ്ഞു മാറാനിടയില്ല. എന്നാൽ സുരേഷ് ഗോപി അധ്യക്ഷനായി വരുന്നതിനോടു കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിനു താൽപര്യമില്ലെന്നാണ് എതിർ‌വിഭാഗം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്.

അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് യോജിപ്പോടെ ഒരാളെ കേന്ദ്രത്തിനു മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ കെ.സുരേന്ദ്രനെ എതിർക്കുന്നവർക്ക് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ കഴിയില്ല. ഓരോ നേതാക്കളും ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതിയാണെന്നാണു പാർട്ടിയിലെ ആക്ഷേപം. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ കേന്ദ്ര നേതൃത്വമാകട്ടെ കേരളത്തിലെ കാര്യങ്ങളിൽ വലിയ താൽപര്യവും എടുക്കുന്നില്ല. പി.കെ.കൃഷ്ണദാസ്, എം.ടി.രമേശ്, ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയ പതിവു പേരുകൾക്കു ചുറ്റുമാണു ഗ്രൂപ്പുകൾ അവകാശവാദങ്ങളുമായി കറങ്ങുന്നത്.

ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ (ഫയൽ ചിത്രം)

ബൂത്തു തലത്തിൽ പാർട്ടി നിർജീവമായെന്നും രാഷ്ട്രീയനേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ ഇടപെടാൻ നേതൃത്വത്തിനു കഴിയുന്നില്ലെന്നും സുരേന്ദ്രനെ എതിർക്കുന്നവർ ആരോപിക്കുന്നു. എന്നാൽ, വളരെക്കാലത്തിനുശേഷം ബൂത്തുതലത്തിൽ കമ്മിറ്റികൾ സജീവമായത് ഇപ്പോഴാണെന്ന് സുരേന്ദ്രപക്ഷം പറയുന്നു. ബൂത്തു കമ്മിറ്റികളുടെ എണ്ണം അയ്യായിരത്തിൽനിന്ന് പതിനയ്യായിരത്തിനു മുകളിലെത്തി. പാർട്ടികളുടെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ മാതൃകകൾ പിന്തുടർന്ന് മാരാർജി ട്രസ്റ്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമാക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ് പാർട്ടി.

കൂടുതൽ ജനപിന്തുണ ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ദേശീയ സംഘടനാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബി.എൽ. സന്തോഷിന്റെ പിന്തുണയും സുരേന്ദ്രന് അനുകൂല ഘടകമാണ്. ബി.എൽ.സന്തോഷ് അവസാനം പങ്കെടുത്ത പാലക്കാട്ടെ നേതൃയോഗത്തിൽ പാർട്ടി വളർച്ചയ്ക്കുള്ള മാതൃകകളാണ് ചർച്ചയായത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയാതെ ഉഴറുന്ന പാർട്ടിയെ ആ നേട്ടത്തിലേക്കു നയിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ഉണർത്തുന്നവര്‍ക്കാകും കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ പിന്തുണ ഉണ്ടാകുക.

