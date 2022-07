മന്ത്രി ബിന്ദുവിന്റെ പേരിൽ വ്യാജ വാട്സാപ്പ് സന്ദേശം; നടപടിക്ക് ഡിജിപിക്ക് നിർദേശം

തിരുവനന്തപുരം∙ വ്യാജ വാട്സ്ആപ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി തന്റെ പേരിൽ സന്ദേശമയക്കുന്നതു ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതു ഗൗരവമായി കാണുന്നുവെന്നും ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹ്യനീതി മന്ത്രി ആർ. ബിന്ദു പറഞ്ഞു. അന്വേഷിച്ച് കുറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്തി എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടപടിയുണ്ടാകണമെന്ന് ഡിജിപി അനിൽകാന്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

രണ്ട് വാട്സാപ്പ് നമ്പറുകളിൽനിന്നാണ് സന്ദേശം പോയിരിക്കുന്നത്. മന്ത്രിയുടെ ഫോട്ടോയും ഔദ്യോഗിക പദവിയും വച്ചുള്ള ഈ സന്ദേശങ്ങളുടെ പകർപ്പുകൾ ഡിജിപിക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary: Fake Whatsapp messages in the name of minister R Bindhu