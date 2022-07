മന്ത്രിമാരുടെയും എംഎൽഎമാരുടെയും ശമ്പളം കൂട്ടും; കമ്മിഷനെ നിയമിച്ച് മന്ത്രിസഭായോഗം

തിരുവനന്തപുരം∙ മന്ത്രിമാരുടെയും എംഎൽഎമാരുടെയും ശമ്പളം കൂട്ടാൻ കമ്മിഷനെ വച്ചു. ഇന്നു ചേർന്ന മന്ത്രിസഭായോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. ആറു മാസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് നൽകണം. ഏകാംഗ കമ്മിഷൻ ആയി റിട്ട. ജസ്റ്റിസ് രാമചന്ദ്രൻ നായരെ നിയമിച്ചു.

അതേസമയം, കിഫ്ബിക്ക് കൺസൾട്ടൻസി തുടങ്ങാനും മന്ത്രിസഭ‌ അനുമതി നൽകി. കിഫ്കോൺ എന്ന പേരിലാണ് കൺസൾട്ടൻസി തുടങ്ങുക.

English Summary: Kerala Cabinet Decisions - A commission to study the salary hike of Ministers and MLAs