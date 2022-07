ബെയ്ജിങ്∙ യുഎസ് ജനപ്രതിനിധി സഭയുടെ സ്പീക്കർ നാൻസി പെലോസി തയ്‌വാൻ സന്ദർശിച്ചാൽ ‘ഗുരുതര പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാകുമെന്ന്’ മുന്നറിയിപ്പു നൽകി ചൈന. യുഎസില്‍ പ്രസി‍ഡന്റിനോ വൈസ് പ്രസിഡന്റിനോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അടുത്ത പ്രസിഡന്റ് ആയി സ്ഥാനമേൽക്കേണ്ടയാളാണ് ജനപ്രതിനിധി സഭയുടെ സ്പീക്കർ പദവിയിൽ ഇരിക്കുന്നയാൾ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഉന്നത പദവിയിൽ ഇരിക്കുന്നയാൾ വരുന്നത് ചൈന – യുഎസ് ബന്ധത്തില്‍ ഉലച്ചിൽ തട്ടും.

സന്ദർശനവുമായി പെലോസി മുന്നോട്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ 1997നു ശേഷം ദ്വീപുരാഷ്ട്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന യുഎസിന്റെ ഉയർന്ന പദവിയിലുള്ള ആദ്യ വ്യക്തിയായിരിക്കും അവർ. തയ്‌വാൻ ചൈനയുടെ ഭാഗമാണെന്ന നിലപാടാണ് ചൈനീസ് ഭരണകൂടം പുലർത്തുന്നത്. ബലംപ്രയോഗിച്ചാണെങ്കിലും തയ്‌വാനെ തങ്ങളുടെ ഭാഗമാക്കിയേക്കുമോയെന്ന ചോദ്യങ്ങളെ തള്ളാതെയാണ് പലപ്പോഴും ചൈനയുടെ പ്രതികരണങ്ങൾപോലും.

അതേസമയം, പെലോസിയുടെ യാത്ര ഒഴിവാക്കാനായി ബൈഡൻ ഭരണകൂടം ശ്രമിച്ചുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ‘അതൊരു നല്ല ആശയമല്ലെന്നാണു സൈന്യം കരുതുന്നതെന്ന്’ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോടു പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ചൈനയുടെ നിലപാട് ‘ആവശ്യമില്ലാത്തതും സഹായിക്കാത്തതും’ ആണെന്നാണ് വൈറ്റ് ഹൗസ് വ്യക്തമാക്കിയത്.

ഒരു യാത്രയെക്കുറിച്ചും പെലോസി അറിയിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്മെന്റ് അറിയിച്ചു. തയ്‌വാനോടുള്ള യുഎസ് സമീപനത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

