പ്രവീൺ നെട്ടാരു കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഉദയ്പുരിലെ തയ്യൽക്കാരനെ പിന്തുണച്ചതിന്റെ പേരിൽ?

ബെംഗളൂരു ∙ കർണാടകയിലെ ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിലെ യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകൻ പ്രവീൺ നെട്ടാരുവിന്റെ കൊലപാതകത്തിന് ഉദയ്പുര്‍ സംഭവവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സൂചന. പ്രവാചക വിരുദ്ധ പരാമർശം നടത്തി വിവാദം സൃഷ്ടിച്ച ബിജെപി മുൻ വക്താവ് നൂപുർ ശർമയ്ക്ക് അനുകൂലമായി സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റിട്ടതിന് കൊല്ലപ്പെട്ട കനയ്യലാലിനെ പിന്തുണച്ച് പ്രവീൺ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റിട്ടിരുന്നു.

‘പാവപ്പെട്ട തയ്യൽക്കാരനെ’ തലയറുത്ത് കൊന്നതിനെക്കുറിച്ചും കൊലപാതകികൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെ നടത്തിയ ഭീഷണിയെക്കുറിച്ചും പ്രവീൺ കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. രാജസ്ഥാനിൽ അധികാരത്തിലിരുന്ന കോൺഗ്രസിനെയും കുറിപ്പിൽ വിമർശിച്ചിരുന്നു. ഈ കുറിപ്പിന് പ്രവീണിന്റെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധമുണ്ടോയെന്ന അന്വേഷണത്തിലാണ് പൊലീസ്.

അതേസമയം, ഉദയ്പുർ സംഭവത്തിലേതുപോലെ വൻ പ്രതിഷേധങ്ങളും രാജ്യവ്യാപകമായി ഉയരുന്നുണ്ട്. ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിൽ ബിജെപി പ്രവർത്തകർ തെരുവിൽ ഇറങ്ങി പ്രതിഷേധിച്ചു. ഹീനമായ കുറ്റകൃത്യം നടത്തിയവരെ ഉടൻതന്നെ പിടികൂടുമെന്ന് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ബസവരാജ് ബൊമ്മൈ ഉറപ്പുനൽകി.



English Summary: Slain Karnataka BJP worker had spoken up for beheaded Udaipur tailor