3 ദിവസം, 12 മണിക്കൂർ ചോദ്യംചെയ്യൽ; സോണിയ ഇഡി ഓഫിസിൽ നിന്നു മടങ്ങി: എംപിമാർ അറസ്റ്റിൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ നാഷനൽ ഹെറൾഡ് കേസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിനു ഹാജരായ കോൺഗ്രസ് ഇടക്കാല അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധി ഇഡി ഓഫിസിൽ നിന്നു മടങ്ങി. ചോദ്യം ചെയ്യൽ പൂർത്തിയായെന്നാണ് വിവരം. 3 ദിവസങ്ങളിലായി 12 മണിക്കൂറാണ് സോണിയയെ ചോദ്യം ചെയ്തത്.

അതേസമയം, ഇഡിയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യലിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച് വിജയ്ചൗക്കിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയ എംപിമാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പൊലീസ് ബലംപ്രയോഗിച്ചതോടെ മാർച്ച് സംഘർഷമായി. ഇതിനിടെ എഐസിസിക്ക് മുന്നിൽ ഇഡിയുടെ നടപടിക്കെതിരെയും വിലക്കയറ്റത്തിനെതിരെയും പ്രതിഷേധിച്ചവരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

അതേസമയം, പാര്‍ലമെന്‍റില്‍ പ്രതിപക്ഷ എംപിമാര്‍ക്കെതിരായ സസ്പെന്‍ഷന്‍ തുടരുകയാണ്. ആംആദ്മി പാര്‍ട്ടിയുടെ രാജ്യസഭാംഗം സഞ്ജയ് സിങ്ങിനെയാണ് ഇന്ന് സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തത്. ഇതോടെ ഇരുസഭകളില്‍ നിന്നുമായി സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം 24 ആയി. ടിഎന്‍ പ്രതാപനും, രമ്യ ഹരിദാസും അടക്കം സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട എംപിമാര്‍ ദേശീയ ഗീതമായ വന്ദേമാതരത്തെ അവഹേളിച്ചുവെന്ന് ബിജെപി ആരോപിച്ചു. രാജ്യസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, ലോക്‌സഭയിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അധീർ രഞ്ജൻ ചൗധരി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തില്‍ മുങ്ങി ഇരുസഭകളും തടസപ്പെട്ടു. വിലക്കയറ്റം ചര്‍ച്ചചെയ്യാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചു.

വിലക്കയറ്റത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച എംപിമാരെ അകാരണമായി സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് കെ.സി.വേണുഗോപാല്‍ എംപി പറഞ്ഞു. രാഷ്ട്രപതിക്ക് നിവേദനം നല്‍കാന്‍ പോയപ്പോഴും എംപിമാരെ തടഞ്ഞു. സര്‍ക്കാര്‍ ചര്‍ച്ചകളെ ഭയക്കുകയാണെന്നും കെ.സി.വേണുഗോപാല്‍ ആരോപിച്ചു.

അതേസമയം, തിരുവനന്തപുരം രാജ്ഭവനിലേക്കും കോൺഗ്രസ് മാർച്ച് നടത്തി. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അറസ്റ്റിലായി.

