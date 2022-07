ന്യൂഡൽഹി∙ തുടർച്ചയായി സാങ്കേതിക തകരാറുകള്‍ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനെ തു‍ടർന്ന് സ്പൈസ്‌ജെറ്റ് വിമാന സർവീസുകൾക്ക് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷന്റെ (ഡിജിസിഎ) നിയന്ത്രണം. അടുത്ത എട്ട് ആഴ്ചത്തേക്ക് നിലവിൽ ഉള്ളതിന്റെ 50 ശതമാനം വിമാന സർവീസുകൾ മാത്രമേ പാടുള്ളൂവെന്ന് ഡിജിസിഎ നിർദേശിച്ചു. ഈ കാലയളവിൽ ഡിജിസിഎയുടെ കർശന നിരീക്ഷണം ഉണ്ടാകുമെന്നും നിർദേശത്തിൽ പറയുന്നു.

18 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വിമാന സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എട്ട് സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസ് നേരത്തേ ഡിജിസിഎ അയച്ചിരുന്നു. ജൂലൈ 6ന് നൽകിയ കാണിക്കൽ നോട്ടിസിന്റെ കാലാവധി ഇന്നലെ അവസാനിച്ചു. ഇതിനു രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് നോട്ടിസിന് സ്പൈസ്‌ജെറ്റ് മറുപടി നൽകിയിരുന്നു. മറുപടിയിൽ തൃപ്തരാകാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് കടുത്ത നടപടിയിലേക്കു നീങ്ങിയത്.

English Summary: SpiceJet Ordered To Operate 50% Flights For 8 Weeks After Multiple Snags