ചെന്നൈ∙ തമിഴ്നാട്ടിൽ ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ച് രണ്ട് ആഴ്ചയ്ക്കിടെ ജീവനൊടുക്കിയ വിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണം അഞ്ചായി. മുൻപ് മരിച്ച നാലു പേരും വിദ്യാർഥിനികളാണെങ്കിൽ, ഇത്തവണ ജീവനൊടുക്കിയത് ഒരു പ്ലസ്ടു വിദ്യാർഥിയാണ്. പഠനത്തിലെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മരണത്തിനു കാരണമെന്നാണു വിവരം. കണക്ക്, ബയോളജി എന്നീ വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്ന ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശിവഗംഗ ജില്ലയിലെ വീട്ടിലാണു വിദ്യാർഥിയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ആഴ്ചയ്ക്കിടെ പ്ലസ്ടുവിനു പഠിക്കുന്ന മൂന്നു പെൺകുട്ടികളെയും പ്ലസ് വണ്ണിനു പഠിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെയുമാണു ജീവനൊടുക്കിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഇതിനിടെയാണ് ഒരു ആൺകുട്ടി കൂടി ജീവനൊടുക്കിയത്.

ഇന്നലെ ശിവകാശിയിൽ ഒരു പതിനൊന്നാം ക്ലാസുകാരിയും ജീവനൊടുക്കിയിരുന്നു. പെണ്‍കുട്ടിയെ വീട്ടില്‍ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിലാണ് കണ്ടെത്തിയത്. സ്‌കൂളില്‍നിന്നു വീട്ടിലെത്തിയ ശേഷമാണു പെണ്‍കുട്ടി ജീവനൊടുക്കിയത്. മരണകാരണം വ്യക്തമല്ല. ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പൊന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. പൊലീസ് സംഭവത്തെക്കുറിച്ചു വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. പെണ്‍കുട്ടിക്ക് അതികഠിനമായ വയറ് വേദന ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

അതിനു മുൻപ് സിവിൽ സർവീസ് നേടണമെന്ന നിരന്തര സമ്മർദത്തെ തുടർന്ന് കടലൂർ വിരുദാചലത്ത് പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥിനി ജീവനൊടുക്കിയിരുന്നു. പഠിക്കാനുള്ള സമ്മർദം താങ്ങാനാകുന്നില്ലെന്നും പഠിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ അമ്മ ശകാരിച്ചെന്നുമുള്ള വിവരങ്ങളടങ്ങിയ 4 പേജുള്ള കത്തു കണ്ടെടുത്തതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

ഈ സംഭവത്തിനു മുൻപ് 2 കുട്ടികളെ സ്കൂൾ ഹോസ്റ്റലുകളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ഇതിൽ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് സിഐഡി വിഭാഗം അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. കള്ളക്കുറിച്ചി ചിന്നസേലത്ത് വിദ്യാർഥിനിയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വ്യാപക അക്രമം ഉണ്ടായിരുന്നു. തിരുവള്ളൂരിൽ ഹോസ്റ്റൽ മുറിയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കാണപ്പെട്ട പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥിനിയുടെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർ‌ട്ടത്തിനു ശേഷം ബന്ധുക്കൾക്കു കൈമാറി. മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ബന്ധുക്കൾ നേരത്തേ വിസമ്മതിച്ചിരുന്നു.

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹ‌ത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്‌ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പരുകൾ - 1056, 0471- 2552056)

English Summary: Tamil Nadu Class 12 Boy Dies Allegedly By Suicide, 5th Case In Two Weeks