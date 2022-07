പ്രളയത്തിൽ മുങ്ങി രാജസ്ഥാൻ; കാറുകൾ ഒഴുകിപ്പോയി – വിഡിയോ

ജോധ്‌പുർ ∙ കനത്ത മഴയിൽ പ്രളയത്തിൽ മുങ്ങി രാജസ്ഥാൻ. 4 കുട്ടികളടക്കം 5 പേർ മഴക്കെടുതിയിൽ മരിച്ചതായി ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ഓം ബിർല ട്വിറ്ററിൽ അറിയിച്ചു. ജോധ്‌പുരിൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽപ്പെട്ടു കാറുകൾ ഒഴുകിപ്പോകുന്ന വിഡിയോ മഴദുരിതത്തിന്റെ നേർചിത്രമാണ്.

ജോധ്‌പുർ നഗരത്തിലാണു റോഡിൽ നിർത്തിയിട്ട കാറുകൾ ഒഴുകിപ്പോയത്. തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ടുള്ള വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി. സാഹചര്യം മോശമായതിനാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജില്ലാ കലക്ടർ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

അടുത്ത രണ്ടു മൂന്നു ദിവസങ്ങളിൽ മഴ തുടരുമെന്നാണു കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. 24 മണിക്കൂറിനിടെ അജ്‌മേറിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ രേഖപ്പെടുത്തിയത്– 9 സെന്റീമീറ്റർ. രാജസ്ഥാനിലും സമീപപ്രദേശങ്ങളിലും ന്യൂനമർദ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി.

