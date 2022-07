മോദി സർക്കാർ കൊടുത്ത ഉണർവ്; ഇടംവലം പിടിമുറുക്കുന്ന കേന്ദ്രത്തിന്റെ 'ഇഡി' ആയുധം?

ഇടിത്തീ പോലെയാണ് ഇഡിയെന്ന എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾക്കു മീതെ പെയ്തിറങ്ങുന്നത്. ഒരുകാലത്ത് സിബിഐ, ഇന്റലിജന്റ്സ് ബ്യൂറോ (ഐബി) തുടങ്ങി ആഭ്യന്തരവകുപ്പിനു കീഴിലുള്ള കുറ്റാന്വേഷണ ഏജൻസികളായിരുന്നു വാർത്തകളുടെ മുഖ്യ തലക്കെട്ടുകൾ. എന്നാൽ ഇന്ന് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ധനകാര്യവകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റാണ്. സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്ക് ശ്വാസം വിടാൻ ഇടംകൊടുക്കാത്തതു പോലെ ഇടംവലം ഇഡി പിടിമുറുക്കും എന്നാണ് രാജ്യത്തെ ഭരണപക്ഷം പറയുന്നത്. എന്നാൽ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ എന്ന മേമ്പൊടിക്കു താഴെ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ വീഴ്ത്താനുള്ള ഭരണപക്ഷത്തിന്റെ ആയുധമായാണ് ഇഡി പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നിരയുടെ ആരോപണം. ഇരുപക്ഷത്തുമായി ആരോപണങ്ങളും പ്രത്യാരോപണങ്ങളും കൊഴുക്കുമ്പോഴും രാജ്യമെമ്പാടും ഇഡി ‘ആക്‌ഷൻ’ തുടരുകയാണ്. അതിനിടെ ഇഡിയുടെ വിപുലമായ അധികാരങ്ങൾ സുപ്രീംകോടതിയും ശരിവച്ചിരിക്കുന്നു. ഇഡിക്ക് വിപുലമായ അധികാരം നൽകുന്ന കള്ളപ്പണ നിരോധന നിയമത്തിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള 242 ഹർജികളിലാണ് ജസ്റ്റിസ് എ.എം.ഖാൻവിൽക്കർ അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് വിധി പറഞ്ഞത്. അറസ്റ്റിനും പരിശോധനകള്‍ക്കും, സ്വത്ത് കണ്ടുകെട്ടാനും ഇഡിക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ വിശാലമായ അധികാരത്തിലേക്ക് ഇഡി എത്തിയത് എങ്ങനെയാണ്? അതിനു പിന്നിൽ മോദി സർക്കാരിന്റെ ഇടപെടലുണ്ടോ? എന്തെല്ലാമാണ് ഇഡിയുടെ അധികാര പരിധി? ഇഡിയുടെ പിടിയിൽ കുടുങ്ങിയ പ്രമുഖർ ആരെല്ലാമാണ്? ഇഡിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തുന്ന വാദങ്ങളിൽ കഴമ്പുണ്ടോ?

∙ പരിശോധനകൾ ഉയർന്നത് 26 മടങ്ങ്

2014ന് ശേഷം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് നടത്തിയ പരിശോധനകൾ 26 മടങ്ങ് വർധിച്ചെന്നാണു രേഖകൾ. കേന്ദ്ര ധനകാര്യ വകുപ്പ് അടുത്തിടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ. 2004നും 2014നും ഇടയിൽ രാജ്യത്താകെ 112 പരിശോധനകളാണ് ഇഡി നടത്തിയത്. എന്നാൽ 2014നു ശേഷം 8 വർഷത്തിനിടെ പരിശോധനകളുടെ എണ്ണം 2974 ആയി വർധിച്ചെന്നു രേഖകൾ പറയുന്നു. ഇതിനു പുറമെ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളിൽ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് പൊലീസ് കുറ്റപത്രം നൽകിയ കേസുകളുടെ എണ്ണവും ഇക്കാലയളവിൽ എട്ടു മടങ്ങ് വർധിച്ചു. 2004–14 കാലഘട്ടത്തിൽ 104 കേസുകളായിരുന്നത് 2014ന് ശേഷം 839 ആയി.

മുംബൈയിലെ ഇഡി ഓഫിസ്. ചിത്രം: PTI/BCCL

കണ്ടെത്തിയ ക്രമക്കേടുകളുടെ ഭാഗമായി ഇഡി പിടിച്ചെടുത്ത ആസ്തിവകകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്. വിവിധ കേസുകളിലായി 2004–14 വർഷങ്ങളിൽ 5346 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തികളാണ് ഇഡി പിടിച്ചെടുത്ത് സർക്കാരിന് കൈമാറിയതെങ്കിൽ പിന്നീടുള്ള എട്ട് വർഷത്തിനിടെ ഇത് 95,432 കോടി രൂപയായി കുത്തനെ ഉയർന്നു. ഇൗ സാമ്പത്തിക വർഷം ഇതുവരെ മാത്രം സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുമായി (പിഎംഎൽഎ) ബന്ധപ്പെട്ട് 1180 പരാതികളും വിദേശ സാമ്പത്തിക വിനിമയ നിയന്ത്രണ നിയമം (ഫെമ) ലംഘിച്ചെന്ന പേരിൽ 5313 പരാതികളും ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞെന്ന് കേന്ദ്ര ധനകാര്യ സഹമന്ത്രി പങ്കജ് ചൗധരി ലോക്സഭയിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലഭിച്ച പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇൗ സാമ്പത്തിക വർഷം ഇതുവരെ 11,252 പേരെ ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിച്ചുവരുത്തിയെന്നും രേഖകളിൽ പറയുന്നു.

∙ ഉന്നം വയ്ക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയം?

നിയമവിരുദ്ധമായി പണം സമ്പാദിക്കുന്ന അതിസമ്പന്നരെ കുടുക്കാനെന്ന പേരിൽ ശാക്തീകരിച്ച ഇഡി, പിന്നീട് രാജ്യം കണ്ട ഏറ്റവും ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമായി മാറുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത്. നാഷനൽ ഹെറൾഡ് കേസിൽ ഡൽഹിയിൽ ഇപ്പോഴും ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടരുന്ന എഐസിസി അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധി, രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നിവരിൽ തുടങ്ങി ഇങ്ങ് കേരളത്തിൽ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മകൻ ബിനീഷ് കോടിയേരി വരെ ഇഡിയുടെ അന്വേഷണ പരിധിയിൽ എത്തി. കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി പി. ചിദംബരം ഇഡി നടപടിയെ തുടർന്ന് അറസ്റ്റിലായി നൂറിലേറെ ദിവസം ജയിലിൽ കിടന്നിരുന്നു. കർണാടക പിസിസി അധ്യക്ഷനായിരുന്ന ഡി.കെ.ശിവകുമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇപ്പോഴും ഇഡിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ തുടരുകയാണ്.

എൻസിപി അധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവാർ, അജിത് പവാർ, ബംഗാൾ ധനമന്ത്രിയും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ പാർഥ ചാറ്റർജി, അഭിഷേക് ബാനർജി, ആംആദ്മി പാർട്ടി നേതാവും ഡൽഹി മന്ത്രിയുമായിരുന്ന സത്യേന്തർ ജെയ്ൻ, ശിവസേന നേതാവും രാജ്യസഭാ എംപിയുമായ സഞ്ജയ് റാവുത്ത്, തെലങ്കാന രാഷ്ട്രസമിതിയിലെ എൻ. നാഗേശ്വർ റാവു, ജമ്മുകശ്മീർ നാഷനൽ കോൺഫറൻസിലെ ഫറൂഖ് അബ്ദുല്ല, രാഷ്ട്രീയ ജനതാദളിലെ ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് തുടങ്ങിയവർ ഇഡി പട്ടികയിലെ വിവിഐപികളിൽ ചിലർ മാത്രം. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ കുരുങ്ങി പ്രമുഖ നേതാക്കളുടെ ബന്ധുക്കളും അടുപ്പക്കാരും ഇഡിയുടെ പട്ടികയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതു രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ പട്ടികയുടെ ഇരട്ടിയിലേറെ വരും. നടൻ സുശാന്ത് സിങ് രജ്പുതിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബോളിവുഡ് നടി റിയ ചക്രവർത്തി ഉൾപ്പെടെയുള്ള താരങ്ങളെയും ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു.

കേരളത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് വരെ ആരോപണങ്ങൾ നീളുകളും അന്വേഷണം തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വർണക്കടത്ത് കേസിലും വഴി തുറന്നുവച്ചത് ഇഡി ആയിരുന്നു. സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് ആരോപണങ്ങളെത്തുടർന്ന് ബിഷപ് ധർമരാജ് റസാലത്തിന്റെ വിദേശയാത്ര തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ തടഞ്ഞതാണ് ഇഡിയുടെ ആക്‌ഷനുകളിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തേത്. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി ഇഡി തയാറാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന പട്ടികകളിൽ ഇനി ആരൊക്കെയുണ്ടെന്നത് പരമരഹസ്യം.

∙ ഇഡിയുടെ മുഖം മാറ്റിയത് ആര്? എങ്ങനെ?

ധനകാര്യ വകുപ്പിനു കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിവിധ അന്വേഷണ ഏജൻസികളിൽ ഒന്നായ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അതുവരെയില്ലാത്ത ഊർജം പുറത്തെടുത്ത് പുതിയ രൂപം പ്രാപിച്ചത് 2019 ലാണ്. രണ്ടാം മോദി സർക്കാർ ഭരണമേറ്റെടുത്തതിനെത്തുടർന്ന് ഇഡിക്ക് കൂടുതൽ അധികാരം നൽകുന്ന തരത്തിൽ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. നിയമവിരുദ്ധ, ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ സമ്പാദിക്കുന്ന പണം ഭീകര– രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും അത് തടയാൻ കൂടുതൽ കർക്കശമായ അധികാരങ്ങൾ കൂടി ഇഡിക്ക് നൽകണമെന്നുമായിരുന്നു ആവശ്യം.

ചില കുപ്രസിദ്ധ കമ്പനികൾ, തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകൾ, ആക്ടിവിസ്റ്റുകളുടെ സംഘടനകൾ, എൻജിഒകൾ എന്നിവയുടെ അനധികൃത സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ തടയുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് ഭരണപക്ഷം അവകാശപ്പെട്ടെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷം സംശയമുനയോടെയാണിതു കണ്ടത്. എന്നാൽ ഭരണപക്ഷത്തിന് ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്ത രാജ്യസഭയിലും ഈ അവകാശവാദങ്ങളോടെ ഇഡിയുടെ അധികാരപരിധിയുടെ നിയമഭേദഗതി സംബന്ധിച്ച ബിൽ ഭരണപക്ഷം പാസാക്കിയെടുക്കുകയായിരുന്നു. ബിൽ നിയമമായി 23 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സുപ്രീംകോടതിയിൽ 100 പരാതികളാണ് എത്തിയത്. നിയമഭേദഗതി ചോദ്യം ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട പരാതികളെല്ലാം മൂന്നംഗ ബെഞ്ചിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്. കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ പരാതികൾ സുപ്രീം കോടതി കേട്ടെങ്കിലും വിധിപ്രഖ്യാപനത്തിനായി മാറ്റിവച്ചിരിക്കുകയാണ്.

