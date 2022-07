ഗുരുവായൂർ∙ തൃശൂരില്‍ വാഹനമിടിച്ചു പരുക്കേറ്റ 2 നായ്ക്കളുടെ ശരീരത്തില്‍ കണ്ടെത്തിയ തിരകള്‍ എയര്‍ഗണ്ണിലേതെന്ന് തെളിഞ്ഞു. സംഭവത്തിന് തീവ്രവാദ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആരോപണമുണ്ടെങ്കിലും പൊലിസ് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല. ദുരൂഹത നീക്കാനുള്ള ശ്രമം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം വിശദീകരിക്കുന്നു.

പാലക്കാട് നിന്നും ഗുരുവായൂരില്‍ നിന്നും ചികില്‍സയ്ക്കെത്തിച്ച രണ്ട് നായ്ക്കളുടെ ശരീരത്തിലാണ് മണ്ണുത്തി വെറ്ററിനറി ആശുപത്രിയില്‍ നടത്തിയ എക്സ്റേ പരിശോധനയില്‍ തിരകള്‍ കണ്ടത്. ഇതില്‍ ഒരു നായ ചികില്‍സയ്ക്കിടെ ചത്തു. ഒരെണ്ണത്തിന്‍റെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്. പൊലീസ് നടത്തിയ പ്രാഥമിക പരിശോധനയിലാണ് തിരകള്‍ എയര്‍ ഗണ്ണിലേതെന്നു തെളിഞ്ഞത്. ക്ലോസ് റേഞ്ചില്‍ ഉന്നംവച്ചുവെന്നാണ് നിഗമനം. എന്നാല്‍ ദുരൂഹത ഇപ്പോഴും നിലനില്‍ക്കുകയാണെന്നാണ് മൃഗസംരക്ഷകന്‍ ആയ പ്രദീപ് പയ്യൂരിന്‍റെ വാദം. ഇക്കാര്യത്തില്‍ സമഗ്രഅന്വേഷണം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മറ്റു മൃഗസ്നേഹികളും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: X-ray of 2 dogs from Palakkad, Thrissur show presence of gun pellets; probe continuous