30 കുട്ടികൾക്ക് വാക്സീൻ ഒറ്റ സിറിഞ്ചിൽ നിന്ന്; 'പറഞ്ഞതേ ചെയ്തുള്ളൂ'വെന്ന് നഴ്സ്

സാഗർ∙ മധ്യപ്രദേശിലെ സാഗറിൽ ഒരു സിറിഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് 30 വിദ്യാർഥികൾക്ക് കോവിഡ് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് എടുത്തതായി പരാതി. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്നും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും സിഎംഎച്ച്ഒ ഡി.കെ. ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, വകുപ്പ് മേധാവി പറഞ്ഞതുപോലെയാണു താൻ ചെയ്തതെന്നാണു വാക്സിൻ നൽകി നഴ്സ് ജിതേന്ദ്ര റായ് പരാതിപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളോട് പറഞ്ഞത്. കുത്തിവയ്പ്പിനുള്ള മരുന്നും ഒരു സിറിഞ്ചും മാത്രമാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ജീവനക്കാരൻ നൽകിയത്. അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു സിറിഞ്ചിന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇതുമതിയെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സിറിഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് 30 കുട്ടികൾക്ക് വാക്സീൻ നൽകിയതെന്നും ജിതേന്ദ്ര റായ് പറഞ്ഞു.

1990 മുതൽ ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിറിഞ്ചുകൾ നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എച്ച്ഐവി വ്യാപനത്തിനു പിന്നാലെയാണു ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഈ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുകയും പിന്തുടരാൻ ലോകരാജ്യങ്ങളോടു അഭ്യർഥിക്കുകയും ചെയ്തത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഒരു സൂചി, ഒരു സിറിഞ്ച്, ഒറ്റത്തവണ മാത്രം എന്ന പ്രതിജ്ഞ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ നഴ്സ് ലംഘിച്ചുവെന്നും നടപടിയെടുക്കുമെന്നും ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിൽ വാക്സീനും മറ്റും എത്തിക്കുന്നതിന് ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന ജില്ലാ ഇമ്യുണൈസേഷൻ ഓഫിസർക്കെതിരെയും വകുപ്പുതല അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. സംഭവം വിവാദമായതോടെ ജിതേന്ദ്രയെ കാണാനില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

English Summary: 30 Students Vaccinated Against Covid With Single Injection-Syringe In Madhya Pradesh School, Probe Ordered