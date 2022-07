പാർഥ ചാറ്റർജിയെ മന്ത്രിസ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കി; പാർട്ടി പദവിയിൽനിന്നും നീക്കിയേക്കും

കൊൽക്കത്ത∙ സ്കൂൾ നിയമന കുംഭകോണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) അറസ്റ്റു ചെയ്ത തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവും ബംഗാൾ മന്ത്രിയുമായ പാർഥ ചാറ്റർജിയെ മന്ത്രിസ്ഥാനത്തുനിന്നു നീക്കി. ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലാണു തീരുമാനം. പാർഥയെ ഇന്നു മുതൽ മന്ത്രിസ്ഥാനത്തുനിന്നു നീക്കിയതായി ബംഗാൾ സർക്കാർ പുറത്തുവിട്ട പത്രക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.

തൃണമൂൽ േകാൺഗ്രസിന്റെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ സ്ഥാനത്തുനിന്നും പാർഥയെ മാറ്റിയേക്കുമെന്നാണു വിവരം. പാർട്ടി ഇതുസംബന്ധിച്ച തീരുമാനമെടുത്തേക്കും. പാർഥ ചാറ്റർജിയെ മന്ത്രിസഭയിൽനിന്നും എല്ലാ പാർട്ടി സ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നും ഉടൻ പുറത്താക്കണമെന്ന് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് വക്താവ് കുനാൽ ഘോഷ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

പാർഥയ്ക്കൊപ്പം അറസ്റ്റിലായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായിയും നടിയുമായ അർപ്പിത മുഖർജിയുടെ രണ്ടു ഫ്ലാറ്റുകളിൽനിന്നായി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) 50 കോടി രൂപയും അഞ്ചു കിലോ സ്വർണവും വിദേശ കറൻസിയും കണ്ടെടുത്തിരുന്നു. നിരവധി രേഖകളും കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ഫ്ലാറ്റിൽനിന്ന് കണ്ടെടുത്ത 29 കോടി രൂപ പാർഥയുടേതാണെന്ന് ഇഡിയോട് അർപ്പിത വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

മമതാ ബാനർജിയുടെ മന്ത്രിസഭയിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന മന്ത്രിയായിരുന്നു പാർഥ ചാറ്റർജി. വാണിജ്യം, വ്യവസായം, പാർലമെന്ററി കാര്യങ്ങൾ, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ്, പൊതു സംരംഭങ്ങൾ, വ്യാവസായിക പുനർനിർമാണം എന്നീ വകുപ്പുകളുടെ ചുമതലകളാണ് വഹിച്ചിരുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരിക്കെ ബംഗാൾ സ്കൂൾ സർവീസസ് കമ്മിഷൻ വഴി സർക്കാർ സ്‌കൂളുകളിൽ അധ്യാപക – അനധ്യാപക തസ്തികകളിൽ നിയമവിരുദ്ധമായി ജീവനക്കാരെ നിയമിച്ചതിൽ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്നാണ് ആരോപണം.

