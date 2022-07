3 മന്ത്രിമാരുടെ സ്റ്റാഫിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടി; എൽഡിഎഫ് നയത്തിന് വിരുദ്ധമായി നിയമനം

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തെ മൂന്നു മന്ത്രിമാരുടെ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിച്ചു. ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധ പ്രസ്താവനയുടെ പേരിൽ മന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവച്ച സജി ചെറിയാന്റെ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളെയാണ് വി.എൻ.വാസവൻ, പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ്, വി.അബ്ദുറഹിമാൻ എന്നിവരുടെ പഴ്സനൽ സ്റ്റാഫിലേക്കു മാറ്റിനിയമിച്ചത്. ഈ മന്ത്രിമാർക്കാണ് സജി ചെറിയാന്റെ വകുപ്പുകൾ വിഭജിച്ച് നൽകിയിരുന്നത്.

ഇതോടെ വി.എൻ‌.വാസവന്റെ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം 30 ആയി. റിയാസിന്റെ സ്റ്റാഫിൽ 29 പേരുമായി. മന്ത്രിമാരുടെ പഴ്സനൽ സ്റ്റാഫിൽ പരമാവധി 25 പേരേ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് എൽഡിഎഫ് നയം. ഇതിനു വിരുദ്ധമായാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നടപടി. പുതുതായി നിയമിച്ചവർക്ക് പെൻഷൻ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാണ് നടപടിയെന്ന് ആക്ഷേപമുണ്ട്.

പഴ്സനൽ സ്റ്റാഫിന്റെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവാദം നിലനിൽക്കെയാണ് രാജിവച്ച മന്ത്രിയുടെ സ്ഥാഫിലെ അംഗങ്ങളെ മറ്റു മന്ത്രിമാരുടെ സ്റ്റാഫിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. സജി ചെറിയാൻ രാജിവച്ചതിനു പിന്നാലെ പഴ്സനൽ സ്റ്റാഫിനെ പിരിച്ചുവിട്ടിരുന്നു.

അതേസമയം, ഇതേക്കുറിച്ച് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇതുവരെ വിശദീകരണം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് കഴിഞ്ഞാൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവുമധികം ഫയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ധനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലാണ്. ധനമന്ത്രിയുടെ പഴ്സനൽ സ്റ്റാഫിൽ പോലും 19 പേരേയുള്ളൂവെന്നിരിക്കെയാണ് മറ്റു മന്ത്രിമാരുടെ സ്റ്റാഫിൽ കൂടുതൽ അംഗങ്ങൾ.



