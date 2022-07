അട്ടപ്പാടിയിൽ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണം; പ്ലാമരം സ്വദേശിനി മല്ലീശ്വരി കൊല്ലപ്പെട്ടു

അട്ടപ്പാടി ∙ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ അട്ടപ്പാടിയിൽ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അട്ടപ്പാടി അഗളി പ്ലാമരം സ്വദേശിനി മല്ലീശ്വരിയാണ് മരിച്ചത്. പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിയോടെ പ്രാഥമികാവശ്യത്തിന് വീടിനു പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴായിരുന്നു ആക്രമണം.



English Summary: One trampled to death by wild elephant at Attappadi