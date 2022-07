ന്യൂഡൽഹി∙ നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന 2014 മുതൽ എട്ടുവർഷത്തിനിടെ 22.05 കോടി തൊഴിൽ അപേക്ഷകരിൽ നിന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ ജോലി നല്‍കിയത് 7.22 ലക്ഷം പേർക്ക് മാത്രമെന്ന് കേന്ദ്ര പഴ്സനൽ മന്ത്രാലയ സഹമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിങ്. ലോ‌ക്‌സഭയിൽ എഴുതി തയാറാക്കിയ മറുപടിയിലാണ് ജിതേന്ദ്ര സിങ് ഈ കാര്യം അറിയിച്ചത്. 2014 മുതൽ 2022 വരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് സർക്കാർ ജോലി ലഭിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ ക്രമാതീതമായ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിക്കുന്നത്.

2014–2015 വർഷത്തിൽ 1,30,423 പേർക്കാണ് കേന്ദ്രം നിയമനം നൽകിയത്. 2015–2016 ൽ 1,11,807 പേർ, 2016–2017 ൽ 1,01,333 പേർ എന്നിങ്ങനെയാണ് സർക്കാർ നിയമനം ലഭിച്ചവരുടെ എണ്ണം. 2018–2019 ൽ സർക്കാർ ജോലി ലഭിച്ചവരുടെ എണ്ണം 38,100 ആയി ചുരുങ്ങി. 2019–2020 ൽ 1,47,096 പേർക്കും 2020–2021 ൽ 78,555 പേർക്കും നിയമനം നൽകി. 2021–2022 കാലയളവിൽ 38,850 പേർക്ക് മാത്രമാണ് നിയമനം നൽകിയത്. തൊഴിൽക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ പ്രഥമ പരിഗണന നൽകുന്നതായി ജിതേന്ദ്ര സിങ് ലോക്‌സഭയിൽ പറഞ്ഞു.

മോദി ഭരണത്തിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ ഗണമ്യമായി വർധിക്കുകയാണെന്നു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി കുറ്റപ്പെടുത്തി. കേന്ദ്രം പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം 1,000 പേരിൽ 3 പേർക്ക് മാത്രമാണ് തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്നതെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ട്വീറ്റ് ചെയ്‌തു. തൊഴിലില്ലായ്‌മയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ രാജാവ് കോപിക്കും, പക്ഷേ യഥാർഥ്യം മറ്റൊന്നാണ്, രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പത്തായ യുവജനങ്ങളെ ബിജെപി ബാധ്യതയായാണ് കാണുന്നതെന്നും രാഹുൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

സർക്കാർ ജോലിക്കായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ അപേക്ഷിച്ചത് 2018–2019 കാലഘട്ടത്തിൽ ആയിരുന്നു. 5.09 കോടി. ഏറ്റവും കുറവ് 2020–2021 കാലഘട്ടത്തിലും. 1.80 കോടി. 2014 മുതൽ ഓരോവർഷവും ശരാശരി 2.75 കോടി അപേക്ഷകളാണ് സർക്കാർ ജോലിക്കായി ലഭിക്കുന്നതെങ്കിലും നിയമനത്തിന് യോഗ്യത ലഭിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ശരാശരി ഒരു ലക്ഷത്തിനും താഴെയാണ്.

അടുത്ത ഒന്നര വർഷത്തിനകം രാജ്യത്തു 10 ലക്ഷം തൊഴിലവസരം ഒരുക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകൾക്കു ജൂണിൽ നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. ദൗത്യമായി കണക്കാക്കി മന്ത്രാലയങ്ങളും വകുപ്പുകളും നിയമനങ്ങൾ നൽകണമെന്നാണു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിന്റെ നിർദേശം. എട്ടാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണു സർക്കാർ തീരുമാനം. 18 മാസത്തിനകം 10 ലക്ഷം തൊഴിലുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി വിവിധ വകുപ്പ് മേധാവികളുമായി മോദി ചർച്ച നടത്തിയെന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് അറിയിച്ചിരുന്നു.

തൊഴിലില്ലായ്മ വലിയ പ്രശ്നമാണെന്നു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇടപെടൽ. സർക്കാർ വകുപ്പുകളിൽ ഇപ്പോൾത്തന്നെ നിരവധി പോസ്റ്റുകൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടെന്നാണു റിപ്പോർട്ട്.വിവിധ മേഖലകളിലായി 60 ലക്ഷം ജോലി ഒഴിവുകൾ വെറുതെ കിടക്കുന്നെന്ന ഗുരുതര ആരോപണവുമായി ബിജെപി എംപി വരുൺ ഗാന്ധിയും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. രാജ്യത്തെ തൊഴിലില്ലായ്മയുടെ തോത് ഏപ്രിലിൽ 7.83% ആയിരുന്നു. സെന്റർ ഫോർ മോണിറ്ററിങ് ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി പുറത്തുവിട്ട കണക്കു പ്രകാരം മാർച്ചിൽ ഇത് 7.6% ആയിരുന്നു. നഗര മേഖലയിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ 9.22% ആണ്. ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ 7.18%. മാർച്ചിൽ ഇവ യഥാക്രമം 8.28%, 7.29% എന്നിങ്ങനെ ആയിരുന്നു. ജൂണിൽ ഇത് 7.8% ആയിരുന്നു.

