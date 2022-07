പാർഥ ചാറ്റർജിയുടെ വീട്ടിൽ മോഷണം; റെയ്ഡെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് നാട്ടുകാർ

കൊൽക്കത്ത∙ സ്കൂൾ നിയമന കുംഭകോണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) അറസ്റ്റു ചെയ്ത ബംഗാൾ മന്ത്രി പാർഥ ചാറ്റർജിയുടെ വീട്ടിൽ മോഷണം. പാർഥയുടെ സൗത്ത് 24 പർഗാനസിലെ വസതിയിലാണു ബുധനാഴ്ച രാത്രി മോഷണം നടന്നത്. വസതിയുടെ പൂട്ട് തകർത്താണു മോഷ്ടാവ് അകത്തു കടന്നതെന്നാണു സൂചന.



പാർഥയുടെ വസതിയിൽനിന്ന് വലിയ ബാഗുകളിലായി പല സാധനങ്ങളും കൊണ്ടുപോകുന്നത് കണ്ടതായി ദൃക്‌സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍, എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) നടത്തിയ റെയ്ഡാണെന്നാണു കരുതിയതെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. പാർഥയുടെ അടുത്ത സഹായിയും നടിയുമായി അർപ്പിത മുഖർജിയുടെ രണ്ടു ഫ്ലാറ്റുകളിൽ നിന്നായി ഇഡി 50 കോടി രൂപയും അഞ്ചു കിലോ സ്വർണവും വിദേശ കറൻസിയും കണ്ടെടുത്തിരുന്നു.

