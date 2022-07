പാർട്ടിക്ക് നാണക്കേടുണ്ടാക്കി; പാർഥയെ പുറത്താക്കണമെന്ന് തൃണമൂൽ വക്താവ്

കൊൽക്കത്ത∙ സ്കൂൾ നിയമന കുംഭകോണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) അറസ്റ്റു ചെയ്ത ബംഗാൾ മന്ത്രി പാർഥ ചാറ്റർജിയെ മന്ത്രിസഭയിൽനിന്നും എല്ലാ പാർട്ടി സ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നും പുറത്താക്കണമെന്നു തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് വക്താവ് കുനാൽ ഘോഷ്. പാർഥയുടെ സഹായിയും നടിയുമായ അർപ്പിത മുഖർജിയുടെ കൊൽക്കത്തയിലെ മറ്റൊരു ഫ്ലാറ്റിൽനിന്ന് 29 കോടി രൂപയും സ്വർണാഭരണ ശേഖരവും ഇഡി ഇന്നലെ കണ്ടെത്തിയതിനു പിന്നാലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം.



‘പാർഥ ചാറ്റർജിയെ മന്ത്രിസഭയിൽനിന്നും എല്ലാ പാർട്ടി സ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നും ഉടൻ പുറത്താക്കണം. എന്റെ പ്രസ്താവന തെറ്റാണെങ്കിൽ എല്ലാ സ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നും എന്നെ നീക്കം ചെയ്യാൻ പാർട്ടിക്ക് എല്ലാ അവകാശവുമുണ്ട്. തൃണമൂൽ പ്രവർത്തകനായി തുടരും’ – കുനാൽ ഘോഷ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവം ആശങ്കാജനകമാണെന്നും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ പാർട്ടിക്കും നമുക്കെല്ലാവർക്കും നാണക്കേടുണ്ടാക്കിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

‘എന്തിനു മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കണമെന്നു പാർഥ ചാറ്റർജി േചാദിക്കുന്നു. നിരപരാധിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പൊതുസമൂഹത്തോടു പറയാത്തതെന്താണ്?. അങ്ങനെ പറയുന്നതിൽനിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ എന്താണ് തടയുന്നത്? – അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. വാണിജ്യം, വ്യവസായം, പാർലമെന്ററി കാര്യങ്ങൾ, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ്, പൊതു സംരംഭങ്ങൾ, വ്യാവസായിക പുനർനിർമാണം എന്നിവയുടെ മന്ത്രിയാണ് ചാറ്റർജി. കൽക്കട്ട ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇഡി അദ്ദേഹത്തെ ‘സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തി’ എന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു.

ശനിയാഴ്ച പാർഥ അറസ്റ്റിലായതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ, കുറ്റക്കാരനാണെന്നു തെളിയിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ, പാർഥയെ മന്ത്രിസ്ഥാനത്തുനിന്നോ തൃണമൂൽ സെക്രട്ടറി ജനറൽ സ്ഥാനത്തുനിന്നോ നീക്കം ചെയ്യില്ലെന്നു കുനാൽ ഘോഷ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതേസമയം, തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ മുഖപത്രമായ ‘ജാഗോ ബംഗ്ലാ’ പാർഥയെ മന്ത്രിയോ പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയോ ആയി നാമകരണം ചെയ്യുന്നത് നിർത്തി.

ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജിയുടെ മന്ത്രിസഭയിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന മന്ത്രിയും മമതയുടെ അടുത്ത സഹായിയുമാണു പാർഥ ചാറ്റർജി. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരിക്കെ ബംഗാൾ സ്കൂൾ സർവീസസ് കമ്മിഷൻ വഴി സർക്കാർ സ്‌കൂളുകളിൽ അധ്യാപക – അനധ്യാപക തസ്തികകളിൽ നിയമവിരുദ്ധമായി ജീവനക്കാരെ നിയമിച്ചതിൽ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്നാണ് ആരോപണം. അർപ്പിതയുടെ രണ്ട് ഫ്ലാറ്റുകളിൽനിന്ന് 50 കോടി രൂപയും അഞ്ച് കിലോ സ്വർണവും ഉൾപ്പെടെയാണ് ഇതുവരെ ഇഡി കണ്ടെത്തിയത്.

