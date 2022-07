പെട്രോളിയം വിറ്റല്ലാതെ ഇതാ വൻ വരുമാനം; ഗൾഫ് ബിസിനസുള്ള മലയാളികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക!

നികുതിരഹിത സ്വർഗമായിരുന്നു യുഎഇ. ടാക്സ് ഫ്രീ ഹാവൻ! അതു മാറാൻ പോകുകയാണ്. ലോകമാകെ ഇങ്ങനെ കുറേ നികുതിയില്ലാ സ്വർഗങ്ങൾ ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. കൂടുതലും ദ്വീപുകളാണ്. ബ്രിട്ടിഷ് വിർജിൻ ഐലന്റ്സ്, കെയ്മെൻ ഐലന്റ്സ്, മാൾട്ട, ബർമുഡ, ലക്സംബർഗ്, പാനമ, ബഹാമാസ്... ലോക കോടീശ്വരൻമാർ ഇവിടം താവളമാക്കി നികുതി കൊടുക്കുന്നതിൽ നിന്നു രക്ഷ നേടുന്നു. വിർജിൻ വ്യവസായ സാമ്രാജ്യ സാർവഭൗമൻ റിച്ചഡ് ബ്രാൻസൻ ബ്രിട്ടിഷുകാരനാണെങ്കിലും സ്ഥിരതാമസം നികുതിയില്ലാ സ്വർഗമായ ബ്രിട്ടിഷ് വിർജിൻ ഐലന്റിലാണ്. മിടുമിടുക്കൻ! കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും, ഒടുവിൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ കോർപറേറ്റ് ആദായനികുതി ഏർപ്പെടുത്താൻ തയാറായിരിക്കുകയാണ്. വാറ്റ് നിലവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഗൾഫിൽ ബിസിനസ് ഉള്ള മലയാളികൾ ആയിരക്കണക്കിനാണ്. അവർ തയാറെടുക്കുക– ‘2023 ജൂൺ 1 മുതൽ ബിസിനസ് ആദായത്തിന്റെ 9% ആദായ നികുതി നൽകേണ്ടി വരും’.



∙ പെട്രോളിയാനന്തര കാലത്തേക്ക്..

ലോകമാകെ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പെട്രോളിയം ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം കുറയുകയാണ്. ബാറ്ററി കാറുകൾ വ്യാപകമാവുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിലും ബാറ്ററി കാറുകൾ നിരത്തുകളിൽ സ്ഥിരം കാഴ്ചയായി. എല്ലാ സർക്കാരുകളും അതു പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കുന്നു. പെട്രോളിയത്തിന്റെ കാലം കഴിയുകയാണ്. അതു കഴിഞ്ഞ് എങ്ങനെ ജീവിക്കും? ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലാകെ ഈ ചിന്തയുണ്ട്.

ചിത്രം: GIUSEPPE CACACE / AFP

അതിന്റെ ഫലമായാണ് സൗദി പോലെ വളരെ യാഥാസ്ഥിതിക രാജ്യങ്ങൾ പോലും ഇതുവരെ അനുവദിക്കാതിരുന്ന സിനിമ പോലുള്ള ബിസിനസുകൾ അനുവദിക്കുന്നതും നികുതികൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതും. പെട്രോ ഡോളർ വരുമാനം കൊണ്ടുമാത്രം ഇനി കഴിയാനാവില്ല എന്നവർക്കറിയാം. ടൂറിസവും സ്വതന്ത്ര വ്യവസായ മേഖലകളും (ഫ്രീസോൺ) അതിന്റെ ഭാഗമാണ്. അങ്ങനെയാണ് വാറ്റ് രംഗപ്രവേശം ചെയതത്.

∙ വന്നു, വാറ്റ്

യുഎഇ 2018ൽ അഞ്ചു ശതമാനം വാറ്റ് ഏർപ്പെടുത്തി. അതുവരെ ആരും നികുതികളെക്കുറിച്ചു കേട്ടിട്ടു പോലുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ വാറ്റ് ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്നു ശേഖരിച്ച് വ്യാപാരികൾ സർക്കാരിലേക്ക് അടയ്ക്കേണ്ട നികുതിയാണ്. വ്യാപാരികൾക്ക് നഷ്ടമൊന്നുമില്ല. ഉപഭോക്താവ് അഥവാ ഏത് ഇടപാടിലും വാങ്ങുന്നയാൾ 5% നൽകണം. വിൽക്കുന്നയാൾ ആ തുക കൃത്യമായി സർക്കാരിലേക്ക് അടയ്ക്കണം.

Image- (Shutterstock)

പക്ഷേ നികുതി പരിചയപ്പെടുത്താൻ അതു പ്രയോജനപ്പെട്ടു. കൃത്യമായി ഇത് പിരിച്ച് സർക്കാരിലേക്ക് അടയ്ക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ പിഴ പതിന്മടങ്ങായിരിക്കും. മറ്റു രാജ്യങ്ങളും വെറുതേ ഇരുന്നില്ല. സൗദിയിലും 5% വാറ്റ് ഉണ്ട്. യുഎഇ ഇതുവരെ 2600 കോടി ഡോളർ (2 ലക്ഷം കോടി രൂപയിലേറെ) വാറ്റ് നികുതി ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നികുതി വരുമാനത്തിന്റെ രുചി എല്ലാ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്കും ശീലമാവുകയായിരുന്നു. പെട്രോളിയം വിറ്റ് അല്ലാതെ ഇതാ വൻ വരുമാനം!

∙ ഒഇസിഡി ഉടമ്പടി

ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഇക്കണോമിക് കോ ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഡവലപ്മെന്റ് (ഒഇസിഡി) എന്ന രാജ്യാന്തര കൂട്ടായ്മ നടത്തിയ സമ്മേളനത്തിൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും കോർപറേറ്റ് ആദായനികുതി ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നു തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. 15% നിരക്കും നിശ്ചയിച്ചു. 141 രാജ്യങ്ങൾ ആ ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. യുഎഇ ഉൾപ്പടെയാണിത്. ഇതോടെ, ആദായനികുതിയും വ്യവസ്ഥകളുമുള്ള രാജ്യാന്തര സാമ്പത്തിക സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ഭാഗമാകാം എന്നതാണ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുടെ നേട്ടം.

∙ യുഎഇ ആദായനികുതി 2023 ജൂൺ 1 മുതൽ

യുഎഇ രണ്ടു തരം കോർപറേറ്റ് ആദായ നികുതി ഏർപ്പെടുത്തുകയാണ്. യുഎഇയിൽ മാത്രമാണ് ബിസിനസ് എങ്കിൽ 9% ആദായനികുതി 2023 ജൂൺ 1 മുതൽ നൽകണം. അക്കൗണ്ടുകളും കണക്കുകളും സുതാര്യമായിരിക്കണം. ഇന്ത്യയിൽ കോർപറേറ്റ് ആദായനികുതി നൽകും പോലെത്തന്നെ. നിരക്ക് യുഎഇയിൽ 9% മാത്രമേ ഉള്ളുവെന്നു മാത്രം. പക്ഷേ അതിലൊരു നിബന്ധനയുണ്ട്.

ദുബായ് എക്സ്‌പോയിലെ ദൃശ്യം.

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിന്റെ വാർഷിക വിറ്റുവരവ് ഏകദേശം 100 കോടി ഡോളറിനേക്കാൾ കൂടുതലെങ്കിൽ (കൃത്യമായ തുക പിന്നീട്), നിങ്ങളുടെ കമ്പനി നിരവധി രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമാണെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി നിരക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും. അത് എത്രയെന്ന് പിന്നീട് നിശ്ചയിക്കും. 15% വരെയാണു പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ നികുതി സമ്പ്രദായം ലളിതമാണ്. ഫ്രീസോണുകളിൽ നികുതിയില്ല. സർക്കാർ നേരത്തേ എന്ത് കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നുവോ അത് പാലിക്കും.

∙ ഗൾഫിൽ നികുതി യാഥാർഥ്യമായി

അങ്ങനെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നികുതികൾ യാഥാർഥ്യമായി. 2022 ജനുവരി 1 മുതൽ സൗദിയിൽ വാറ്റ് 15% ആക്കി ഉയർത്തി. ബഹ്റൈനിൽ വാറ്റ് 10%. കോർപറേറ്റ് നികുതി 9%. ഇതൊന്നും തങ്ങളുടെ നിക്ഷേപസൗഹൃദ നാടെന്ന ആകർഷണത്തിനു കുറവു വരുത്തില്ലെന്നാണ് യുഎഇ കരുതുന്നത്. കാരണം 9% നിരക്കു തന്നെ കുറവാണ്. കോർപ്പറേറ്റ് ഇൻകം ടാക്സ് കുറവായി കരുതപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം കൂടുതലാണ്– അയർലൻഡ്–12.5%, സിംഗപ്പുർ–17%,ഹോങ്‌കോങ്– 8.5% മുതൽ 16.5% വരെ.

സൗദിയിൽ കോർപറേറ്റ് നികുതി 20%, ഒമാനിലും കുവൈത്തിലും ഏകദേശം 15% (കുവൈത്തിൽ അവിടുത്തെ പൗരൻമാർക്ക് നികുതി ഇല്ല) ഖത്തറിൽ 10% എന്നിങ്ങനെ. അതിനാൽ അതാതു രാജ്യങ്ങളിൽ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന മലയാളികൾ നികുതി സമ്പ്രദായത്തോട് ഇഴുകി ചേരാൻ പഠിക്കുക. യുഎഇയിൽ അടുത്ത ജൂണിൽ തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന കോർപ്പറേറ്റ് നികുതിയെക്കുറിച്ച് ബോധവാൻമാരായിരിക്കുക. ലോകം മാറുകയാണ്.

English Summary: Corporate Taxes Come into Effect in UAE; What is the Future?