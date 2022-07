ക്ലാസ് മുറിയിൽ വിദ്യാർഥിയെകൊണ്ട് മസാജിങ്; അധ്യാപികയ്ക്ക് സസ്പെൻഷന്‍ – വിഡിയോ

ലക്നൗ∙ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഹർദോയിലെ സർക്കാർ സ്കൂളിലെ അധ്യാപിക, ക്ലാസ്മുറിയിൽ വച്ച് വിദ്യാർഥിയെകൊണ്ടു മസാജ് ചെയ്യിക്കുന്നതിന്റെ വിഡിയോ പുറത്തുവന്നു. ബവാൻ ബ്ലോക്കിൽ പോഖാരി പ്രൈമറി സ്‌കൂളിലാണു സംഭവം. ഈ ആഴ്ചയാണ് സംഭവുണ്ടായത്. മസാജ് ചെയ്യിക്കുന്നതിന്റെ വിഡിയോ വൈറലായതിനു പിന്നാലെ അധ്യാപിക ഊർമിള സിങ്ങിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു.



കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്ന അധ്യാപികയുടെ ഇടതു കൈ വിദ്യാർഥി മസാജ് ചെയ്യുന്നതാണ‌ു വിഡിയോയിലുള്ളത്. വിദ്യാർഥി മസാജ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ അധ്യാപിക കുപ്പിയിൽനിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം. ക്ലാസ് മുറിക്കുള്ളിൽ ഇറങ്ങിനടന്ന് ബഹളം വയ്ക്കുന്ന കുട്ടികളോട് ആക്രോശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

വിഡിയോ പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെ, അധ്യാപികയ്ക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടത്തി വകുപ്പുതല നടപടിയെടുക്കാൻ ബ്ലോക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫിസറോട് ബേസിക് ശിക്ഷാ അധികാരി (ബിഎസ്എ) വി.പി.സിങ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ബ്ലോക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫിസറുടെ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചശേഷം തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് വി.പി.സിങ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Viral Video Shows Student Massaging Teacher's Hand In Classroom In UP