അന്ന് മോദി പറഞ്ഞു: ആ ചെയ്തത് ശരിയായില്ല; ബിജെപിയുടെ ഭീമൻ പ്രതിമകളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ത്?

‘‘ഏതാനും വര്‍ഷങ്ങളിലോ, ഏതാനും പ്രദേശങ്ങളിലോ, ഏതാനും ആളുകളിലോ ഒതുങ്ങി നില്‍ക്കുന്നതല്ല ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രം. രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ മുക്കിലും മൂലയിലും നിന്നുള്ള ത്യാഗങ്ങളുടെ ചരിത്രമാണത്. അല്ലൂരി സീതാരാമ രാജു ഭാരതമാതാവിന്റെ മോചനത്തിനായി പോരാടി. ബ്രിട്ടിഷ് സര്‍ക്കാരിന്റെ അടിച്ചമര്‍ത്തലില്‍ ഭയപ്പെട്ടില്ല. ഗോത്രവര്‍ഗക്കാരുടെ ധീരതയുടെയും ധൈര്യത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണ് അദ്ദേഹം.രാജ്യത്തിനാകെ പ്രചോദനമാണ് അദ്ദേഹം. മഹാനായ ആ നേതാവിന്റെ കാല്‍പ്പാടുകള്‍ നമ്മള്‍ പിന്തുടരണം’’– സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75–ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ആസാദി കാ അമൃത് മഹോത്സവ് ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി, ഇതിഹാസ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി അല്ലൂരി സീതാരാമ രാജുവിന്റെ 30 അടി ഉയരമുള്ള വെങ്കല പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണിത്. ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ ഭീമാവരത്തില്‍ വിഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിലൂടെയായിരുന്നു ഭീമൻ പ്രതിമയുടെ അനാച്ഛാദനം. തെലുങ്കില്‍ ആരംഭിച്ച തന്റെ പ്രസംഗത്തില്‍ അല്ലൂരി സീതാരാമ രാജുവിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെയും പ്രധാനമന്ത്രി വാനോളം പുകഴ്ത്തി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം എടുത്തു പറഞ്ഞു. അല്ലൂരിയുടെ അനന്തരവന്‍ അല്ലൂരി ശ്രീരാമ രാജുവിനെയും പ്രധാനമന്ത്രി വാക്കുകളാൽ ആദരിച്ചു. തന്റെ സര്‍ക്കാര്‍ ആദിവാസി, ഗോത്രവിഭാഗങ്ങള്‍ക്കായി ചെയ്യുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞു. ആന്ധ്രയിലെ വിശാഖപട്ടണത്ത് ആദിവാസി ഗവേഷണ സ്ഥാപനവും ലംബസിങ്കിയില്‍ അല്ലൂരി സ്മാരക മ്യൂസിയവും സ്ഥാപിക്കുമെന്നും മൊഗല്ലുവിലെ അല്ലൂരി ധ്യാന മന്ദിർ വികസിപ്പിക്കുമെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചത്. ആരാണ് അല്ലൂരി സീതാരാമ രാജു? എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിമ ഇത്രയേറെ പ്രാധാന്യത്തോടെ ഇപ്പോൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്? സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷം എന്നതിലപ്പുറം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ രാഷ്ട്രീയം ഈ നീക്കത്തിനു പിന്നിലുണ്ടോ? അല്ലൂരി സീതാരാമ രാജുവിന്റെ മാത്രമല്ല, ഒട്ടേറെ വീരനായകരുടെ പടുകൂറ്റൻ പ്രതിമകൾ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും സ്ഥാപിക്കുകയാണ് മോദി സർക്കാർ. എന്താണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്? ബിജെപിയുടെ ‘പ്രതിമ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്ര’മാണോ ഇതിനു പിന്നിൽ?

∙ കാടിന്റെ നായകന്‍; അല്ലൂരി സീതാരാമ രാജു

ബ്രിട്ടിഷുകാര്‍ക്കെതിരെ പോരാടിയ ധീരനായ പോരാളിയായിരുന്നു അല്ലൂരി സീതാരാമ രാജു. ഇന്നത്തെ ആന്ധ്രപ്രദേശില്‍ വിജയനഗരം ജില്ലയിലെ പണ്ട്രാങ്കി ഗ്രാമത്തില്‍ (പശ്ചിമ ഗോദാവരി ജില്ലയിലെ മൊഗല്ലു എന്നും പറയപ്പെടുന്നു) വെങ്കട രാമ രാജുവിന്റെയും സൂര്യ നാരായണമ്മയുടെയും മകനായായി 1897 ജൂലൈ 4നാണ് അല്ലൂരി ജനിച്ചതെന്നാണു വിശ്വാസം. അച്ഛന്‍ അല്ലൂരിയുടെ ചെറുപ്രായത്തില്‍ കോളറ ബാധിച്ചു മരിച്ചു. അതോടെ കുട്ടിക്കാലം കഷ്ടത്തിലായി. രാജമുണ്ട്രിയിലും രാമചന്ദ്രപുരത്തുമായിരുന്നു അല്ലൂരിയുടെ പഠനം. പക്ഷേ പണമില്ലാത്തതിനാല്‍ ആ കുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം മുടങ്ങി.

പതിമൂന്നാം വയസ്സില്‍, ബ്രിട്ടനിലെ ജോര്‍ജ് രാജാവിന്റെ ചിത്രമുള്ള ഒരു പിടി ബാഡ്ജുകള്‍ അല്ലൂരിക്ക് ലഭിച്ചു. അതില്‍ ഒരെണ്ണം ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച അല്ലൂരി, ആ ഒരെണ്ണം തന്റെ ഷര്‍ട്ടില്‍ കുത്തിവച്ചു. ‘‘ബാഡ്ജ് ധരിക്കുകയെന്നത് നമ്മുടെ അടിമത്തം പ്രകടിപ്പിക്കലാണ്. എന്നാല്‍ ഒരു വിദേശ ഭരണാധികാരി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തകര്‍ത്തെറിയുകയാണെന്ന് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഓര്‍മിപ്പിക്കാന്‍ വേണ്ടി അതില്‍ ഒരെണ്ണം എന്റെ ഷര്‍ട്ടില്‍, എന്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേര്‍ത്തു’– ബാഡ്ജ് ധരിച്ചതിനെപ്പറ്റി അല്ലൂരി നടത്തിയ പ്രതികരണമിതായിരുന്നു.

കൗമാരപ്രായത്തില്‍ തന്നെ ധാരാളം യാത്രകള്‍ നടത്തിയിരുന്നു അല്ലൂരി. പതിനെട്ടാം വയസ്സില്‍ അദ്ദേഹം ആദിവാസി മേഖലകളിലേക്കു മാറി. ബ്രിട്ടിഷ് ഭരണകാലത്ത്, ആദിവാസി മേഖലകളില്‍ നിലനിന്നിരുന്ന മോശമായ സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങള്‍ അങ്ങേയറ്റം മോശമായിരുന്നു. അത് അദ്ദേഹത്തെ ഏറെ വേദനിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ആദിവാസികളോടൊപ്പം പ്രവര്‍ത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ബ്രിട്ടിഷ് പൊലീസും വനംവകുപ്പ്, നികുതിപിരിക്കൽ വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥരും നടത്തുന്ന അതിക്രമങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ആദിവാസികളെ സംഘടിപ്പിക്കാനും തുടങ്ങി. ഗഞ്ചം, വിശാഖപട്ടണം, ഗോദാവരി എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ബ്രിട്ടിഷുകാര്‍ക്കെതിരായ ജനങ്ങളുടെ അസംതൃപ്തി ‘ഗറില്ലാ’ രീതിയിലുള്ള ചെറുത്തുനില്‍പ്പിലേക്ക് നീങ്ങിയതും ആ സമയത്താണ്.

∙ റമ്പാ പോരാട്ടം

‘പോഡു’ കൃഷിരീതി പിന്തുടരുന്ന നിരവധി ഗോത്രങ്ങളുടെ ആവാസകേന്ദ്രമായിരുന്നു റമ്പ ഭരണപ്രദേശം. കാട്ടിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിലുള്ള മരങ്ങളും ചെടികളും മാത്രം കത്തിച്ച് ചാരമാക്കി ആ ചാരത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു പോഡു കൃഷി രീതി. എന്നാൽ 1882-ലെ മദ്രാസ് ഫോറസ്റ്റ് ആക്ട് ആദിവാസികളെ ‘പോഡു’ കൃഷിരീതിയില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നതില്‍നിന്ന് വിലക്കി. കൂടാതെ ആദിവാസികള്‍ ബ്രിട്ടിഷ് ഭരണകൂടത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരായി. ഇതിനെതിരെ 1922 ഓഗസ്റ്റ് മുതല്‍ 1924 മേയ് വരെ നീണ്ടുനിന്ന റമ്പാ കലാപത്തില്‍ അല്ലൂരിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നിരവധി ആദിവാസികള്‍ ബ്രിട്ടിഷ് സൈന്യത്തെ ആക്രമിച്ചു. അമ്പും വില്ലും പോലുള്ള പരമ്പരാഗത ആയുധങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു പോരാട്ടമെങ്കിലും അതിൽ വിജയം കാണാൻ അല്ലൂരിക്കും സംഘത്തിനുമായി.

അല്ലൂരിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നൂറുകണക്കിന് ആദിവാസികള്‍ ചിന്തപ്പള്ളി, കൃഷ്ണദേവിപേട്ട, രാജവൊമ്മങ്ങി തുടങ്ങിയ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളും ബ്രിട്ടിഷ് ആയുധപ്പുരകളും ആക്രമിച്ചു. ആദിവാസികളുടെ കലാപത്തിനായി പൊലീസുകാരുടെ തോക്കുകള്‍ അല്ലൂരി മോഷ്ടിച്ചു. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് അല്ലൂരിയെ പിടികൂടുന്നതിനായി ബ്രിട്ടീഷ് സര്‍ക്കാര്‍ 10,000 രൂപ പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചു. അല്ലൂരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കലാപം അടിച്ചമര്‍ത്താന്‍ ഒട്ടേറെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും അണിനിരത്തി. പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടും പക്ഷേ അല്ലൂരിയെ പിടികൂടാനും ആദിവാസികളുടെ പ്രക്ഷോഭം അടിച്ചമര്‍ത്താനും ബ്രിട്ടീഷുകാര്‍ക്കായില്ല.

1924 ഏപ്രിലില്‍ വിശാഖപട്ടണം കലക്ടർ ടി.ജി.റൂഥര്‍ഫോര്‍ഡിനെ ഇതിനായി ബ്രിട്ടിഷ് സർക്കാർ നിയോഗിച്ചു. ഏറെ പണിപ്പെട്ട്, ഒടുവില്‍ അല്ലൂരിയെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തു. വധശിക്ഷയായിരുന്നു ബ്രിട്ടിഷ് കോടതി അല്ലൂരിക്ക് വിധിച്ചത്. ഒരു മരത്തില്‍ ചങ്ങലയ്ക്കിട്ട് ജനക്കൂട്ടത്തിനു മുന്നിൽ വച്ചായിരുന്നു വധശിക്ഷ. അങ്ങനെ ആദിവാസികളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കലാപവും അവസാനിപ്പിച്ചു. വനവീരന്‍, കാട്ടിലെ നായകന്‍ തുടങ്ങിയ വിശേഷണങ്ങളോടെ ഇന്നും ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമര ചരിത്രത്തിലെ വീര്യമാർന്ന പേരാണ് അല്ലൂരിയുടേത്. ഈ കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ എവിടെയോ ഒരു സാദൃശ്യം തോന്നുന്നില്ലേ! അടുത്തിടെ, എസ്.എസ്.രാജമൗലി സംവിധാനം ചെയ്ത ബഹുഭാഷാ ചിത്രം ആര്‍ആര്‍ആറിൽ നടന്‍ രാം ചരണ്‍ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രം അല്ലൂരി സീതാരാമ രാജുവില്‍നിന്ന് പ്രചോദനം ഉള്‍ക്കൊണ്ടാണ്. 1974 ല്‍ നടന്‍ കൃഷ്ണ അഭിനയിച്ച ‘അല്ലൂരി സീതാരാമ രാജു’ എന്ന തെലുങ്കു ചിത്രവും അല്ലൂരിയെ കൂടുതല്‍ പ്രിയങ്കരനാക്കി. അല്ലൂരിയെയും അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിന് നല്‍കിയ സംഭാവനകളെയും ബഹുമാനിച്ച് 1986 ല്‍ ഇന്ത്യന്‍ തപാല്‍ വകുപ്പ് സ്റ്റാംപും പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ കൂറ്റൻ പ്രതിമയും.

∙ മിഷന്‍ സൗത്ത്?

അല്ലൂരിയുടെ പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ബിജെപിയുടെ ‘മിഷന്‍ സൗത്തി’ന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണെന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ പറയുന്നത്. പ്രതിമ അനാച്ഛാദനത്തിനിടെ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ആന്ധ്രപ്രദേശിനെ വീരന്മാരുടെയും ദേശസ്‌നേഹികളുടെയും നാടെന്നാണു വിശേഷിപ്പിച്ചത്. പിംഗളി വെങ്കയ്യ, കനേഗന്തി ഹനുമന്തു, കന്ദുകുരി വീരേശലിംഗം, പോറ്റി ശ്രീരാമുലു എന്നിവര്‍ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും രാഷ്ട്രനിര്‍മാണത്തിനും വേണ്ടി നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളെയും അദ്ദേഹം അനുസ്മരിച്ചു. പിന്നാലെ തന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ വിഡിയോ ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവച്ച്, ‘മഹാനായ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി അല്ലൂരി സീതാരാമ രാജുവിനു പ്രണാമം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധൈര്യം ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനെയും പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു’ എന്നു കുറിക്കുകയും ചെയ്തു.

നരേന്ദ്ര മോദി

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗവും പ്രതിമ അനാച്ഛാദനവും ഗോത്രവിഭാഗത്തിന്റെ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ബിജെപിയുടെ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് പ്രതിപക്ഷം ഉൾപ്പെടെ വിലയിരുത്തുന്നത്. അല്ലൂരി അനുസ്മരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നിരവധി പദ്ധതികളും ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിജയനഗരം ജില്ലയിലെ പണ്ട്രാങ്കിയിലെ അല്ലൂരിയുടെ ജന്മസ്ഥലവും ചിന്താപ്പള്ളി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനും റമ്പ കലാപത്തിന്റെ 100 വര്‍ഷം പ്രമാണിച്ച് പുനഃസ്ഥാപിക്കും. മൊഗല്ലുവില്‍ അല്ലൂരി ധ്യാന മന്ദിറിന്റെ വികസനത്തിനും സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകാരം നല്‍കി. അല്ലൂരിക്കായി ആദ്യമായാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ഇത്തരമൊരു നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം നവംബറില്‍ ജാർഖണ്ഡിലെ ഗോത്ര നായകൻ ബിര്‍സ മുണ്ടയുടെ ജന്മവാര്‍ഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് രാജ്യത്തുടനീളം 10 ട്രൈബല്‍ മ്യൂസിയങ്ങള്‍ സ്ഥാപിക്കുമെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

ആദിവാസി, ഗോത്രവര്‍ഗ അജണ്ടയ്ക്കൊപ്പം ദക്ഷിണേന്ത്യയൊട്ടാകെ കാവിക്കൊടി പാറിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ബിജെപി. എന്‍ഡിഎയുടെ രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി ഗോത്രവര്‍ഗ നേതാവ് ദ്രൗപദി മുര്‍മു എത്തിയതും ദക്ഷിണേന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള നാലുപേരെ രാജ്യസഭയിലേക്ക് നാമനിര്‍ദേശം ചെയ്തതും മിഷൻ സൗത്തിന്റെ ഭാഗമായാണെന്നും വിലയിരുത്തലുണ്ട്. ഇത്തവണ ബിജെപി ദേശീയ നിര്‍വാഹക സമിതി യോഗം ചേര്‍ന്നത് തെലങ്കാനയിലെ ഹൈദരാബാദിലാണ്. യോഗത്തില്‍ ദക്ഷിണേന്ത്യയില്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ ചെലുത്താന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു.

∙ എന്തിന് ഭീമാവരത്ത്?

30 അടി ഉയരവും 15 ടണ്‍ ഭാരവുമുള്ള അല്ലൂരിയുടെ പ്രതിമ മൂന്നു കോടി രൂപയോളം ചെലവിട്ടു സ്ഥാപിച്ചത് ക്ഷത്രിയ സേവാ സമിതി എന്ന സ്വതന്ത്ര സംഘടനയാണ്. അല്ലൂരിയുടെ ജന്മസ്ഥലമായ പണ്ട്രാങ്കി, പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ച ഭീമാവരത്തില്‍നിന്ന് ഏകദേശം 300 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയാണ്. ഗോദാവരി ജില്ലയിലെ ഭീമാവരത്ത് ക്ഷത്രിയരുടെ കേന്ദ്രീകൃത ജനസംഖ്യയുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വലിയ ജനസംഖ്യാ വിഭാഗമല്ലെങ്കിലും സ്വാധീനമുള്ള ജനവിഭാഗമാണ്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം സംസ്ഥാനത്ത് നടന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബിജെപിയുടെ വോട്ട് വിഹിതം 0.5 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 15 ശതമാനമായി ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. ഈ മേഖലയിലാകട്ടെ ബിജെപിക്കു മൂന്ന് സീറ്റുകളും ലഭിച്ചു.

ജഗൻ മോഹൻ റെഡ്ഡി

2019 ജൂലൈയില്‍, അല്ലൂരിയുടെ 122-ാം ജന്മവാര്‍ഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച്, ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ ഗോത്രവര്‍ഗക്കാരുടെ ദീര്‍ഘകാലമായുള്ള ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലൂരിയുടെ പേര് ഒരു ജില്ലയ്ക്കു നല്‍കുമെന്ന് വൈ.എസ്.ജഗന്‍ മോഹന്‍ റെഡ്ഡി സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ജില്ലാ പുനഃസംഘടനയുടെ ഭാഗമായി നിലവിലുള്ള വിശാഖപട്ടണം, കിഴക്കന്‍ ഗോദാവരി ജില്ലകളിലെ പാടേരു, റമ്പച്ചോടവരം എന്നിവ ചേര്‍ത്ത് അല്ലൂരിയുടെ പേരില്‍ ജില്ല രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

ആന്ധ്രപ്രദേശ് സര്‍ക്കാരിന്റെ 2014 ലെ കണക്കനുസരിച്ച് ഈ രണ്ട് പ്രദേശങ്ങളിലും 10.4 ശതമാനവും 4.1 ശതമാനവും ആദിവാസി ജനസംഖ്യയുണ്ട്. 2019 മേയിലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍, പാടേരു, റമ്പച്ചോടവരം എന്നിവയുള്‍പ്പെടെ ഗണ്യമായ ആദിവാസി ജനസംഖ്യയുള്ള എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ജഗന്‍ മോഹന്റെ പാർട്ടിയായ വൈഎസ്ആര്‍സിപിയാണ് ജയിച്ചത്. നിയമസഭയിലേക്കുള്ള ഏഴ് എസ്ടി സീറ്റുകളും, ഒരു എസ്ടി ലോക്സഭാ സീറ്റും (അരക്കു) പാര്‍ട്ടി നേടി.

ആദിവാസി ആധിപത്യമുള്ള സീതാംപേട്ട, പാര്‍വതിപുരം, ഡോറണല, ബുട്ടൈഗുഡെം, റമ്പച്ചോടവരം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ 2021 ഒക്ടോബറില്‍ ഏഴ് മള്‍ട്ടി സ്‌പെഷാലിറ്റി ആശുപത്രികള്‍ക്ക് ആന്ധ്രപ്രദേശ് സര്‍ക്കാര്‍ തറക്കല്ലിട്ടിരുന്നു. 2014 ല്‍ ആന്ധ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോര്‍ട്ട് അനുസരിച്ച്, സംസ്ഥാനത്തെ 4.94 കോടി ജനസംഖ്യയില്‍ 17.6 ശതമാനം പട്ടികജാതിക്കാരും 5.3 ശതമാനം പട്ടികവര്‍ഗക്കാരുമാണെന്നതും വിവിധ പാർട്ടികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വോട്ടു ലക്ഷ്യമിട്ടാണെന്നുതന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

∙ പ്രതിമകളുടെ ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയം

എന്തിനാണീ പ്രതിമകളുടെ അനാച്ഛാദനം? പൊതുസ്ഥലത്ത് നടക്കുന്ന ഏതൊരു അനുസ്മരണവും രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തനമായതിനാൽ, റോഡും പാലങ്ങളും വിമാനത്താവളങ്ങളും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതുപോലെ ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണ് പ്രതിമകളുടെ അനാച്ഛാദനം. രാഷ്ട്രീയ മത്സരത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്നിത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കുമ്പോഴോ അതിനു മുന്‍പോ, പ്രദേശത്തെ പ്രമുഖ, ഇതുവരെ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കപ്പെടാത്ത നേതാവിന്റെ പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ച് അനാച്ഛാദനം ചെയ്യുന്നതു പതിവാണ്. വോട്ടുബാങ്ക് തന്നെയാണ് ലക്ഷ്യം. ഗോത്ര, രാഷ്ട്രീയ, മത നേതാക്കളുടെ പ്രതിമ പണിത് അനുസ്മരിക്കുന്നതിലൂടെ, ആ വിഭാഗത്തിന്റെ വോട്ട് പെട്ടിയില്‍ വീഴുമെന്ന് നേതാക്കള്‍ കണക്കുകൂട്ടുന്നു. ആര്‍ക്കും വേണ്ടാതെ ആളൊഴിഞ്ഞു കിടന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കുന്നത്, അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനത്തിന് വഴിയൊരുക്കുമെന്നും വാദമുണ്ട്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വമ്പന്‍ പ്രതിമ പണിയുന്നതാണ് പുതിയ ‘ട്രെൻഡ്’. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനിടെ ഈ വര്‍ഷം ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ദീന്‍ദയാല്‍ ഉപാധ്യയുടെ പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തിരുന്നു. വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കവെയായിരുന്നു അനാച്ഛാദനം. 2018നും 2022നും ഇടയില്‍ രണ്ടു പ്രധാന പ്രതിമകളാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഗുജറാത്തില്‍ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തത്. സംസ്ഥാനത്ത് ഈ വര്‍ഷമാണു നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. തെലങ്കാനയില്‍ ഈ വര്‍ഷം ഫെബ്രുവരിയില്‍ സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ് ശ്രീ രാമാനുജാചാര്യയുടെ പ്രതിമ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അടുത്ത വര്‍ഷമാണ് അവിടെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

ശിവസേന അധികാരത്തിലിരുന്ന മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയ പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം മഹാരാഷ്ട്രയുടെ രാഷ്ട്രീയ ചിത്രം തന്നെ മാറ്റി. മാര്‍ച്ച് 6ന് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പുണെയില്‍ ശിവജിയുടെ പ്രതിമ പ്രധാനമന്ത്രി അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു. പിന്നാലെ, ശിവസേന ഹിന്ദുത്വ അജന്‍ഡയില്‍ നിന്ന് പിന്മാറുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച്, ഏക്നാഥ് ഷിന്‍ഡെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിമത സഖ്യം പാർട്ടി വിട്ടു. ശിവസേന തലവൻ ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ശിവസേന-കോണ്‍ഗ്രസ്-എന്‍സിപി സര്‍ക്കാരിനെ താഴെയിറക്കി വൈകാതെതന്നെ ഷിൻഡെയും കൂട്ടരും ബിജെപി സഖ്യത്തില്‍ സര്‍ക്കാരും രൂപീകരിച്ചു. എല്ലാറ്റിന്റെയും തുടക്കം ആ പ്രതിമയിൽനിന്നായിരുന്നു!

കഴിഞ്ഞ ഉത്തര്‍പ്രദേശ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്നോടിയായി ബിഹാറിലെ വികാസ്ഷീല്‍ ഇന്‍സാന്‍ പാര്‍ട്ടി (വിഐപി) യുപിയിലെ 18 ജില്ലകളില്‍ ഫൂലന്‍ ദേവിയുടെ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് വലിയ വാര്‍ത്താപ്രാധാന്യം നേടിയിരുന്നു. നിഷാദ് (മത്സ്യത്തൊഴിലാളി) വിഭാഗത്തില്‍നിന്നുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഫൂലന്‍ ദേവി. മിര്‍സാപുരില്‍നിന്ന് സമാജ്‌വാദി പാര്‍ട്ടി ടിക്കറ്റില്‍ എംപിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അവര്‍ 2001ൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. പക്ഷേ, ഫൂലന്‍ ദേവിയുടെ പ്രതിമകൊണ്ടു തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കാര്യമായ നേട്ടമുണ്ടാക്കാന്‍ വിഐപിക്കായില്ലെന്നു മാത്രം.

∙ മുന്‍പില്‍ മോദി

ഇന്ത്യയില്‍ പ്രതിമ അനാച്ഛാദനത്തിന്റെ ‘തേരുതെളിക്കുന്നത്’ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി ആയതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലും പുറത്തുമായി പതിനഞ്ചിലധികം പ്രതിമകളുടെ അനാച്ഛാദനം നടത്തിയെന്നാണു കണക്ക്. അതില്‍ മത, ഗോത്ര, രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും സ്വാതന്ത്ര്യസമരസേനാനികളും ഉള്‍പ്പെടുന്നു. തന്റെ പ്രതിച്ഛായ വളര്‍ത്താനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായാണിതെന്നാണ് വിമർശകർ പറയുന്നത്. പ്രതിമകളുടെയും സ്മാരകങ്ങളുടെയും നിര്‍മാണവും പുനര്‍നിര്‍മാണവും നടക്കുമ്പോൾ അവയിൽ തന്റെ പേര് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വ്യഗ്രതയാണ് കാണുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷവും വിമർശിക്കുന്നു.

∙ പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയ പ്രധാന പ്രതിമ അനാച്ഛാദനങ്ങൾ

1) 2015 ഡിസംബര്‍ 15ന് മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയും എസ്എന്‍ഡിപി യോഗം ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന ആര്‍.ശങ്കറിന്റെ പ്രതിമ കൊല്ലം എസ്എന്‍ കോളജ് അങ്കണത്തില്‍ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു. ശ്രീനാരായണ ഗുരു കോളജ് ഫോര്‍ ലീഗല്‍ സ്റ്റഡീസ് മന്ദിര സമര്‍പ്പണവും പ്രധാനമന്ത്രി നിര്‍വഹിച്ചു.

2) 2017 ഫെബ്രുവരി 24ന് തമിഴ്നാട്ടിലെ കോയമ്പത്തൂര്‍ വെള്ളിങ്കിരി മലയടിവാരത്തെ ഈഷാ യോഗ ഫൗണ്ടേഷന്‍ കേന്ദ്രത്തില്‍ ആദിയോഗി മുഖ പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു. യോഗ ഉപജ്ഞാതാവ് ആദിയോഗി ശിവന്റേതാണ് ആത്മപരിവര്‍ത്തനത്തിനുള്ള 112 മാര്‍ഗങ്ങളെ പ്രകീര്‍ത്തിക്കുന്ന 24.99 മീറ്റര്‍ വീതിയും 147 അടി നീളവുമുള്ള പ്രതിമ. സദ്ഗുരു ജഗ്ഗി വാസുദേവിന്റെ കോയമ്പത്തൂര്‍ വെള്ളിങ്കിരി മലയടിവാരത്തിലെ യോഗാ സെന്ററിനോടു ചേര്‍ന്നാണിത്. 2017, മേയ് 13ന് ആദിയോഗി പ്രതിമ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മുഖപ്രതിമയായി ഗിന്നസ് ബുക്ക് ഓഫ് വേള്‍ഡ് റെക്കോര്‍ഡ്സ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

3) 2018 ഒക്ടോബര്‍ 31ന് ഗുജറാത്തിലെ നര്‍മദ നദിയില്‍ സര്‍ദാര്‍ സരോവര്‍ അണക്കെട്ടിനു സമീപത്തെ സാധുബേട് ദ്വീപില്‍ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള പ്രതിമ. ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി സര്‍ദാര്‍ വല്ലഭ്ഭായ് പട്ടേലിന്റെ പ്രതിമയ്ക്ക് ഐക്യ പ്രതിമ (സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റി) എന്നാണു പേര്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ 143-ാം ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചായിരുന്നു ഉദ്ഘാടനം. മോദിയുടെ സ്വപ്നപദ്ധതിയായിരുന്നു ഇത്. 2013ല്‍, ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ അദ്ദേഹം തന്നെയാണു പദ്ധതിക്കു തറക്കല്ലിട്ടതും. 3000 കോടിയോളം രൂപ ചെലവിട്ട് 33,000 ടണ്‍ ഉരുക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇന്ത്യയുടെ ‘ഉരുക്കുമനുഷ്യന്റെ’ പ്രതിമ തീര്‍ത്തിരിക്കുന്നത്. 182 അടി ഉയരമുള്ള പ്രതിമ ഗുജറാത്തിലെ 182 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്.

4) 2020 ഫെബ്രുവരി 17 ന് ആര്‍എസ്എസ് താത്വികാചാര്യന്‍ പണ്ഡിറ്റ് ദീന്‍ദയാല്‍ ഉപാധ്യായയുടെ പേരിലുള്ള സ്മാരക മന്ദിരവും 63 അടി ഉയരമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിമയും ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ വാരാണസിയിൽ‌ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

5) 2020 നവംബര്‍ 13ന് ഡല്‍ഹി ജവാഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ (ജെഎന്‍യു) വിവേകാനന്ദപ്രതിമ ഓണ്‍ലൈനിലൂടെ അനാഛാദനം ചെയ്തു.

6) 2021 നവംബര്‍ 21ന് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ കേദാര്‍നാഥില്‍, പുനരുദ്ധരിച്ച ശങ്കരാചാര്യ സമാധിയും കൃഷ്ണശിലയില്‍ തീര്‍ത്ത പ്രതിമയും രാജ്യത്തിനു സമര്‍പ്പിച്ചു. 2013 ലെ മിന്നല്‍പ്രളയത്തില്‍ നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായ കേദാര്‍നാഥില്‍ 400 കോടി രൂപയുടെ പുനര്‍നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കും അദ്ദേഹം ശിലയിട്ടു. ശിവക്ഷേത്രത്തില്‍ പ്രാര്‍ഥിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി, ശങ്കരാചാര്യരുടെ പ്രതിമയ്ക്കു മുന്നില്‍ ധ്യാനനിരതനായി. 12 അടി ഉയരമുള്ള പ്രതിമയുടെ ഭാരം 28 ടണ്‍ ആണ്.

7) 2022 ജനുവരി 21ന് നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ 125-ാം ജന്മവാര്‍ഷികാഘോഷ സമാപനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യാ ഗേറ്റിലെ കാനപ്പിയില്‍ നേതാജിയുടെ ഹോളോഗ്രാം പ്രതിമ അനാവരണം ചെയ്തു. 28 അടി ഉയരവും 6 അടി വീതിയുമുള്ള 3ഡി ഹോളോഗ്രാം രൂപമാണു 30,000 ലൂമന്‍സ് 4കെ പ്രൊജക്ടറിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗ്രാനൈറ്റില്‍ തീര്‍ക്കുന്ന പുതിയ പ്രതിമ തയാറാകുമ്പോള്‍ ഹോളോഗ്രാമിന്റെ സ്ഥാനത്ത് അതു സ്ഥാപിക്കും.

8) 11-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഭക്ത സന്യാസിയും സാമൂഹിക പരിഷ്‌കര്‍ത്താവുമായ ശ്രീ രാമാനുജാചാര്യയുടെ 216 അടി ഉയരമുള്ള സമത്വ പ്രതിമ ഹൈദരാബാദില്‍ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തത് 2022 ഫെബ്രുവരി 5ന്. ഹൈദരാബാദിലെ ഷംഷാബാദില്‍ 45 ഏക്കര്‍ വരുന്ന കെട്ടിടസമുച്ചയത്തിലാണ് പഞ്ചലോഹം കൊണ്ടുള്ള പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇരിക്കുന്ന സ്ഥിതിയിലുള്ള ലോകത്തെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ പ്രതിമയും ഇരിക്കുന്ന സ്ഥിതിയിലുള്ള ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ലോഹ പ്രതിമകളില്‍ ഒന്നുമാണിത്.

9) 2022 ഏപ്രില്‍ 16ന് ഗുജറാത്തിലെ സൗരാഷ്ട്രയിലെ മോര്‍ബിയില്‍ 108 അടി ഉയരമുള്ള ഹനുമാന്‍ പ്രതിമ രാഷ്ട്രത്തിനു സമര്‍പ്പിച്ചു. കേശവാനന്ദാശ്രമത്തിലാണ് പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹനുമാന്‍ജി ചാര്‍ധാം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നിര്‍മിക്കുന്ന 4 ഹനുമാന്‍ പ്രതിമകളില്‍ രണ്ടാമത്തേതാണിത്. ആദ്യ പ്രതിമ 2010 ല്‍ ഷിംലയിലാണ് സ്ഥാപിച്ചത്.

10) 2022 മാര്‍ച്ച് 6ന് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പുണെ മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ വളപ്പില്‍ മറാഠാ വീരനായകന്‍ ഛത്രപതി ശിവജി മഹാരാജിന്റെ പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു. 9.5 അടി ഉയരമുള്ള പ്രതിമ 1850 കിലോ വെങ്കലം കൊണ്ടാണ് നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നത്.

∙ മോദിയുടെ രാജ്യാന്തര പ്രതിമ ഉദ്ഘാടനങ്ങള്‍

1) 2014 നവംബറില്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ റോമ സ്ട്രീറ്റ് പാർക്ക്‌ലാൻഡിൽ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ വെങ്കല പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു.

2) 2015 നവംബറില്‍ മലേഷ്യയിലെ ക്വാലലംപൂരില്‍ സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ 12 അടി ഉയരമുള്ള വെങ്കലപ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു. 2015 നവംബറില്‍ത്തന്നെ ലണ്ടനില്‍ ബസവേശ്വര പ്രതിമയും അനാവരണം ചെയ്തു.

3) 2019 ഫെബ്രുവരിയില്‍ ദക്ഷിണ കൊറിയയിലെ യോന്‍സെയ് സര്‍വകലാശാലയില്‍ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ അര്‍ധകായ പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു. മോദിക്കൊപ്പം അന്നത്തെ ദക്ഷിണ കൊറിയ പ്രസിഡന്റ് മൂണ്‍ ജെ ഇന്നും യുഎന്‍ മുന്‍ സെക്രട്ടറി ജനറല്‍ ബാന്‍ കി മൂണും ചേര്‍ന്നാണു ഗാന്ധിപ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തത്.

4) 2022 മേയില്‍ കാനഡയിലെ മര്‍ഖാമില്‍ സനാതന്‍ മന്ദിര്‍ സാംസ്‌കാരിക കേന്ദ്രത്തില്‍ സര്‍ദാര്‍ പട്ടേലിന്റെ പ്രതിമ വിഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ അനാവരണം ചെയ്തു.

∙ മോദിക്കായി പ്രതിമ പണിതവര്‍

പ്രധാനമന്ത്രി മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രതിമകള്‍ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തതിനു പുറമേ, മോദിക്കായി പ്രതിമകൾ പണിത കഥകളുമുണ്ട്. 2015 ഫെബ്രുവരിയിൽ മോദിയുടെ ആരാധകര്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരില്‍ ഗുജറാത്തിലെ രാജ്‌കോട്ടില്‍ ഒരു ക്ഷേത്രം പണിതു. രാജ്‌കോട്ടില്‍ നിന്നുള്ള എംഎല്‍എയായിരുന്നു മോദി ആദ്യം. ക്ഷേത്രത്തില്‍ മോദിയുടെ ഫോട്ടോയും പിന്നീട് 1.7 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി അര്‍ധകായ പ്രതിമയും സ്ഥാപിച്ചു.

കൊതാരിയ റോഡില്‍ ഓം യുവ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന സംഘടനയാണ് ക്ഷേത്രം പണിതത്. ഇതറിഞ്ഞ മോദി ‘ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കാനല്ല നമ്മുടെ സംസ്‌കാരം പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്നും വ്യക്തിപരമായി ഇത് തന്നെ ഏറെ വേദനിപ്പിച്ചു’വെന്നും ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നാലെ ക്ഷേത്രത്തില്‍നിന്ന് മോദിയുടെ അര്‍ധകായ പ്രതിമ മാറ്റി, ക്ഷേത്രം ഭാരതമാതാവിനായി സമര്‍പ്പിച്ചു. കൊതാരിയ റോഡില്‍ പത്തുവര്‍ഷം മുന്‍പ് ഭാരതമാതാ ക്ഷേത്രം നിര്‍മിക്കുന്നതിനാണ് ഓം യുവ സംഘത്തിനു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്ഥലം അനുവദിച്ചത്. എന്നാല്‍ പിന്നീട് മോദിക്കായി ക്ഷേത്രം സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ സംഘം തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകനായ തമിഴ്‌നാട് തിരുച്ചിറപ്പള്ളി ഏറാകുടിയിലെ ശങ്കര്‍ മോദിയുടെ അര്‍ധകായ പ്രതിമ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു ക്ഷേത്രം പണിതിരുന്നു. 2019 ഡിസംബറിലായിരുന്നു ഇത്. എട്ടുമാസം കൊണ്ടാണ് സ്വന്തം സമ്പാദ്യത്തില്‍നിന്നെടുത്ത 1.2 ലക്ഷം രൂപ ചെലവിട്ട് 8 അടി വീതിയും 8 അടി നീളവുമുള്ള ക്ഷേത്രം ശങ്കര്‍ സ്വന്തം കൃഷി ഭൂമിയില്‍ പണിതത്. 2021 ഓഗസ്റ്റില്‍ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഔന്ദില്‍ മയൂര്‍ മുണ്ടെയെന്ന ആള്‍ ക്ഷേത്രം നിര്‍മിച്ച് അതില്‍ മോദിയുടെ പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചതും വാർത്തയായി. ഇതിനെതിരെ പ്രാദേശിക ബിജെപി നേതാക്കളും പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികളും രംഗത്തെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് പ്രതിമ നീക്കം ചെയ്തു.

വാൽക്കഷ്ണം: ബിജെപിയുടെ പ്രതിമ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ നീക്കം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജമ്മു കശ്മീരിൽ സംഭവിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ മൂന്നാമത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസായിരുന്നു മെഹർ ചന്ദ് മഹാജന്റെ പ്രതിമയാണ് ബിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജമ്മുവിലെ ജാനിപ്പർ ചൗക്കിൽ സ്ഥാപിച്ചത്. ബിജെപി നേതാവും ജമ്മു മേയറുമായ ചന്ദേർ മോഹൻ ഗുപ്തയായിരുന്നു അനാച്ഛാദനം. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു ശേഷം ജമ്മു കശ്മീരിനെ ഇന്ത്യയ്ക്കൊപ്പം നിർത്താനുള്ള നീക്കത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് മഹാജനാണ്. അന്ന് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്റെ നിർദേശപ്രകാരം കശ്മീരിലെത്തി രാജകുടുംബവുമായി നിർണായക ചർച്ചകൾ നടത്തി വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

മഹാജന്റെ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിന് വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതു സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഒരു കാരണമുണ്ടെന്ന് നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു. ഈ വർഷം അവസാനം നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഗുജറാത്ത്, ഹിമാചൽ പ്രദേശ് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനൊപ്പം ജമ്മു കശ്മീരും പോളിങ് ബൂത്തിലേക്കെത്തുമെന്നാണ് സൂചനകൾ. എന്നാൽ ബിജെപി നേതാവും മുൻ ഉപ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ നിർമൽ സിങ് പറയുന്നു: ‘ഈ പ്രതിമ മഹാജനുള്ള വലിയ അംഗീകാരമാണ്. പാക്കിസ്ഥാനു കൊടുക്കാതെ ജമ്മു കശ്മീരിനെ ഇന്ത്യയ്ക്കൊപ്പം നിർത്താൻ അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രയത്നത്തിനുള്ള ആദരവാണിത്’.

