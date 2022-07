അടുപ്പിച്ച് 2 കൊലപാതകങ്ങൾ; മംഗളൂരുവില്‍ സുരക്ഷ ശക്തം, നിരോധനാജ്ഞ

മംഗളൂരു ∙ അടുത്തടുത്ത് രണ്ട് കൊലപാതകങ്ങള്‍ നടന്ന കര്‍ണാടകയിലെ മംഗളൂരുവില്‍ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചു. എഡിജിപിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ കനത്ത പൊലീസ് സുരക്ഷയിലാണ് നഗരം. പ്രദേശത്തെ മദ്യശാലകള്‍ ഇന്ന്് അടച്ചിടാൻ പൊലീസ് നിര്‍ദേശം നൽകി. അനാവശ്യമായി വീടിനു പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കാന്‍ രാഷ്ട്രീയ, മത നേതാക്കളോട് പൊലീസ് അഭ്യര്‍ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഘര്‍ഷമുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രചാരണങ്ങള്‍ ജനം വിശ്വസിക്കരുതെന്ന് മംഗളൂരു പൊലീസ് കമ്മിഷണര്‍ എന്‍.ശശികുമാര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ബിജെപി യുവമോർച്ച ദക്ഷിണകന്നഡ ജില്ലാ എക്സ‍‍‍ിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗം പ്രവീൺ നെട്ടാരു (32) ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് അക്രമികളുടെ വെട്ടേറ്റു കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കേരള–കർണാടക അതിർത്തിയോടു ചേർന്ന ദക്ഷിണകന്നഡ ജില്ലയിലെ സുള്ള്യ താലൂക്കിലെ ബെള്ളാരെയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയാണു സംഭവം. തുടർന്ന് സുള്ള്യ, പുത്തൂർ, കടബ താലൂക്കുകളിൽ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

പ്രവീണിന്റെ കൊലപാതകം വൻ വിവാദമാകുകയും ദക്ഷിണകന്നഡയിൽ സംഘർഷാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് ഇന്നലെ രാത്രി ഉഡുപ്പി സൂറത്ത്കലിൽ മറ്റൊരു യുവാവിനെ നാലംഗ സംഘം കടയിൽ കയറി വെട്ടിക്കൊന്നത്. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി ഒൻപതോടെയാണ് മുഖം മൂടി ധരിച്ചെത്തിയ സംഘം കടയിൽ കയറി സൂറത്ത്കൽ സ്വദേശി ഫാസിലിനെ (30) വെട്ടിയത്. ഫാസിലിനെ ഉടൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

അതേസമയം, പ്രവീൺ നെട്ടാരുവിന്റെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2 പേർ ഇതിനകം അറസ്റ്റിലായി. സുള്ള്യ ബെള്ളാരി സ്വദേശി ഷഫീക്ക് (27), സവണൂരു സ്വദേശി സാക്കിർ (29) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഇരുവരും എസ്‌ഡിപിഐ പ്രവർത്തകരാണെന്നാണ് സൂചന. ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത് മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിനു ശേഷം അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യും.

