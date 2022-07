വട്ടിപ്പലിശക്കാരൻ വീട്ടിലെത്തി വധഭീഷണി മുഴക്കി; വ്ലോഗറുടെ ഭാര്യയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു

കൊച്ചി∙ ആലുവയിൽ വ്ലോഗറെ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് വട്ടിപ്പലിശക്കാരൻ വീട്ടിലെത്തി വധഭീഷണി മുഴക്കിയെന്നു വെളിപ്പെടുത്തൽ. വ്ലോഗറുടെ ഭാര്യയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചിറക്കിയായിരുന്നു വധഭീഷണി . പലിശക്കാരന്റെ ഭാര്യയും ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. 15 ദിവസത്തിനകം പണം തന്നില്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടുമെന്നും കൊല്ലുമെന്നുമെല്ലാം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഭീഷണി. ഇതു പറഞ്ഞു രണ്ടാഴ്ച പിന്നിടും മുൻപാണ് കാക്കനാട് കിഴക്കേക്കര വീട്ടിൽ അബ്ദുൽ ഷുക്കൂറിനെ (49) മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുന്നത്.

ഇയാൾ ഒരാഴ്ച മുൻപ് മുറിയെടുത്തു താമസിച്ച ആലുവയിലെ സ്വകാര്യ ലോഡ്ജിലാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ബുധനാഴ്‌ച രാത്രി 8 മണിക്ക് ലോഡ്ജ് ജീവനക്കാരാണ് തൂങ്ങിയ നിലയിൽ വ്ലോഗറെ കണ്ടെത്തിയത്. ഭാര്യയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിറക്കിയ സംഭവത്തിനു ശേഷം ഷുക്കൂർ മാനസികമായി തകർന്ന നിലയിലായിരുന്നു. ഒരാഴ്ചയായി വയനാട്ടിലും മറ്റും താമസിച്ച ശേഷമാണ് ഒരാഴ്ച മുൻപ് ലോഡ്‌ജിൽ മുറിയെടുക്കുന്നത്. വയനാട്ടിൽ ചില സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായിരുന്നു. ‘ഞാനൊരു കാക്കനാടൻ’ എന്ന പേരിൽ വിഡിയോ ബ്ലോഗ് ചെയ്തിരുന്നു.

എറണാകുളം മാർക്കറ്റിൽ സവാള കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്ന ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ള ചെമ്പുമുക്ക് സ്വദേശിയാണ് പലിശക്കാരൻ. പേരിനൊപ്പം തെറിവാക്കു കൂട്ടി അറിയപ്പെടുന്ന ഇയാൾ മാർക്കറ്റിൽ പ്രതിദിന പലിശയ്ക്കു പണം കൊടുത്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കച്ചവടമില്ലെന്നും മുഴുവൻ സമയവും വട്ടിപ്പലിശ ബിസിനസിലാണെന്നും പറയുന്നു. 60 ശതമാനം പലിശയായിരുന്നു ഇയാൾ ഈടാക്കിയിരുന്നതത്രെ.

ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പിൽ റഹീം എന്നയാളിൽ നിന്നു 2015ൽ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ കടം വാങ്ങിയെന്നും ഇതുവരെ 15 ലക്ഷം രൂപ അടച്ചിട്ടും നിരന്തരം വിളിച്ചു ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നതായി പറയുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ ഇയാൾക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും അന്വേഷിച്ചു നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഷുക്കൂറിനു വേറെയും കടബാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഈ വിവരം അധികം ആളുകൾക്ക് അറിവില്ലായിരുന്നു. രണ്ടു ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. കോവിഡ് പിടിമുറുക്കിയതോടെ ഇതിൽ ഒരു കട അടച്ചു പൂട്ടി. താമസിച്ചിരുന്ന വീടിനു മുകളിൽ നടത്തിവന്ന കടയും കടുത്ത സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയിലാണെന്നു പറയുന്നു. വീട് ഉൾപ്പടെ പണയപ്പെടുത്തി കടം എടുത്തിരുന്നതായാണ് വിവരം. ജില്ലാ കലക്ടർ, ജില്ലാ പൊലീസ് കമ്മിഷണർ, സർക്കിൾ ഇൻസെപ്ക്ടർ, എസ്ഐ എന്നിവർക്ക് പ്രത്യേകം ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പ് എഴുതി വച്ച ശേഷമാണ് ജീവനൊടുക്കിയത്.

