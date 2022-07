നിയന്ത്രണത്തിൽ ഇളവ് വരുത്തി ചൈന; യൂറോപ്പിലൂടെ സന്തോഷവാനായി ജാക് മാ

ബെയ്ജിങ് ∙ രണ്ട് വർഷം പൊതുവേദികളിൽനിന്നു വിട്ടുനിന്ന ജാക് മാ ഒരാഴ്ച നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന യൂറോപ്പ് സന്ദർശനം ആരംഭിച്ചു. ചൈനയിലെ ശക്തനായ വ്യവസായിയായ ജാക് മായുടെ മേലുള്ള നിയന്ത്രണം കുറയ്ക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതോടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് രാജ്യത്തിന് പുറത്തു പോകാൻ സാധിച്ചത്.

ആലിബാബ കമ്പനി സഹസ്ഥാപകനായ ജാക് മാ, ഓസ്ട്രിയ, നെതർലൻഡ്സ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. 2020ൽ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ വിമർശിച്ചതോടെയാണ് ജാക് മായ്ക്കെതിരെ സർക്കാർ കുരുക്കു മുറുക്കിയത്. ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യത്തിൽനിന്നും ജാക് മാ പിൻവാങ്ങാൻ തുടങ്ങിയതോടെ സർക്കാർ അദ്ദേഹത്തിനുമേലുള്ള സമ്മർദം കുറച്ചു.

രാജ്യം വിടരുതെന്ന് സർക്കാർ നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഇതോടെ കമ്പനിക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി നേരിടേണ്ടി വന്നു. സർക്കാർ നിബന്ധനകൾ കടുപ്പിച്ചതോടെ രണ്ട് മാസം മുൻപ് കമ്പനിയുടെ ഓഹരിയിൽ 26 ബില്യൻ ഡോളറിന്റെ നഷ്ടമാണുണ്ടായത്. സർക്കാർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ജാക് മാ ഏറെക്കാലമായി കഴിഞ്ഞിരുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

