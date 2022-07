‘പഴയ ഐ ഗ്രൂപ്പുകാരെ ഒന്നിപ്പിക്കും, ചെന്നിത്തല ഒപ്പമുണ്ട്, ലക്ഷ്യം കോൺഗ്രസ് ഐക്യം; ഇനി അടിക്ക് തിരിച്ചടി’

കോൺഗ്രസിനുള്ളിലെ വേറിട്ട ശബ്ദമാണ് കെ.മുരളീധരൻ. വ്യത്യസ്തമായ നിലപാടുകളെടുക്കാനും അതു വെട്ടിത്തുറന്നു പറയാനും മുരളീധരൻ മടിക്കാറില്ല. കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും കോഴിക്കോട്ടുള്ള ദിവസം അവരെ ആരെയും ക്ഷണിക്കാതെ മകന്റെ വിവാഹം ലളിതമായി നടത്തിയാണ് ഒടുവിൽ മുരളീധരൻ വാർത്തകളിൽ ഇടം പിടിച്ചത്. മകന്റെ വിവാഹമായതിനാൽ ആദ്യദിനം ചിന്തൻ ശിബിരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായില്ല. എന്നാൽ വിട്ടുനിന്നത് വിയോജിപ്പുകൾ മൂലമാണെന്ന അഭ്യൂഹം പടർന്നു. രണ്ടാം ദിനം ശിബിരത്തിനെത്തിയ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. വിയോജിപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതു പറയും; അല്ലാതെ മാറി നിൽക്കുന്നതല്ല ശരി. അതല്ല ശീലം.’ പാർട്ടിയിലെ പുതിയ നേതൃത്വത്തിന്റെ ശൈലിയോടുള്ള വിയോജിപ്പുകളെക്കുറിച്ച്, ചിന്തൻ ശിബിരം നൽകുന്ന പ്രതീക്ഷകളെക്കുറിച്ച്, മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും രാഷ്ട്രീയ ചേരിയില്‍ ഒരുകാലത്ത് പ്രതിയോഗിയുമായിരുന്ന രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കൊപ്പം ചേർന്ന് പഴയ ഐ ഗ്രൂപ്പുകാരെ ഒന്നിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച്, കെ. മുരളീധരൻ സംസാരിക്കുന്നു.

∙ മകന്റെ വിവാഹത്തിലെ ലാളിത്യം കൊണ്ടാണ് അടുത്തിടെ താങ്കൾ വാർത്തകളിൽ ഇടംപിടിച്ചത്. എന്തായിരുന്നു ആ തീരുമാനത്തിനു പിന്നിൽ? ചിന്തൻ ശിബിരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായി കേരളത്തിലെ എല്ലാ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും കോഴിക്കോട്ടുണ്ടായിരുന്ന ദിവസമാണ് പാർട്ടിയിലെ ആരെയും ക്ഷണിക്കാതെ താങ്കൾ മകന്റെ വിവാഹം നടത്തിയത്. നേതാക്കൾ പലരും മുഖം കറുപ്പിച്ചു കാണുമല്ലോ? ആ പരിഭവങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞോ?



വിവാഹം ലളിതമായി നടത്താമെന്നതു മക്കളുടെ ആശയമായിരുന്നു. എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു നടത്തുമ്പോൾ ആരെയെങ്കിലും വിട്ടുപോയാൽ പരാതിയാകുമെന്നു ഭാര്യയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കുടുംബത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിനൊപ്പം ഞാനും നിന്നപ്പോൾ വിവാഹം ലളിതമായി. കോവിഡ് കാലത്തു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വിവാഹങ്ങൾ എല്ലാം ലളിതമായാണല്ലോ നടത്തിയത്. എങ്കിലും ചിലർക്കു പരിഭവമുണ്ടാകും. അവരെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചിന്തൻ ശിബിരം ആദ്യം തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് 30, 31 തീയതികളിലാണ്. 23ന് സബ് റജിസ്റ്റർ ഓഫിസിൽ വച്ചു വിവാഹം നടത്താനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു. അപ്പോഴാണ് ചിന്തൻ ശിബിരവും 23, 24 തീയതികളിലേക്കു മാറ്റിയത്.

∙ പൊതുകാര്യങ്ങളിൽ താങ്കൾ മുൻപത്തെപ്പോലെ ശക്തമായി അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു കാണുന്നില്ല. കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ. സുധാകരനുമായി ശീതസമരത്തിലാണ് എന്നു പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു സംസാരമുണ്ടല്ലോ ?

പാർട്ടിയിൽ കൺസൽറ്റേഷൻ ഇല്ല എന്ന അഭിപ്രായമുണ്ട്. പല കാര്യങ്ങളും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് അറിയുന്നത്. ഇതാണ് പുതിയ ശൈലി. നമുക്ക് വലിഞ്ഞു കയറി അഭിപ്രായം പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. വലിഞ്ഞു കയറി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന സ്വഭാവം എനിക്കു പണ്ടേയില്ല. അതു മാത്രമല്ല, ഞാൻ കെപിസിസിയുടെ പ്രചാരണ വിഭാഗം ചെയർമാനാണ്. അതിനുള്ള അംഗീകാരം കെപിസിസി തരുന്നില്ല. ഒരു കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യാത്തതിനാൽ നേരത്തേ ഞാൻ ആ സ്ഥാനം രാജിവച്ചതാണ്. എന്നാൽ വീണ്ടും ഹൈക്കമാൻഡ് എന്നെ നിയമിച്ചു. ഇനിയും രാജി വയ്ക്കുന്നത് ഹൈക്കമാൻഡിനെ ധിക്കരിക്കുന്നതു പോലെയാകും എന്നതു കൊണ്ടാണ് രാജി വയ്ക്കാത്തത്. പുതിയ നേതൃത്വത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തയാളാണു ഞാൻ. പക്ഷേ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ശൈലി വേണം.

∙ യുഡിഎഫ് വിപുലീകരിക്കണം എന്ന തീരുമാനം ചിന്തൻ ശിബിരത്തിലുണ്ടായല്ലോ? പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു എൽഡിഎഫിൽ ചേക്കേറിയ കേരള കോൺഗ്രസിനെ (എം) തിരികെ മുന്നണിയിൽ എടുക്കണമെന്ന് അഭിപ്രായമുണ്ടോ?

മുന്നണിയിൽ നിന്നു വിട്ടുപോയ കക്ഷികളെയല്ല, മുന്നണിയിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയ വിഭാഗങ്ങളെയാണ് ആദ്യം തിരികെയെത്തിക്കേണ്ടത്. കാലാകാലങ്ങളായി യുഡിഎഫിനെ പിന്തുണച്ചിരുന്ന മുസ്‌ലിം, ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഒരു കാലത്ത് മുന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ പൂർണ പിന്തുണയും യുഡിഎഫിനായിരുന്നു. അവരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തി, തെറ്റിദ്ധാരണകൾ തീർത്ത് അവരുടെ പിന്തുണ സമാഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുന്നണി വിപുലീകരണം കുറേക്കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും. ആ വോട്ടുകൾ തിരിച്ചുവരുമ്പോൾ തന്നെ സ്വാഭാവികമായും കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ യുഡിഎഫിലെത്തും.

അല്ലാതെ നമ്മൾ നേരിട്ടുപോയാൽ വിളിച്ചാലൊന്നും പോയ പാർട്ടികൾ വരണമെന്നില്ല.എന്തിനാണ് വരുന്നത് എന്ന ചിന്ത അവരിലുണ്ടാകും. മുന്നണിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഏതു കക്ഷി തിരിച്ചുവന്നാലും അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യണം. കാരണം അവർ ചില തെറ്റിദ്ധാരണകളുടെ പേരിൽ പോയവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർ തിരിച്ചുവരുമ്പോൾ അവരുടെ മുൻപിൽ ‘നോ എൻട്രി’ ബോർഡ് വയ്ക്കാൻ പാടില്ല.

∙ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി, യുഡിഎഫ് തുടർച്ചയായ രണ്ടാം തവണയും പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുമ്പോൾ കെ. കരുണാകരന്റെ പഴയ നേതൃശൈലിക്കും തന്ത്രങ്ങൾക്കും പ്രസക്തിയില്ലേ? അതു വീണ്ടും മാതൃകയാക്കണമെന്ന തരത്തിൽ കോഴിക്കോട്ടെ ചിന്തൻ ശിബിരത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശനും പ്രതികരിച്ചിരുന്നല്ലോ?

സതീശൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കൃത്യമാണ്. യുഡിഎഫിലേക്ക് ആരു വരുമ്പോഴും ഇന്നയാളുകൾ വേണ്ട, മറ്റേ ആളുകൾ വേണ്ട എന്നൊന്നും പറയുന്നത് ശരിയല്ല. 25 വർഷമായി സിപിഎം കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന സീറ്റാണ് റാന്നി. അത് പുതിയ ഒരു ഘടകകക്ഷി വന്നപ്പോൾ അവർക്കു വിട്ടു കൊടുത്തു. 15 വർഷം സിറ്റിങ് സീറ്റായിരുന്ന ചാലക്കുടിയും അവർ പുതിയ ഘടകകക്ഷി വന്നപ്പോൾ കൊടുത്തു. അതേ സമയം യുഡിഎഫിൽ ആണെങ്കിൽ ഘടകകക്ഷികൾക്കു സീറ്റ് വിട്ടുകൊടുക്കുകയും ഇല്ല, അഥവാ കൊടുത്താൽ തോൽപിക്കുകയും ചെയ്യും. ആ മനോഭാവം മാറണം. ഒരു എംഎൽഎ മാത്രമുള്ള ചില പാർട്ടികളെ എന്തിനാണ് യുഡിഎഫിൽ വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഒരു യാത്രയിൽ വി.ഡി. സതീശൻ കെ. കരുണാകരനോട് ചോദിച്ചിരുന്നത്രേ. അന്ന് കെ.കരുണാകരൻ പറഞ്ഞത്, ‘ആ നേതാവിനെ മുന്നണിയിൽ നിന്നു പുറത്താക്കിയാൽ അയാൾക്ക് ഏതൊക്കെ മണ്ഡലങ്ങളിൽ സ്വാധീനമുണ്ടോ ആ മണ്ഡലങ്ങൾ കൈയ്യിൽ നിന്നു പോവും. ആ വ്യക്തിക്ക് സ്വാധീനമുള്ള സമുദായം കൈയ്യിൽ നിന്നു പോവും. മൊത്തത്തിൽ ഒരു 10–12 സീറ്റ് പോകും. യുഡിഎഫ് തോൽക്കും.’ ഈ കാര്യം ചിന്തൻ ശിബിരം വേദിയിലും സതീശൻ ഓർമിപ്പിച്ചു.

ഹൈബി ഈഡൻ എംപി, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ എന്നിവർക്കൊപ്പം കെ. മുരളീധരൻ (ഫയൽ ചിത്രം).

അതു കൊണ്ട് ആരെയും മുന്നണിയിൽ നിന്നു പറഞ്ഞുവിടുന്നത് ശരിയല്ല. ആരെങ്കിലും പുതിയതായി മുന്നണിയിലേക്ക് വന്നാൽ ചില വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യേണ്ടിവരും. യുഡിഎഫ് വിപുലീകരിച്ച് മുന്നണിയുടെ ജനകീയ അടിത്തറ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്ന നിർദേശമാണ് ഞാനും ചിന്തൻ ശിബിരത്തിൽ ഉന്നയിച്ചത്.

∙ ഗാന്ധിസം പറഞ്ഞിരിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ഇല്ലെന്നും അടിച്ചാൽ തിരിച്ചടിക്കുമെന്നും പല കുറി താങ്കൾ പറഞ്ഞു. പിസിസി പ്രസിഡന്റ് ആയതിനു ശേഷം കെ. സുധാകരൻ പോലും ഇത്ര തീവ്രമായ നിലപാടു സ്വീകരിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. അടിക്കു തിരിച്ചടി എന്നതു പ്രഖ്യാപിത നയമായി കോൺഗ്രസ് അംഗീകരിച്ചതായും തോന്നുന്നില്ല. എകെജി സെന്റർ ബോംബ് ആക്രമണത്തിനു പിന്നാലെ കോൺഗ്രസ് ഓഫിസുകൾ വ്യാപകമായി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടപ്പൊഴും കോൺഗ്രസ് തിരിച്ചടിച്ചു കണ്ടില്ലല്ലോ?

അങ്ങനെ ഒരു ശീലം മുൻപേ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്ക് ഇല്ലല്ലോ. ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം ഇനി പൊലീസിൽ നിന്നു നീതി പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ്. നിങ്ങളെ തല്ലിയാൽ തിരിച്ചു തല്ലുക. അല്ലാതെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൊലീസും നിങ്ങളുടെ പരാതി എടുക്കില്ല. അഥവാ ഏതെങ്കിലും പൊലീസുകാർ നടപടി എടുത്താൽ സർക്കാർ അവരെ വച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ല. അപ്പോൾ കാലഘട്ടം മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുക. മാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഇത്തരം അഭിപ്രായമുണ്ട്. പക്ഷേ കെപിസിസിക്ക് അങ്ങനെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപനം നടത്താൻ കഴിയില്ലല്ലോ. കോൺഗ്രസ് സംസ്കാരം അതല്ലല്ലോ. എന്നാൽ കാലഘട്ടം മാറുകയും ചെയ്തു. ഇതു രണ്ടും മനസ്സിലാക്കി വേണമല്ലോ നമ്മൾ നീങ്ങാൻ.

കെ. കരുണാകരന്‍ (ഫയൽചിത്രം).

∙ സുരേഷ് ഗോപിക്കു ശേഷം പി.ടി. ഉഷ ബിജെപി പിന്തുണയോടെ രാജ്യസഭയിലെത്തി. കേരളത്തിൽ വേരുറപ്പിക്കാനുള്ള ബിജെപിയുടെ ഈ ശ്രമത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നു? വിജയകരം എന്നു തോന്നുന്നതുകൊണ്ടാകില്ലേ ഈ മാതൃക അവർ പിന്തുടരുന്നത്?

ഓരോ മേഖലയിലുള്ള ജനങ്ങളെ ആ പാർട്ടിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനുള്ള ശ്രമമമാണ് ബിജെപി നടത്തുന്നത്. പക്ഷേ അത് ഉപയോഗിപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു സംവിധാനം കേരളത്തിലെ ബിജെപിക്കില്ല. ആറു വർഷം സുരേഷ് ഗോപി എംപിയായിട്ടും കേരളത്തിൽ ബിജെപിക്ക് വളർച്ച ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ. സുരേഷ് ഗോപിയെപ്പോലെ ഒരു നടനെ അവർക്കു കിട്ടി എന്നതു ശരിയാണ്. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് നിയമസഭയിലോ, ലോക്സഭയിലോ എന്തെങ്കിലും മെച്ചമുണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ.

∙ പാർലമെന്റിൽ നടുത്തളത്തിൽ ഇറങ്ങി പ്രതിഷേധിച്ച സിപിഎം അംഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ഇതിനെതിരെ കേരളത്തിലെ ഇടതു എംപിമാർ സമരത്തിലാണ്. അതേ സമയം പ്രതിഷേധത്തിനു നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവത്തിലേക്കു കേരള നിയമസഭയും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു...

ഡൽഹിയിൽ ബിജെപി ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാർബൺ പതിപ്പാണ് കേരളത്തിൽ സിപിഎം ചെയ്യുന്നത്. പാർലമെന്റിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്നവരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. നിയമസഭയിൽ അതു തന്നെയാണ് സ്ഥിതി. സസ്പെൻഷനിൽ എത്തിയിട്ടില്ല എന്നു മാത്രം. പ്രതിപക്ഷം മുഴുവനായി പ്രതിഷേധിക്കുന്നതു കൊണ്ട് അവർക്കു സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ബിജെപി ഡൽഹിയിൽ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് പിണറായി കേരളത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്.

നിയമസഭ സ്പീക്കർ എം.ബി. രാജേഷ് (ഫയൽ ചിത്രം).

∙ എൻഫോഴ്സമെന്റ് ഡയറക്ടറ്റേറ്റിനെതിരെയുള്ള നിലപാടിൽ കോൺഗ്രസിനും ഇതേ ഇരട്ടത്താപ്പാണ് എന്ന് സിപിഎം ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്

എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനെ രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ കോൺഗ്രസ് എപ്പോഴും എതിർക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ സിപിഎം ചെയ്യുന്നതുമായി ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. സോണിയ ഗാന്ധിയെ ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിച്ചു. കോവിഡിനെത്തുടർന്ന് അവരുടെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതി മോശമാണ്. സംസാരിക്കാൻ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്നിട്ടും ഇഡി 13 മണിക്കൂർ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ അവർ ആ ചോദ്യം ചെയ്യലിനോടു സഹകരിച്ചു. ഇഡി വിളിച്ച സ്ഥലത്ത് പോയി. രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ 53 മണിക്കൂറോളം ചോദ്യം ചെയ്തു.കോൺഗ്രസ് ഇഡിയുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾക്കെതിരെ സമരം ചെയ്യുമ്പോഴും നിയമപരമായി ഇഡിയുടെ മുൻപിൽ 2 നേതാക്കളും ഹാജരായി.

പക്ഷേ കേരളത്തിൽ തോമസ് ഐസക്കിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിച്ചിട്ട് ഇവർ ആ ഭാഗത്തേക്കു പോകുന്നില്ല. എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഒരു സർക്കാർ ഏജൻസിയാണ് എന്ന ബഹുമാനം നൽകുന്നതോടൊപ്പം അവരെ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് എതിരെ കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയ സമരം നടത്തും. ബിജെപിയെ എതിർക്കുന്നവരെ വേട്ടയാടാൻ സർക്കാർ ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെതിരെ പോരാട്ടം നടത്തും. ഒപ്പം നിയമപരമായി ഇഡിയോട് സഹകരിക്കും. കാരണം നിയമവാഴ്ചയെ (rule of law) കോൺഗ്രസ് അംഗീകരിക്കുന്നു. സിപിഎം അതിനെ അംഗീകരിക്കാത്തത് അവരുടെ മടിയിൽ കനമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്നു ജനങ്ങൾക്കറിയാം.

∙ വയനാട്ടിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഓഫിസ് അടിച്ചു തകർത്ത കേസിൽ എസ്എഫ്ഐക്കെതിരെ മാതൃകാപരമായ നടപടി എടുത്തെന്നാണു മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എസ്എഫ്ഐ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പേരെടുത്തു വിമർശിക്കുന്നതു കേട്ടു. ഇത്തരം പ്രവണതകൾക്കെതിരെ സിപിഎം കേന്ദ്ര നേതൃത്വം മൗനം തുടരുകയാണല്ലോ

ഓഫിസ് അടിച്ചു തകർത്തവർക്കെതിരെ ഒരു മാതൃകാപരമായ നടപടിയും എടുത്തിട്ടില്ല. എല്ലാവർക്കും ജാമ്യം ലഭിക്കാവുന്ന വകുപ്പുകളിട്ടാണ് കേസ് എടുത്തത്. എല്ലാവരും പുറത്തിറങ്ങുകയും ചെയ്തു. എനിക്ക് ആ കുട്ടികളോട് പരാതിയില്ല എന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞതിനെപ്പോലും വളച്ചൊടിച്ചു. സംഘപരിവാർ പോലും പറയാൻ മടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ സിപിഎം രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

സിപിഎമ്മിന്റെ കേന്ദ്രനേതൃത്വം കേരളത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിന് വിധേയമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പാർട്ടിയിൽ കേരള ഘടകമാണ് ഇപ്പോൾ അവസാന വാക്ക്. അഖിലേന്ത്യാ നേതൃത്വം പേരിനു മാത്രമാണ്. അതാണ് ഇപ്പോൾ സിപിഎം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം. ബംഗാളിലും ത്രിപുരയിലും സംഭവിച്ചതു നാളെ കേരളത്തിലും സംഭവിക്കാനിടയുണ്ട്– പാർട്ടിയുടെ നാശം. അത് ഒരു നല്ല പ്രവണതയായി ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. ആ ഇടത്തിലേക്ക് വർഗീയ കക്ഷികൾ വരുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. പക്ഷേ മാർകിസ്സ്റ്റ് പാർട്ടി സ്വന്തം പ്രവർത്തികളാൽ കേരളത്തിൽ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

കെ. മുരളീധരൻ, രമേശ് ചെന്നിത്തല (ചിത്രം– മനോരമ).

∙ താങ്കളെയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയെയും തമ്മിലടിപ്പിച്ച് പലരും കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുകയായിരുന്നെന്നനും ഇനി ഒന്നിച്ചുനിന്നു പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും ഗുരുവായൂരിൽ വി. ബാലറാം അനുസ്മരണ സദസ്സിൽവച്ചു താങ്കൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അതിനു മുന്നോടിയായി ചെന്നിത്തലയുമായി ചർച്ചയും നടത്തി. കോൺഗ്രസിൽ പഴയ ഐ ഗ്രൂപ്പ് വീണ്ടും ശക്തമാകുന്നതിന്റെ സൂചനയായി ഇതിനെ കാണാമോ?

ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും ഇപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആലോചിച്ചു തന്നെയാണ് നീങ്ങുന്നത്. ഗ്രൂപ്പിന് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രസക്തിയില്ലെങ്കിലും ചിതറിപ്പോയ പഴയ ഐ ഗ്രൂപ്പുകാരെ ഒരുമിച്ചു നിർത്തിക്കൊണ്ട് കോൺഗ്രസിലെ ഐക്യത്തിന് മുൻകൈയെടുക്കാനാണ് ശ്രമം. വെറും ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനമല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പഴയ ഐ വികാരം ഉൾക്കൊണ്ടു മുന്നോട്ടു പോവുക. അതേ സമയം പാർട്ടിയിൽ ഐക്യം നിലനിർത്തുക. ഇതാണ് ഞാനും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ചർച്ച ചെയ്തു തീരുമാനിച്ചത്.

എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കൂടിയാലോചന നടത്തണമെന്നു മാത്രമാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. പാർട്ടി ശക്തമാവണം. അത് ആരുടെ നേതൃത്വത്തിലായാലും ഞങ്ങൾ അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സാധാരണക്കാരായ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് തിരിച്ചുവരണമെന്നാണ്. അതിന് അനുസരിച്ച് പഴയ നേതാക്കളെയും കൂടി സഹകരിപ്പിച്ചു പുതിയ നേതൃത്വം മുന്നോട്ടു പോകണമെന്നാണ് ‍ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരാളും മാറി നിൽക്കണമെന്നോ മാറ്റി നിർത്തണമെന്നോ ഒരാളും പറയുന്നില്ല.

കെ. മുകളീധരൻ, കെ. കരുണാകരൻ, പത്മജ വേണുഗോപാൽ (ഫയൽ ചിത്രം).

∙ സഹോദരി പത്മജ വേണുഗോപാലിനെക്കുറിച്ച്? മുഴുവൻ സമയ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകയായി ഇപ്പോൾ പത്മജയെ കാണുന്നില്ലല്ലോ?

അവർക്ക് ചില നിരാശകളുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചിലർ കാലുവാരാൻ നോക്കി. അതിൽ നടപടിയെടുക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള പരാതികളുണ്ട്. ചെറിയ മാർജിനാണ് പരാജയപ്പെട്ടത്.

∙ വടകരയിൽ ആർഎംപി–യുഡിഎഫ് സഹകരണത്തിന് വഴിമരുന്നിട്ടത് ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ താങ്കളുടെ സ്ഥാനാർഥിത്വമാണ്. തദ്ദേശ, നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ആർഎംപി സഖ്യമുണ്ടാക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകിയത് താങ്കൾ തന്നെ. പക്ഷേ ആർഎംപി ഇപ്പോഴും യുഡിഎഫിന്റെ ഭാഗമായിട്ടില്ല. അവരുടെ വളർച്ചയെ എങ്ങനെ കാണുന്നു.

യഥാർഥ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ആശയങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു എതിർപ്പുമില്ല. സിപിഎമ്മിൽ അടിഞ്ഞ മാലിന്യങ്ങളെ പുറത്തു കളയണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ആർഎംപി. യഥാർഥ കമ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയമുള്ള അവരോടു താൽപര്യമുള്ളതു കൊണ്ടാണ് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചത്. മുന്നണിയിലെ ഘടകകക്ഷിയാകണമെന്ന് അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല. അതിലേക്ക് ചർച്ചയിലേക്ക് യുഡിഎഫ് എത്തിയിട്ടുമില്ല. പക്ഷേ ആർഎംപി ഇന്ന് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനമാണ്. അതു കൊണ്ട് ആർഎംപിയുടെ വളർച്ച സിപിഎം ഭയത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്. പണ്ടൊക്കെ സിപിഎമ്മിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പുറത്തായാൽ അവർ വഴിയാധാരമായിരുന്ന കാലം മാറി. പകരം അവർ ശക്തരായി പാർട്ടിയുടെ യഥാർഥ ആദർശം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് മുന്നോട്ടുവരുന്ന കാഴ്ച കേരളത്തിൽ ഇന്നുണ്ട്. അതിനെ സിപിഎം ഭയപ്പെടുന്നു. അത് ഭീഷണി കൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്.

ആർഎംപി നേതാവ് കെ.കെ. രമ എംഎൽഎ (ഫയൽ ചിത്രം).

∙ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി കോഴിക്കോട് നടന്ന കെപിസിസി നവസങ്കൽപ് ചിന്തൻ ശിബിരത്തിൽ താങ്കളും പങ്കെടുത്തിരുന്നല്ലോ. എന്താണ് ചിന്തൻ ശിബിരത്തിന്റെ നേട്ടം. പാർട്ടിയുടെ തിരിച്ചുവരവിന് അതെങ്ങെനെ സഹായകമാവും ?

പാർട്ടിക്ക് വ്യക്തമായ ദിശാബോധം ഉണ്ടാക്കാനും അതനുസരിച്ച് മുന്നോട്ടുപോകാനുമുള്ള തീരുമാനവുമാണ് ചിന്തൻ ശിബിരത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അത് കൂട്ടായ ചർച്ചയിലൂടെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവന്ന തീരുമാനമാണ്. അതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം. മാത്രമല്ല അവിടെ ഉയർന്ന വിമർശനങ്ങൾ ഒന്നും പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. പാർട്ടിയുടെ നൻമയ്ക്കു വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അവിടെ വന്ന വിമർശനം. ആ വിമർശനത്തിനെ അതിന്റെ സ്പിരിറ്റിൽ ഉൾക്കൊണ്ടു എന്നതാണ് ചിന്തൻ ശിബിരത്തിന്റെ നേട്ടം. ‌

അവിടെയെടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുക കൂടി ചെയ്താൽ കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നിർണായക ശക്തിയായി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ചിന്തൻ ശിബിരത്തിലെ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ നല്ല തീരുമാനങ്ങളാണ് അത് നടപ്പാക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ചിരിക്കും അതിന്റെ വിജയം

∙ ഇത്രയും നിർണായകമായ ഒരു പരിപാടി നടപ്പോൾ കെപിസിസി മുൻ പ്രസിഡന്റുമാരായ വി.എം.സുധീരനും മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനും വിട്ടു നിന്നത് ശരിയായി എന്നു കരുതുന്നുണ്ടോ?

അത് അവർ വിട്ടുനിൽക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം അവരോട് പല കാര്യങ്ങളും ആലോചിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് അവരുടെയും പ്രയാസം. ‍ഞങ്ങളും പാർട്ടിയുടെ ഭാഗമല്ലേയെന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ ശരിയാണ്. എങ്കിലും മാറിനിൽക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. മാറി നിന്നു വിമർശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് അകത്തുപോയി നമ്മുടെ അഭിപ്രായം പറയുന്നതാണ്. ഞാനൊക്കെ അങ്ങനെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതാണ്. അതിനെതിരെ ഒരു വിമർശനവും വന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ കോഴിക്കോട് ഇത്രയും വലിയ ഒരു പരിപാടി നടക്കുമ്പോൾ അവർ രണ്ടു പേരും അവിടെ വന്ന് അവരുടെ അഭിപ്രായം വെട്ടിത്തുറന്ന് പറയേണ്ടതായിരുന്നു. അതു പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ആ വികാരം ചിന്തൻ ശിബിരം ഉൾക്കൊള്ളുമായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്.

∙ പക്ഷേ ചിന്തൻ ശിബിരത്തിലെ ബഹിഷ്കരണത്തിന് ഒരാഴ്ച തികയും മുൻപേ ചിന്തൻ ശിബിരത്തിന്റെ സംഘാടകരായ കോഴിക്കോട് ഡിസിസിയുടെ പരിപാടിയിൽ ഉദ്ഘാടകനായി മുല്ലപ്പള്ളിയെത്തി..?

എല്ലാ പരിപാടികളെയും എല്ലാ മുതിർന്ന നേതാക്കളെയും വിളിക്കണമെന്നാണ് അഭിപ്രായം. ചിന്തൻ ശിബിരത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല എന്നു കരുതി എല്ലാ പരിപാടിയിലും മാറ്റി നിർത്തുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. അതു കൊണ്ടാണ് ഡിസിസിയുടെ പരിപാടിയിലേക്കു വിളിച്ചത്. അതിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തു ക്രിയാത്മകമായ നിർദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവച്ചു.

