ഒരു കാരണവശാലും ബിജെപിയിൽ ചേരില്ല; മുർമുവിന് വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുമില്ല: കാപ്പൻ

പാലാ∙ താൻ ബിജെപിയിലേക്ക് പോകുന്നെന്ന പ്രചാരണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും ഒരു കാരണവശാലും ബിജെപിയിൽ ചേരില്ലെന്നും മാണി സി.കാപ്പൻ എംഎൽഎ. ബിജെപിയിൽ പോകുന്നെന്ന പ്രചാരണങ്ങളെല്ലാം വ്യാജമാണ്. രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവിന് വോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അതു തുറന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യം തനിക്കുണ്ട്.

പാലായിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന ‘തോറ്റ എംഎൽഎ’ ആണ് വ്യാജപ്രചാരണങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചിലർ ആഘോഷിക്കുന്നു. കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരന് എതിരെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സുധാകരനുമായിട്ട് എറെ വർഷത്തെ ആത്മബന്ധമുണ്ടെന്നും കാപ്പൻ പറഞ്ഞു.

