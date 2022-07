മോദി ഭരണത്തിൽ പറപറന്ന് റോഡുഗതാഗതം; ഇന്ത്യയിലേക്ക് ‘അമേരിക്കൻ’ റോഡ്, എല്ലാം അതിവേഗം

രാവിലെ ആറിന് മുംബൈയിൽനിന്നു കാറിൽ പുറപ്പെട്ടാൽ വൈകിട്ട് ആറിന് ഡൽഹിയിൽ എത്താൻ കഴിയുമോ? കാറിലോ? അതു നടക്കുമോ? നടക്കുകയല്ല ഓടും. അല്ലെങ്കിൽ പറക്കും. രാജ്യത്തിന്റെ തലങ്ങും വിലങ്ങും ബന്ധിപ്പിച്ച് ദേശീയ പാതകളുടെ നിർമാണം ഇപ്പോൾ പറക്കുകയാണ്. അവ പൂർത്തിയായാൽ യാത്രക്കാർക്കും പറക്കാം. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നിലം തൊട്ടു പറക്കാം! അമേരിക്കൻ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യയിലെ റോഡുകളും എത്തുകയാണ്. ഡൽഹി-മുംബൈ അതിവേഗ പാത പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ലാഭിക്കുന്നത് (നിലവിൽ 24 മണിക്കൂർ) 12 മണിക്കൂർ. നാഗ്പൂർ-മുംബൈ പാതയിലൂടെ ലാഭം (നിലവിൽ 14 മണിക്കൂർ) 6 മണിക്കൂർ. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ റോഡിലൂടെ പറക്കാം. വിമാനം വരെ ഇറങ്ങുന്ന റൺവേ ആയിട്ടാണ് റോഡുകൾ നിർമിക്കുന്നതെന്നത് കൗതുകകരമായ മറ്റൊരു കാര്യം. മോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന 2014നു ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ റോഡുകളുടെ വികസനത്തിൽ അതിവേഗമാണു കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. റോഡ് നിർമാണത്തിനായി മാത്രം പ്രത്യേകം ഫണ്ടുകൾ തയാറാക്കുന്നു. നിലവിലെ റോഡുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും പുതിയ എക്സ്പ്രസ് വേകൾ നിർമിക്കാനും ഉൾപ്പെടെയാണു പണം ചെലവാക്കുന്നത്. ദേശീയപാതകളുടെ വികസനത്തിനും കോടികളാണു കേന്ദ്ര ഗതാഗത വകുപ്പ് മുടക്കുന്നത്. പ്രതിദിനം 60 കിലോമീറ്റർ ഹൈവേ നിർമാണം എന്നതാണ് ഗതാഗത വകുപ്പു മന്ത്രി ഗഡ്കരിയുടെ ലക്ഷ്യം തന്നെ. പൊതുഗതാഗതത്തിനും ചരക്കുനീക്കത്തിനും ഏറെ ഗുണകരമാകും വിധമാണ് നിർമാണ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം. യാത്രകൾ ഹരമാക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടിയതോടെ നിലംതൊട്ടുള്ള ഈ പറക്കലിനും കൂടുതൽ നിറം കൈവരില്ലേ? ഒന്നു പരിശോധിക്കാം...

∙ ഇനി ‘അമേരിക്കൻ’ റോഡ്, നിർമാണത്തിന് ഗതിവേഗം

ഇന്ത്യയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മേഖലയിൽ നിർണായക വർഷമാണ് 2024. ഇന്ത്യയിലെ 1.47 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ റോഡുകൾ യുഎസ് നിലവാരത്തിലേക്ക് ആക്കുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര റോഡ് ഗതാഗത മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി പറയുന്നത്. റോഡുകളുടെ നവീകരണം, വികസനം ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ പദ്ധതികൾ കഴിഞ്ഞ ദശകങ്ങളിലായി നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, മോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന 2014ന് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യൻ റോഡുകളുടെ വികസന ഗതിയിൽ വേഗം കൈവന്നത്. ഈ വർഷം സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് 25,000 കിലോമീറ്റർ ഹൈവേകളാണ്. കൂടാതെ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേകൾക്കായി പിഎം ഗതിശക്തി മാസ്റ്റർ പ്ലാനും തയാറാക്കും. അതിലൂടെ, ജനങ്ങളുടെയും ചരക്കുകളുടെയും നീക്കത്തിൽ പുതിയ വേഗം കൈവരും.

പൊതു സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് റോഡ് വികസനത്തിനായി ഏകദേശം 20,000 കോടി രൂപ സമാഹരിക്കും. ഈ ബജറ്റിൽ 1.99 ലക്ഷം കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 52% ശതമാനം തുക അധികമാണ്. ഇതിൽ ദേശീയപാത അതോറിറ്റിക്കായി 1.34 ലക്ഷം കോടി രൂപ വകയിരുത്തി. റോഡ്-ബ്രിജ് വിഭാഗത്തിന് 64,573 കോടി രൂപയും റോഡ് സുരക്ഷയ്ക്കായി 356 കോടി രൂപയും വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുൻ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് സുരക്ഷയ്ക്കായുള്ള തുകയിൽ 56% അധികമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ തുക ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയിൽ സർക്കാരിന്റെ കരുതലാണു കാണിക്കുന്നത്.

നിതിൻ ഗഡ്‌കരി

∙ റോഡ് മാത്രമല്ല, റോഡിൽ റൺവേയും

അതിവേഗ പാതകളിൽ വിമാനം വരെ പറന്നിറങ്ങാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. ആഗ്ര- ലക്നൗ എക്സ്പ്രസ് വേയിലും നോയിഡ- ആഗ്ര യമുന എക്സ്പ്രസ് വേയിലും യാത്രാ വിമാനവും യുദ്ധ വിമാനങ്ങളും പറന്നിറങ്ങി, ഉയർന്നു പൊങ്ങിയതു നാം കണ്ടതാണ്. റോഡു വികസനത്തിലെ നിലവാര മികവാണ് ഇത് തെളിയിക്കുന്നത്. നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ വിശ്രമ– ഭക്ഷണ സൗകര്യവും ഈ പാതകളിലെ ടോൾ പ്ലാസകളിൽ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്.

∙ റോഡ് നിർമാണത്തിനും ‘കോവിഡ്’

റോഡ് നിർമാണത്തിന് ബ്രേക്കിട്ടത് പക്ഷേ കോവിഡ് വന്നതാണ്. 2022ല്‍ പ്രതിദിനം 60 കിലോമീറ്റർ ഹൈവേ നിർമാണം എന്നതാണ് ഗഡ്കരിയുടെ ലക്ഷ്യം. കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രതിദിനം 55 കിലോമീറ്റർ ലക്ഷ്യമിട്ടെങ്കിലും കോവിഡ് ലോക്ഡൗണിൽ പ്രതിദിന നിർമാണം 30 കിലോമീറ്ററായി ചുരുങ്ങി. ഗഡ്കരിയുടെ സ്വപ്നം അത്രയും വേഗം സഫലമാകില്ലെന്ന് റോഡ് നിർമാണ മേഖലയിലുള്ള വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രീൻ ഫീൽഡ് ഹൈവേകളുടെ (പുതിയ റോഡുകളുടെ നിർമാണം) നിർമാണത്തിൽ സ്ഥലം ഏറ്റെടുപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വൈകുന്നത് ലക്ഷ്യം സാധ്യമാകാതിരിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നായി വിലയിരുത്തുന്നു.

നരേന്ദ്ര മോദി. ചിത്രം: Money SHARMA / AFP

∙ റോഡ് മാലയായി ഭാരത് മാല

ഇന്ത്യയിൽ 54.82 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യം റോഡ് ശൃംഖലയുണ്ട്. ഇതിൽ 2% മാത്രമായിരുന്നു ദേശീപാതകൾ. എന്നാൽ, ദേശീയപാതകളിലൂടെയാണ് 40% ഗതാഗതവും. മറ്റു റോഡുകളുടെ വികസനത്തിലൂടെ ദേശീയപാതകളിലെ കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന തരത്തിലാണ് ഭാരത് മാല പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിടുന്നത്. രണ്ടു ഘട്ടമായാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. ഒരു മേഖലയിലെ ഗതാഗത തിരക്ക് കണക്കിലെടുത്തുള്ള റോഡു വികസനമാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് നടത്തിപ്പ്.

ദേശീയപാതകൾ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ചില മേഖലകളിലൂടെ മാത്രമായിരുന്നു ഒരു സമയത്തു കടന്നു പോയിരുന്നത്. സംസ്ഥാന, ജില്ലാ പാതകളെ വികസിപ്പിച്ച് ദേശീയ പാതയുടെ ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമാക്കുകയാണ് ഭാരത് മാല പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. നിലവിൽ 300 ജില്ലകളിൽ ദേശീയപാത എത്തിയിട്ടുണ്ട്. 550 ജില്ലകളിലേക്ക് ദേശീയപാതയുടെ കണക്ടിവിറ്റി ലഭ്യമാക്കുകയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം അത് 2025ൽ സാധ്യമാകുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 83,677 കിലോമീറ്റർ റോഡ് വികസനത്തിനായി 10.63 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് പല തലങ്ങളിലായി വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

∙ ഡൽഹി- മുംബൈ എക്സ്പ്രസ് വേ

1350 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യത്തിൽ, ദേശീയ തലസ്ഥാനത്തെ രാജ്യത്തിന്റെ വാണിജ്യ തലസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പിക്കുന്ന പാതയാണിത്. 2019 മാർച്ചിൽ തറക്കല്ലിട്ടു. സ്ഥലം ഏറ്റെടുപ്പ് ഉൾപ്പെടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ചെലവ് ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപ. ഡൽഹിക്കും മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്കും പുറമേ, ഹരിയാന, രാജസ്ഥാൻ, മധ്യപ്രദേശ്, ഗുജറാത്ത് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നുപോകുന്നു. ഈ റോഡ് കടന്നു പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഹബുകളുടെ നിർമാണവും ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. ഡൽഹിയിൽ നിന്നു മുംബൈയിലെത്താൻ നിലവിൽ 24 മണിക്കൂറെടുക്കും. പുതിയ പാത തുറക്കുന്നതോടെ, യാത്രാ സമയം 12 മണിക്കൂറായി കുറയും.

∙ നാഗ്പുർ-മുംബൈ എക്സ്പ്രസ് വേ

ശിവസേന സ്ഥാപക നേതാവ് ബാലസാഹേബ് താക്കറെയുടെ പേരിൽ നിർമിക്കുന്ന റോഡിന്റെ ദൈർഘ്യം 701 കിലോമീറ്റർ. വികസനമെത്തിയിട്ടില്ലാത്ത മറാഠ്‌വാഡ, വിദർഭ മേഖലകളൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ചെലവ് 55,000 കോടി രൂപ. നിലവിൽ നാഗ്പുരിൽ നിന്ന് മുംബൈയിൽ റോഡു മാർഗം എത്താൻ ഏകദേശം 14 മണിക്കൂർ വരെ എടുക്കും. പുതിയ പാത യാഥാർഥ്യമായാൽ യാത്രാ സമയം എട്ടു മണിക്കൂറായി കുറയും.

Show more Show more

(*യുപിയിലെ ഇറ്റാവയിൽ നിന്ന് രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ടവരെയാണ് ചമ്പൽ എക്സ്പ്രസ് വേ. വാജ്പേയിയുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടും. ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്തിൽ നിന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര, കർണാടക വഴി തമിഴ്നാട് തലസ്ഥാനമായ ചെന്നൈയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് ചെന്നൈ - സൂറത്ത് അതിവേഗ പാത. യുപി-ഉത്തരാഖണ്ഡ് അതിർത്തിയിലെ ടിഗ്രി മുതൽ വാരണാസി വരെയുള്ളതാണ് ഗംഗാ എക്സ്പ്രസ് വേ ഫേസ് 2. ഗംഗാ നദിക്കു സമാന്തരമായുള്ള റോഡ് വികസനമാണ് ഗംഗാ അതിവേഗ പദ്ധതി. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ പടിഞ്ഞാറൻ യുപിലെ മീററ്റ് ജില്ലയിലൂടെ പോകുന്ന എൻഎച്ച് 334 നെ പ്രയാഗ്‌രാജിലെ എൻഎച്ച് 2 മായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലാണ് ടിഗ്രി മുതൽ വാരണാസി വരെ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നത്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൻവേലിൽ നിന്ന് റായ്ഗഡ്, രത്നഗിരി വഴി സിന്ധുദുർഗ് വരെ. നിലവിലെ കൊങ്കൺ റെയിൽപാതയ്ക്ക് സമാന്തരമായാകും കൊങ്കൺ ഗ്രീൻഫീൽഡ് എക്സ്പ്രസ് വേയുടെ നിർമാണം. നക്സൽ മേഖലയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതാണ് നാഗ്പുർ -ഗോണ്ടിയ- ഗഡ്ചിരോളി എക്സ്പ്രസ് വേ. മഹാരാഷ്ട്ര, തെലങ്കാന, കർണാടക സംസ്ഥാനങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് നാഗ്പുർ - ഹൈദരാബാദ് - ബെംഗളൂരു എക്സ്പ്രസ് വേ. മധ്യപ്രദേശിലെ അലിരാജ് പുരിൽ നിന്ന് അമർകാന്തകിലേക്കാണ് നർമദ എക്സ്പ്രസ് വേ നിർമിക്കുന്നത്)

∙ സ്ഥലമെടുപ്പ് അതിവേഗം, കേരളത്തിലും



ഇന്ത്യയിലെ റോഡു നിർമാണം കണ്ട് നിരാശപ്പെടേണ്ട. കേരളത്തിലും റോഡ് നിർമാണം മുന്നോട്ടാണ്. നല്ല വേഗത്തിൽ തന്നെ. 187 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള റോഡ് ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയുടെ (എൻഎച്ച്എഐ) പ്രഖ്യാപനം. ഇത് കേരളത്തിലെ അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനത്തിനു വലിയ ഉത്തേജനം പകരും. 120 കിലോമീറ്റർ പാലക്കാട്-മലപ്പുറം-കോഴിക്കോട് ഗ്രീൻഫീൽഡ് ഹൈവേ, തുറവൂർ മുതൽ അരൂർ വരെ 12.34 കിലോമീറ്റർ, എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേ, 59 കിലോമീറ്റർ ചെങ്കോട്ട-കൊല്ലം ഗ്രീൻഫീൽഡ് ഹൈവേ എന്നിവയാണ് പ്രധാന പദ്ധതികൾ. കേരളത്തിലെ ആറ് പദ്ധതികളുടെ പ്രവർത്തനം രണ്ട് മാസത്തിനകം ആരംഭിക്കുമെന്ന് എൻഎച്ച്എഐ ചെയർപേഴ്സൺ അൽക ഉപാധ്യായ പറഞ്ഞു.

സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ 177 കിലോമീറ്റർ റോഡ് ശൃംഖലയുടെ നിർമാണം എൻഎച്ച്എഐ പൂർത്തിയാക്കി. 34,972 കോടി രൂപയുടെ 403 കിലോമീറ്റർ റോഡ് പദ്ധതിയുടെ നിർമാണമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. കൂടാതെ, 21,271 കോടി രൂപ ചെലവിൽ 187 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ആറ് പദ്ധതികൾ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആരംഭിക്കും. 121 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള പാലക്കാട്-മലപ്പുറം-കോഴിക്കോട് ഗ്രീൻഫീൽഡ് ഹൈവേ നിലവിലുള്ള എൻഎച്ച് 966 ലെ ഗതാഗതം സുഗമമാക്കും. നിലവിൽ ഈ ദൂരം പിന്നിടാൻ ആവശ്യമായ മൂന്നര മണിക്കൂർ എന്നത് ഒന്നര മണിക്കൂറായി കുറയ്ക്കും. ഇത് പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലെ ഗ്രാമീണ മേഖലകളുടെ വികസനത്തിന് ഉത്തേജനം നൽകും.

കേരളത്തിൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിൽ എൻഎച്ച്എഐ ഒരു തരത്തിലുള്ള തടസ്സവും നേരിട്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് ചെയർപഴ്സൺ അൽക ഉപാധ്യായ പറയുന്നത്. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ തുറവൂരിനും അരൂരിനുമിടയിൽ 12.34 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നുവരെയുള്ള ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ആറുവരി എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേയെന്ന് അൽക പറയുന്നു. അതേസമയം, അരൂരിനും കഴക്കൂട്ടത്തിനും ഇടയിലുള്ള ദേശീയപാതയുടെ വിപുലീകരണം മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കും. മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ അരൂരിനും കഴക്കൂട്ടത്തിനും ഇടയിൽ സർവീസ് റോഡുകൾ ഉൾപ്പെടെ 10 വരി പാതയാക്കുമെന്നാണ് എൻഎച്ച്എഐ അധികൃതർ പറയുന്നത്.

∙ മലമുകളിലും റോഡ് വരുന്നു

പർവത മുകളിലും റോഡ് നിർമാണം നടക്കുന്നുണ്ട്, 10,000 അടിയ്ക്കു മുകളിൽ. അതിൽ പ്രധാനമായവയാണ് സോജില ടണലും അടൽ ടണലും.

സോജില ടണൽ

ശ്രീനഗർ-കാർഗിൽ-ലേ ഹൈവേയിൽ സോൻമാർഗിൽ നിന്ന് ദ്രാസ് വരെയുള്ളതാണ് സോജില ടണൽ. 14.2 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യം, പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ചെലവ് - 6809 കോടി രൂപ. ശൈത്യകാലത്ത് അപകട സാധ്യത ഏറെയുള്ള സോജി ചുരം ഒഴിവാക്കി യാത്ര ചെയ്യാമെന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഗുണം. പാക്ക് അതിർത്തിയോട് ഏറെ ചേർന്നു കിടക്കുന്ന ഈ ഹൈവേ തന്ത്രപ്രധാനമായ മേഖല കൂടിയാണ്. കേന്ദ്ര റോഡ് ഗതാഗത മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിലുള്ള നാഷനൽ ഹൈവേസ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ച്ചർ ഡവലപ്മെന്റ് കോർപറേഷൻ ലിമിറ്റഡിനാണ് (എൻഎച്ച്ഐഡിസിഎൽ) നിർമാണ ചുമതല. നിർമാണം തുടങ്ങിയത് 2020 ഒക്ടോബറിൽ. 2023 ഒക്ടോബറിൽ നിർമാണം പൂർത്തിയാകുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

അടൽ ടണൽ

പ്രതിരോധ സേനയുടെ ഭാഗമായ ബോർഡർ റോഡ് ഓർഗനൈസേഷനും (ബിആർഒ) തന്ത്രപ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലെ റോഡ് നിർമാണത്തിൽ സജീവമാണ്. ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ മനാലിയെ ലഡാക്കിലെ ലേയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ദേശീയപാതയുടെ നിർമാണവും നിയന്ത്രണവും ബിആർഒയ്ക്കാണ്. ഈ റോഡിൽ നിർമിച്ചിട്ടുള്ള അടൽ ടണൽ ഏറെ പ്രധാനം. മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയുടെ പേരിലുള്ള ഈ ടണൽ ഏകദേശം 10,000ത്തിൽ അധികം അടി ഉയരത്തിലുള്ള റോഹ്താങ്ങിലാണ് തുടങ്ങുന്നത്. 9.1 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യം. റോഹ്തങ് ചുരം കയറാതെ യാത്ര ചെയ്യാം. 2020 ൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മഞ്ഞു വീഴ്ചയുടെ കാലങ്ങളിൽ ഉയർന്ന മേഖലകൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോവുക പതിവാണ്. അതൊഴിവാക്കാനാണ് പ്രത്യേകം ടണൽ നിർമിച്ചത്. ഷിൻഗോ ലാ ടണൽ കൂടി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ മനാലി മുതൽ ലേയിലേക്കുള്ള യാത്ര സമയത്തിൽ ഏകദേശം നാലു മണിക്കൂർ കുറയും. മഞ്ഞിടിച്ചിലിന് പേരു കേട്ട ചുരങ്ങളാണ് രോഹ്താങ്, ഷിൻഗോ തുടങ്ങിയവ. ടണലിൽ കൂടിയുള്ള യാത്ര അപകട സാധ്യത കുറയ്ക്കും.

∙ റോഡിന് പണം മുടക്കുന്നതാര്?

കേന്ദ്ര സർക്കാർ റോഡ് നിർമാണത്തിനായുള്ള തുക എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത്? നമ്മൾ പല തലത്തിലായി നൽകുന്ന തുക സമാഹരിച്ചാണ് റോഡിനായി ചെലവിടുന്നത്. ആ ഫണ്ടുകളിൽ ചിലത്...

Show more Show more

∙ സെൻട്രൽ റോഡ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ച്ചർ ഫണ്ട് (സിആർഐഎഫ്)

മോട്ടർ സ്പിരിറ്റ്, ഡീസൽ എന്നിവയ്ക്കു നാം നൽകുന്ന സെസിന്റെ വിഹിതമാണ് സിആർഐഎഫ്. തുക, എൻഎച്ച്എഐയ്ക്കും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കൈമാറും. നടപ്പു സാമ്പത്തിക വർഷം 1.59 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് സിആർഐഎഫായി വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

∙ പെർമനെന്റ് ബ്രിജ് ഫീസ് ഫണ്ട് (പിബിഎഫ്എഫ്)

ചില പാലങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വാഹനങ്ങൾ നൽകുന്ന ടോൾ, ദേശീപാതകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ടോൾ, വിവിധ പൊതുസ്വകാര്യ പങ്കാളിത്ത (പിപിപി) പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിഹിതം എന്നിവാണ് പിബിഎഫ് ഫണ്ടായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 2022–23 ലേക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് 13,921 കോടി രൂപയാണ്.

∙ നാഷനൽ ഇൻവെസ്റ്റമെന്റ് ഫണ്ട് (എൻഐഎഫ്)

2005 ലാണ് എൻഐഎഫ് രൂപീകരിച്ചത്. പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഓഹരികൾ വിറ്റഴിക്കുന്നതിൽ നിന്നുള്ള വിഹിതമാണ് ഈ ഫണ്ടായി സമാഹരിക്കുന്നത്. ഈ ഫണ്ട് പ്രധാനമായും വടക്കു-കിഴക്കൻ മേഖലയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനത്തിനായാണ്.

∙ നാഷനൽ െൈഹവേസ് ഫണ്ട് (എൻഎച്ച്എഫ്)

2016 ലാണ് എൻഎച്ച്എഐക്ക് ധനസമാഹരണത്തിനുള്ള അനുമതി നൽകിയത്. നടപ്പു വർഷം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് 20,000 കോടി രൂപയാണ്.

English Summary: Narendra Modi Govt's Plan to Build more Highways and Roads are on Track; Here is how