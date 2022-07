‘സ്ത്രീധനമായി 2 ലക്ഷവും കാറും നൽകിയില്ല; ഭർത്താവും കൂട്ടുകാരും ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചു’

ലക്‌നൗ ∙ ആവശ്യപ്പെട്ട സ്ത്രീധനം നൽകിയില്ലെന്ന കാരണത്താൽ യുപിയിൽ യുവതിയെ ഭർത്താവും സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്ന് കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കിയതായി പരാതി. കാൻപുരിലെ ചക്കേരി മേഖലയിലാണ് സംഭവം. അതിജീവിതയുടെ പരാതിയിൽ ഭർത്താവിനും സുഹൃത്തുക്കൾക്കുമെതിരെ ചക്കേരി പൊലീസ് കേസെടുത്തു.

ബുധനാഴ്‌ചയാണ് യുവതി പരാതി നൽകിയത്. 2020 മാർച്ച് 6ന് ആയിരുന്നു വിവാഹം. പിന്നാലെ ഭർതൃമാതാവും ഭർതൃസഹോദരിമാരും സ്ത്രീധനം ആവശ്യപ്പെട്ട് പീഡനം തുടങ്ങിയെന്ന് അതിജീവിത പരാതിയിൽ പറയുന്നു. 2 ലക്ഷം രൂപയും കാറും നൽകണമെന്നായിരുന്നു ഭർതൃവീട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം. നൽകാതെയായപ്പോൾ മർദനം പതിവായി.

മുറിയിൽ പൂട്ടിയിട്ട് ഭർത്താവും ബന്ധുക്കളും ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കുന്നത് പതിവാണെന്നും യുവതി പറയുന്നു. ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഭർത്താവും സുഹൃത്തുക്കളെ കൂട്ടിവന്ന് തന്നെ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കി. തടയാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ പെട്രോൾ തലയിൽ ഒഴിച്ച് തീ കൊളുത്തി കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും യുവതി ആരോപിച്ചു.

